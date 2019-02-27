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Китай пока не решил кого поддерживать в Кашмирском конфликте, - Атул Анеджа
19:09 27.02.2019

Пекин не будет вешать на Исламабад ярлык спонсора терроризма, хотя он, пусть и молчаливо, поддерживает индийские воздушные удары по террористическим лагерям в Пакистане. К такому выводу пришел автор статьи в авторитетной индийской англоязычной газете, выслушав выступление китайского представителя на встрече министров иностранных дел России, Индии и Китая 27 февраля в Учжене.

Китай молчаливо поддерживает Индию, но отказывается вешать на Пакистан ярлык спонсора терроризма

27 февраля Китай, казалось, шел по краю, молчаливо поддерживая индийские воздушные удары по террористическим лагерям Джаиш-е-Мухаммад в Пакистане, но давая понять, что не будет вешать на Исламабад ярлык спонсора терроризма.

Во время выступления государственного советника и министра иностранных дел Ван И на встрече министров иностранных дел РИК (Россия-Индия-Китай - прим. пер) в городе Учжэнь проявилось ловкое маневрирование Китая.

Не упоминая удары ВВС Индии с пересечением границы 26 февраля по тренировочному лагерю Джаиш-е-Мухаммад в Балакоте, Ван И заявил, что "особенно важно уничтожить очаги терроризма и экстремизма".

Министр иностранных дел Сушма Сварадж положительно отреагировала на заявление главы китайского внешнеполитического ведомства и дважды сослалась на его слова.

Отвечая на вопрос о том, есть ли между Индией и Китаем расхождения в оценке атаки в Пулваме, Сварадж заявила: "Что касается совместной стратегии, вы только что услышали выступление министра иностранных дел Ван И. То, что он сказал во время своей заключительной речи, он говорил и здесь. Он сказал, что мы будем сотрудничать в деле ликвидации очагов терроризма".

Формирование общего подхода

Что касается формирования общего подхода между Россией, Индией и Китаем, Сварадж отметила: "У нас троих есть не только общая стратегия, но и общая установка. Ван И заявил об этом в заключительной речи и подтвердил это здесь".

Но министр иностранных дел Китая также явно не хотел вешать на Пакистан ярлык спонсора терроризма.

"Китай, Россия и Индия вновь подтвердили сильное неприятие терроризма в различных формах и проявлениях. В то же время мы верим, что Пакистан всегда был против терроризма", - заявил Ван И.

Кроме того, назвав Китай "общим другом" Индии и Пакистана, он выразил надежду, что обе страны "смогут вести диалог для установления фактов с помощью расследований, чтобы держать ситуацию под контролем и поддерживать мир и стабильность в регионе".

Не предлагая посредничества, он заявил, что Пекин "играл конструктивную роль, а не наоборот".

Ранее, во время встречи один на один со Сварадж, Ван И пообещал, что Пекин не будет замедлять темп, заданный прошлогодним саммитом в Ухане между премьер-министром Нарендрой Моди и председателем Китая Си Цзиньпинем. Целью этой встречи была перезагрузка индийско-китайских отношений, подпорченных 73-дневным военным противостоянием в Докламе.

Встреча Си Цзиньпиня и Моди

"В прошлом году председатель Си Цзиньпинь и премьер-министр Моди провели очень важные переговоры в Ухане. Эта встреча вывела двусторонние отношения на новый честный и стабильный уровень. Под руководством лидеров государств двусторонние отношения успешно развиваются. На всех уровнях внутри государств, а также в международном сообществе на наши двусторонние отношения смотрят с большим оптимизмом. В 2019 году мы намерены продолжать работать над достижением консенсуса между двумя лидерами", - заявил Ван И.

В контексте саммита в Ухане Сварадж высоко оценила решение двух лидеров о "стратегических коммуникациях". Она отметила, что канал связи на высшем уровне - "важная основа для развития наших двусторонних отношений".

Сварадж заявила: "Канал стратегических связей между нами и между старшими должностными лицами должен быть всегда открыт".

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

27.02.2019
Атул Анеджа (Atul Aneja)
The Hindu, Индия

Источник - иноСМИ
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