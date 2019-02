США сделают с Мадуро то же, что с Каддафи, - Маркус Йонссон

19:02 27.02.2019

США активизировали свои планы по смене режима в Венесуэле, пишет шведский журналист Маркус Йонссон. Штаты устроили несколько провокаций на венесуэльской границе, правда, все они провалились. Если бы Дональд Трамп и США были заинтересованы в том, чтобы облегчить жизнь народу Венесуэлы, самой очевидной мерой стала бы отмена санкций. Но, судя по всему, цель вовсе не в этом.



В прошедшие выходные США активизировали свои планы по смене режима в Венесуэле. Было совершено несколько провокаций, но без успеха для США, организовавших "гуманитарную помощь" у колумбийской границы.



Запланированные на эти выходные акции против Венесуэлы закончились фиаско для США и их лакеев в Колумбии и венесуэльской оппозиции. Слова мятежника Хуана Гуайдо (Juan Guaidó) о том, что "гуманитарная помощь" из США "так или иначе" придет в страну, не привели ни к чему, несмотря на подстроенные провокации с флагами у границы. Но опасность еще не миновала.



Военная пропаганда, которая всегда предшествует вторжениям США в другие страны, усердно распространяется и в странах-марионетках США по всему миру, не в последнюю очередь в Швеции. Яркий пример - репортаж "Шведского телевидения" (SVT) о событиях на границе в это воскресенье.



В субботу были сожжены два грузовика с непрошеной "помощью" США на мосту между приграничным колумбийским городом Кукутой, куда США закачивают свою печально известную помощь Агентства по международному развитию (USAID), и границей Венесуэлы. В репортаже "Шведского телевидения" ни слова не говорилось о том, что грузовики с колумбийской стороны подожгли замаскированные провокаторы. Вместо этого телеканал без комментариев показал Гуайдо, который обвинил в поджоге Мадуро.



Также "Шведское телевидение" не упоминает, что ни ООН, ни международный Красный Крест не согласились присоединиться к пропагандистскому спектаклю США и Гуайдо с "гуманитарной помощью" Венесуэле. Ничего не говорится и о главной странности: именно США, которые притворяются, что хотят прийти на помощь венесуэльскому народу, и ввели вместе с ЕС те самые санкции, из-за которых в стране сейчас, например, не хватает лекарств.



Если бы Дональд Трамп и США были заинтересованы в том, чтобы облегчить жизнь народу Венесуэлы, самой очевидной мерой стала бы отмена санкций. Вместо этого они делают все возможное, чтобы дестабилизировать страну, привлечь на свою сторону политиков и СМИ и воплотить в жизнь план по смене режима. И, как всегда, когда дело идет к войне, обычно критические голоса с готовностью присоединяются в пропаганде.



Как написал в Твиттере американский журналист Глин Гринвальд (Gleen Greenwald): "Просто невероятно, сколько людей, которые в последние два года называли Трампа расистом, ксенофобом, фашистом и монстром-диктатором, теперь готовы поверить в то, что он, Джон Болтон (John Bolton) и Эллиот Абрамс (Elliot Abrams) посылают „гуманитарную помощь", чтобы помочь освободить Венесуэлу".



It continues to be stunning - dizzying - how many people who have spent 2 years calling Trump a racist, xenophobic, fascist, dictatorial monster are now willing to believe he, John Bolton & Elliott Abrams are just sending "humanitarian aid" to help liberate The Venezuelan People.



- Glenn Greenwald (@ggreenwald) 24 февраля 2019 г.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Твиттере назвал сожженные грузовики "ответом Мадуро на мирные усилия с целью помочь венесуэльцам". Но что на самом деле произошло с грузовиками на мосту? Машины окружили молодые люди в масках и с коктейлями Молотова, которые они также бросали и в венесуэльских военных, стоявших на посту на границе, когда грузовики начали гореть. Но, по версии США и Хуана Гуайдо, которую громко транслирует "Шведское телевидение", виноват во всем Мадуро.



В своем отчаянном объяснении этих событий оппозиционные СМИ утверждают, что грузовики загорелись от гранат со слезоточивым газом, которые бросали венесуэльские военные, а не от зажигательной смеси из рук американских пехотинцев. С таким неправдоподобным объяснением "Шведскому телевидению" было бы проще позволить Гуайдо без комментариев свалить все на Мадуро, не вдаваясь в подробности по поводу того, как это произошло. Так тоже можно транслировать ложь, избежав при этом необходимости заставлять ведущего передачи обманывать зрителей напрямую.



Сожженные грузовики - не единственная провокация с колумбийской стороны границы в выходные. К северу от Кукуты около 60 вооруженных членов военизированной группировки атаковали венесуэльскую погранзаставу "Ла Мулата", но венесуэльским пограничникам, которых было человек 30, удалось отбиться.



С демонизацией, как сейчас в отношении Мадуро, мы сталкивались и раньше. Пожалуй, самая яркая параллель - ситуация с Чили и Альенде (Allende) перед поддерживаемым США переворотом 1973 года, когда к власти пришло левое правительство, блюдущее интересы США в Латинской Америке, которую Штаты считают собственным "задним двором". Среди недавних событий - произошедшее с Саддамом Хуссейном и Муаммаром Каддафи. И тот, и другой были представлены как сам дьявол, лишь бы можно было убить их с согласия общественности.



Архиреакционный сенатор от Флориды Марко Рубио (Marco Rubio) ясно дал понять: он хочет, чтобы Мадуро повторил судьбу Каддафи. В воскресенье Рубио без комментариев опубликовал в Твиттере две фотографии: на одной - улыбающийся Каддафи незадолго до бомбардировок НАТО, которые полностью уничтожили страну, на другой - он же весь в крови после пыток поддерживаемых НАТО ливийских "повстанцев". Они замучили его до смерти.



Маркус Йонссон (Marcus Jönsson)

Proletären, Швеция



Оригинал публикации: Usa-styrda provokationer på gränsen mot 26/02/201