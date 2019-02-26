 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Навстречу Балканской весне? Албания, Сербия, Черногория..., - Le Temps
18:56 27.02.2019

26 февраля 2019 г.
Жан-АрноДеранс и Лоран Жеслен | Le Temps
Навстречу Балканской весне?
"Албания, Сербия, Черногория... Беспрецедентная волна протеста распространяется на все Балканы. Повсюду граждане осуждают кумовство и коррумпированность авторитарных режимов, однако не оказывают особого доверия и оппозиционным партиям", - пишут журналисты швейцарской газеты LeTemps Жан-Арно Деранс и Лоран Жеслен.

"Мило, вор, отставка!" В субботу вечером несколько тысяч человек прошли колонной по улицам столицы Черногории Подгорицы. Уже в третий раз коллектив организаций гражданского общества призвал к мобилизации против "диктатуры" президента Мило Джукановича", - говорится в статье.

"Граждане больше не могут терпеть коррупцию и кумовство. Для молодых людей невозможно устроиться на работу без партийного билета", - говорит Милена, учитель из прибрежного черногорского города Будвы.

"В то же самое время еще одна огромная процессия пересекала центр Белграда уже двенадцатую субботу подряд. Прежде чем отправиться к зданию организации по управлению электронными СМИ, протестующие заняли автомобильный тоннель, проходящий под центром города, переименованный в "тоннель лжи" президента Александра Вучича. В Сербии протестное движение, начавшееся 8 декабря, продолжает расширяться: теперь каждые выходные в 60-70 городах страны проходят митинги, в том числе в небольших городах, где последние уличные акции протеста проходили во время падения Слободана Милошевича 5 октября 2000 года", - указывают авторы статьи.

"В Албании мобилизовались студенты, которые с начала декабря выступающие против реформы высшего образования, проводимой социал-демократическим правительством Эди Рамы", - говорится в публикации.

"Албанские студенты не одобряют "присвоения" своего протеста и продолжают говорить, что не испытывают симпатии ни к одному из двух движений, которые находились у власти после падения коммунизма - Демократической партии и Социалистической партии Эди Рамы", - передают журналисты.

"Когда какая-то партия приходит к власти, она проводит ту же неолиберальную политику, что и ее предшественница. Именно это псевдочередование и осуждают студенты", - анализирует социолог БлендиКайсиу в колонках албанской еженедельной газеты Panorama. Он усматривает в этом "восстание поколения, которое выросло после коммунизма, в период бесконечного "перехода".

"В Сербии оппозиционные партии также пытаются возобновить игру и предлагают "соглашение с народом", основанное на создании технического правительства и подготовке досрочных выборов в "свободных и демократических" условиях", - сообщает LeTemps.

"Хотя все страны региона по-прежнему страдают от массовой структурной безработицы и постоянного оттока своих "жизненных сил" - молодых выпускников и квалифицированных рабочих - в западные страны, многие демонстранты на улицах Тираны, Белграда или Подгорицы размахивают плакатами с лозунгом "Я не хочу эмигрировать!". На этот социально-экономический вызов, судя по всему, пока не появляется ответа, и Евросоюз застигнут врасплох подобной волной протеста, в то время как в течение многих лет его политика заключалась в поддержании "стабильности" на Балканах, даже ценой компромиссов с недемократическими режимами, которым сегодня люди бросают вызов на улицах", - резюмируют авторы статьи.

Источник: Le Temps

Источник - инопресса
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