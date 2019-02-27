На Земле могут исчезнуть облака. Почему это обернется катастрофой, - ВВС

18:39 27.02.2019

Уже в ближайшие 100 лет Земля может остаться без слоисто-кучевых облаков, защищающих нашу планету от перегревания. Если это произойдет, климатическая катастрофа неизбежна, и ее последствия окажутся куда страшнее и масштабнее, чем самые пессимистичные прогнозы.



Таковы выводы исследования, опубликованного в понедельник в журнале Nature Geoscience. Группа ученых Калифорнийского технологического института предупреждает: рост концентрации углекислого газа в атмосфере угрожает исчезновением облачного слоя, закрывающего от солнечного света значительную часть Мирового океана.



Когда концентрация CO2 превысит определенный показатель (около 1200 ppm), наступит переломный момент, точка невозврата - и облака начнут необратимо разрушаться, что приведет к резкому потеплению океана.



Математическое моделирование показывает, что в результате средние температуры по всему земному шару вырастут примерно на 8 градусов (в дополнение к уже предсказанному глобальному потеплению на 2-4 градуса от парникового эффекта). А это грозит далеко не только мощнейшими природными катаклизмами, но и массовым вымиранием животных и растений.



Около 55 млн лет назад в истории Земли уже был такой период. Тогда наша планета нагрелась так, что в арктических водах плавали крокодилы, а большинство примитивных млекопитающих попросту вымерло.



Научную работу калифорнийцев прокомментировал профессор Массачусетского технологического института, ведущий эксперт по физике атмосферы Керри Эмануэль, назвав описанные в исследовании пугающие перспективы весьма правдоподобными.



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Другие ученые отмечают, что выводы исследования несколько спекулятивны, а момент наступления точки невозврата - исчезновения облачного слоя - зависит от нескольких более сложных факторов.



Крокодилы в Арктике

Предсказанный переломный момент - 1200 ppm - это почти втрое больше, чем нынешняя концентрация CO2 в атмосфере. Поэтому, на первый взгляд, может показаться, что ученые напрасно поднимают панику.



Однако достаточно взглянуть на любой график роста уровня углекислого газа, чтобы убедиться - угроза более чем реальна. С 1955 года его концентрация уже выросла примерно на треть, и при сохранении нынешнего тренда точка невозврата легко может быть пройдена в течение ближайшего столетия.



Последствия подобного роста довольно легко предсказать, поскольку за свою историю наша планета уже переживала подобный период - геологам он известен как палеоцен-эоценовый термический максимум.



Чем тогда был вызван резкий скачок уровня СО2 в атмосфере, ученые гадают до сих пор, однако совершенно точно известно, к чему это привело.



Области Мирового океана в районе экватора нагрелись до уровня джакузи. Ледяная шапка Антарктиды, похоже, растаяла полностью. Уровень океана поднялся на несколько метров, затопив огромные прибрежные территории.



Животные на континентах, в том числе обезьяны, лошади и большинство копытных, начали активно мигрировать на север - не только спасаясь от невыносимой жары, но и в поисках новых источников пищи, поскольку палящее солнце выжгло существенную часть тропической растительности.



Многие крупные млекопитающие вымерли - а те, что выжили, из-за недостатка пищи стали уменьшаться в размерах.



По всей планете бушевали ураганы и другие природные катаклизмы: геологические данные указывают на продолжительные засухи, сменявшиеся внезапными масштабными наводнениями.



Паниковать рано?

Впрочем, ученые отмечают, что повторения эоцена довольно легко избежать, если придерживаться условий Парижского соглашения по климату и удерживать рост глобальных температур на уровне 1,5-2 градусов.



Кроме того, даже авторы научной статьи согласны с тем, что описанный ими катастрофический сценарий вряд ли осуществится на практике, поскольку так или иначе человечеству придется найти способ ограничить выбросы в атмосферу углекислого газа.



"Я надеюсь, что технологический прогресс будет достаточным, чтобы мы избежали такого развития событий, - говорит ведущий автор работы Тапио Шнайдер. - Однако нельзя сказать, что этот сценарий находится за рамками возможного".



Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

27 февраля 2019