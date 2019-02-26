Непальские маоисты еще всем покажут... Самая незаметная коммунистическая революция в истории, - А.Шпунт

19:19 27.02.2019

Революция избирательных урн

Самая незаметная коммунистическая революция в истории Pawan Kawan



Вчера в экономике гималайского государства Непал, тысячелетиями балансирующего на вершинах восьмитысячников между двумя великими мировыми цивилизациями - индийской и китайской, произошли тектонические изменения.



Стало известно, что Непал будет использовать китайские стандарты колеи для планируемой общенациональной железнодорожной сети. Учитывая, что большая часть торговли Непала с третьими странами в настоящее время проходит через Индию, план приведения железнодорожной системы Непала в соответствие с китайскими стандартами равносилен смене национального экономического языка.



Китайские железные дороги используют стандартную ширину колеи, которая также утверждена в качестве стандарта примерно на 70% мировых железнодорожных линий. Такую колею имеют железные дороги Северной Америки, Китая и Европы (за исключением стран СНГ, России, Прибалтики, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии). Переход Непала на колею 1435 миллиметров, который в документах мотивируется необходимостью вхождения в глобальную железнодорожную сеть, на практике означает включение Непала в сеть железных дорог Китая и, соответственно, выход из сети железных дорог Индии. Ведь никаких других вокруг Непала нет.



В отличие от китайских, индийские железные дороги до сих пор не приведены к стандарту и используют различные колеи. По оценкам специалистов, пути с шириной 1676 миллиметров составляют около 80% железнодорожных линий Индии. Это самая широкая колея из используемых в мире для магистральных железных дорог общего пользования. Колея с шириной 1676 мм используется, помимо Индии, в железнодорожном сообщении Пакистана, Шри-Ланки, Бангладеш, так что это изменение со стороны Непала всей региональной парадигмы транспортных коммуникаций, включая выбор морских портов и океанских акваторий.



В 2015 году произошла самая незаметная коммунистическая революция в истории. Это был год, когда коммунисты получили власть в Непале посредством "революции избирательных урн" - не только бескровно, но и без гражданских волнений, с которыми по всему миру сопровождаются "цветочные революции", поддерживаемые США.



В вопросе прихода к власти в нужных странах нужных правительств у Пекина совсем другой подход - долгий, но надежный и беспроигрышный.



В течение целого десятилетия, с 1996 по 2006 год, маоистская коммунистическая партия Непала при не столь уж скрытой поддержке ЦК компартии Китая вела ожесточенную вооруженную гражданскую войну против непальского правительства, стремясь свергнуть монархию и заменить ее Народной республикой. В 2006 году коммунисты сложили оружие в обмен на гражданский договор, дающий им право участвовать в непальской политике. В то время было подсчитано, что коммунисты контролировали 80 процентов сельского Непала, и, казалось бы, до победного шествия на столицу остается одно усилие. Но как долго продержалась бы такая коммунистическая хунта? Сколько стран признали бы маоистскую революцию? Компартия Непала пошла путем политической пропаганды, и в 2015 году, после девяти лет предвыборной агитации, непальские коммунисты во главе с давним революционным лидером Хадгой Прасадом Шарма Оли наконец достигли своей политической цели, получив власть во время всенародных выборов.



Выборы вызвали шок в регионе, где Непал долгое время был связан с англоговорящей и в целом прозападной Индией, строящей свою версию государственного капитализма, весьма далекую от маоизма.



И, опять же не быстро, без резких рывков и потрясений, коммунисты во главе с Хадгой Прасадом Шарма Оли развернули вектор своей страны.



В 2018 году правительство Непала впервые отказалось участвовать в ежегодных военных учениях в Южной Азии под эгидой Индии и США. Высшее военное руководство Непала в том же году отменило участие в саммитах военных лидеров региона, ориентированных на Вашингтон и Нью Дели. Но одновременно Непал объявил, что скоро планирует участвовать в совместных военных учениях с Китаем.



Еще больше изменений претерпели непальская экономика и социальная сфера.



В 2017 году Китай уже был крупнейшим в Непале источником прямых иностранных инвестиций, оставаясь все еще вторым по величине торговым партнером. Инвестиции в Непал с материкового Китая достигли $493 миллионов с 2017 по 2018 год.



Сразу же после прихода маоистов к власти были обозначены 10 областей непальской экономики в качестве приоритетных для инвестиций Китая: это сельское хозяйство, банковское дело и финансы, образование, энергетика, здравоохранение, информационные и коммуникационные технологии, производственная сфера, шахты и полезные ископаемые, туризм и транспорт. Как можно заметить, все эти сферы построены таким образом, чтобы формировать высокую занятость и, в отличие от политики, которую Пекин ведет в Африке или Латинской Америке, вовлекать в орбиту общих с Китаем интересов как можно больше образованных и европеизировавшихся непальцев. Так формируется социальная опора маоистского режима в Непале - лишь на первый взгляд совсем ему чуждая.



По словам Прасада Адхикари, генерального директора Инвестиционного совета Непала, гималайскому государству предстоит увеличить инвестиции в инфраструктуру с нынешних 3−4 процентов ВВП до примерно 12 процентов, чтобы решить амбициозную задачу стать страной со средним в регионе уровнем дохода к 2030 году. Среди целей маоистского правительства на следующее десятилетие: 2000 км железных дорог, 2000 км асфальтированных дорог, пять международных аэропортов, 15 000 мегаватт энергии и 5 миллионов туристов. Для этого необходимо ежегодно инвестировать $17 миллиардов. По заявлению Адхикари, эти средства уже есть - их выделяет дружественный коммунистический Китай.



И, сходятся во мнении аналитики избирательных процессов в регионе, это десятилетие у маоистов Непала будет. Без гражданских войн и "цветочных" революций, при полной поддержке всех групп населения.



Уже в этом году, с 29 по 30 марта, в Катманду Непал проведет инвестиционный саммит - уже для привлечения китайских частных фирм в дополнение к инвестициям по линии государства. Заявки подали более 400 участников - сигнал ЦК был прочитан правильно.



На этом фоне поведение США в Непале уже не вызывает у политических аналитиков недоумения - оно вызывает откровенный смех. На этой неделе аналитиков смешил Джо Фелтер, заместитель помощника министра обороны США по Южной и Юго-Восточной Азии. Выступая перед группой журналистов в Катманду, Фелтер сказал дословно следующее:



"Некоторые мероприятия, связанные с инициативой "Один пояс, одна дорога", по нашему мнению, в значительной степени отвечают интересам Китая, а не обязательно интересам страны, в которой они проводятся… Давайте побудим Китай изменить свою политику. Мы приветствуем участие Китая в основанном на общепринятых правилах порядке".



Маоисты из Непала с непроницаемыми лицами слушали чиновника Пентагона и вежливо улыбались.

Александр Шпунт