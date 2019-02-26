 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Между кримавторитетами Кыргызстана началась война? - "ВБ"
19:28 27.02.2019

Между кримавторитетами Кыргызстана началась война?

В криминальном мире Кыргызстана намечаются серьезные разборки. Так, кримавторитет с Оша Кадыр Досонов по кличке "Дженго" выступил против другого кримавторитета Камчы Кольбаева - Коли Киргиза. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание oper.kg.

По данным СМИ, между ними наметилось противостояние за трон.

"К этим разборкам имеют также отношение ряд политических деятелей. По этой причине Кольбаев пытается укрепить свои позиции", - пишет издание.

За подтверждением этой информации редакция VB.KG обратилась в МВД КР, где опровергли эту новость.

- В Службе криминальной милиции такой информации нет, - пояснили в ведомстве.

Между тем, один из сотрудников МВД, который пожелал остаться неизвестным, вполне допустил такой поворот событий в криминальном мире.

- Южный регион никогда не подчинялся северным кримавторитетам. В том числе и Дженго. У них там как отдельное государство. Вообще расклад в криминальном мире меняется в зависимости от расклада сил в политике. Эти области в Кыргызстане тесно связаны. Поэтому сейчас все возможно. А так, посмотрим. Если начнутся убийства, то значит действительно началась война, - предположил собеседник VB.KG.

Отметим, уроженец Иссык-Кульской области Камчы Кольбаев в июне 2011 года был официально признан в США одной из ключевых фигур в криминальном мире и занесен в список известного "Братского круга". Кроме этого, ему также был запрещен въезд в Российскую Федерацию.

Что касается Кадыра Досонова по прозвищу Дженго, то в июле 2017 года Кара-Сууйский райсуд признал его невиновным в убийстве начальника южного управления ГУБОП Толкунбека Шоноева. Ранее по показаниям свидетеля он обвинялся в этом преступлении. Позже свидетель изменил свои показания.

26 февраля 2019 - Бакыт Стамов

Источник - Вечерний Бишкек
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