 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турция все больше падает в объятия России, - Le Monde
18:54 27.02.2019

26 февраля 2019 г.
Мари Жего | Le Monde

"Несмотря на разногласия по поводу управления сирийским кризисом, два бывших врага поддерживают доверительные отношения, подпитываемые общей обидой на Запад", - пишет корреспондент Le Monde в Стамбуле Мари Жего.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вернувшийся ни с чем после саммита стран-гарантов мирного процесса в Сирии (Россия, Иран, Турция), проходившего в Сочи на Черноморском побережье 14 февраля, теперь вынужден грызть удила. Он не смог убедить своих новых союзников, российского президента Владимира Путина и иранского президента Хасана Рухани, в обоснованности своего предложения о создании "зоны безопасности" в северной Сирии, избавленной от курдских "террористических" ополченцев из "Отрядов народной самообороны" (YPG) и находящейся под управлением турецкой армии", - говорится в статье.

"Турецкий лидер находится в трудном положении, он вынужден делать своего рода дипломатический шпагат, стоя одной ногой внутри НАТО, другой ногой - вне его, и все безрезультатно. Его планы военного вторжения в Сирию наталкиваются на стену - как в Москве, так и в Вашингтоне. "Зона безопасности" глубиной в 32 километров, обещанная Турции в середине декабря президентом США Дональдом Трампом, с трудом воплощается в жизнь. Нетерпеливый Эрдоган пригрозил отправить свои войска без одобрения своих союзников", - передает автор публикации

"Если США не внесут свой вклад в создание безопасного района под контролем Турции, то мы сделаем это сами", - заявил он 5 февраля.

"Ни Москва, ни Тегеран, ни Вашингтон не хотят, чтобы Турция властвовала в северной Сирии", - отмечает Жего.

"Владимир Путин знает, как умело подготовить своего "друга" Эрдогана, он призывает его сблизиться с ненавистным президентом Башаром Асадом, с которым тот был на ножах в течение восьми лет, пока длится война в Сирии", - пишет Le Monde.

"Столь желанное для Москвы рукопожатие между Эрдоганом и Асадом - дело не завтрашнего дня, хотя турецкая пресса уже трудится над подготовкой общественного мнения", - говорится в публикации.

"Между Москвой, поддерживающей Башара, и США, сотрудничающими с YPG, Анкаре не составит труда выбрать свой лагерь, и это скорее будет Кремль, а не Белый дом", - пишет обозреватель Мухиттин Атаман в ежедневной газете "Сабах" от 13 февраля.

"Эрдоган внимателен ко всему, что ему советует Путин. Он ему полностью доверяет, чувствуя, что с ним обращаются как с равным", - указывает автор статьи.

"В то время как отношения с традиционными союзниками ослабляются, связь с Россией остается крепкой", - утверждает ученый Селим Кору в исследовании, опубликованном Институтом внешнеполитических исследований (FPRI) в Филадельфии.

"Два прежних "исконных врага" теперь нацелены на общие перспективы. Они говорят о "мультилатерализме", о борьбе против "гегемонии доллара", противопоставляя духовное возрождение своих народов тому, что они называют упадком западной цивилизации. Обида на Запад цементирует отношения этой пары", - комментирует Жего.

"Турция и Россия хотят уравновесить влияние западных государств, особенно на Ближнем Востоке. Каждый думает о другом, что он хороший союзник. Россия намерена восстановить свой статус великой державы и усилить свое влияние, настраивая западных союзников друг против друга. Для Турции Россия имеет важное значение для восстановления баланса в ее отношениях с Западом", - поясняет Эврен Балта, политолог и профессор Университета Озегина в Стамбуле.

"Такая внешнеполитическая линия устраивает общественное мнение, согласно последнему опросу о политических и социальных событиях в стране, проведенному частным университетом Кадир Хас Has в Стамбуле, в представлении 37,4% респондентов Россия описывается как "страна-союзник или друг", по сравнению с 23,7% для Германии, в которой проживает самая большая турецкая диаспора в Европе и которая до сих пор остается главным торговым партнером Анкары", - указывает Le Monde.

Источник: Le Monde

Источник - инопресса
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