Работникам туркменского Минстроя вместо увольнения предложили подметать улицы

19:33 27.02.2019

В целях сокращения бюджетных расходов в Туркменистане продолжается реорганизация государственных структур, которая приводит к существенному сокращению штатов. Об этом сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



В середине февраля в результате перевода производственного объединения "Aşgabatgurluşyg" Министерства строительства и архитектуры в Жилищно-эксплуатационный трест Ашхабада были уволены сотни уборщиков улиц и офисных работников.



В первую очередь о предстоящем увольнении сообщили людям, прибывшим из других регионов и имеющим временную регистрацию в столице. В основном это женщины. Те из них, кто проживал в общежитиях, были выселены, их столичная регистрация была аннулирована.



Многим офисным служащим – бухгалтерам, экономистам, инженерно-техническим работникам обеих организаций, "Aşgabatgurluşyg" и Треста, вместо увольнения предложили работу уборщиков улиц. Большинство людей на это согласились.



Напомним, что ранее сообщалось, что в Туркменистане уволят треть сотрудников реформированных институтов Академии наук и проведут "оптимизацию расходов" структур Минобраза, которая также приведет к сокращению штата.



Численность работников и структура центральных аппаратов министерств, ведомств, хякимликов велаятов и города Ашхабада утверждаются Актами президента Туркменистана.



Порядок утверждения и согласования штатных расписаний предприятий, учреждений и организаций в Туркменистане



1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Туркменистана и определяет порядок утверждения и согласования численности работников и фонда заработной платы министерств, ведомств, органов местной исполнительной власти и местного самоуправления и подведомственных им учреждений, предприятий, организаций и общественных объединений.



2. Актами Президента Туркменистана утверждаются: численность работников и структура центральных аппаратов министерств, ведомств, хякимликов велаятов и города Ашхабада; должностные оклады руководителей, их заместителей, начальников управлений и основных отделов министерств, ведомств, органов местной исполнительной власти и местного самоуправления, банков, военных и правоохранительных органов, учреждений прокуратуры, казыетов, редакций газет и журналов и общественных объединений, входящих в Общенациональное движение "Галкыныш".

26 февраля 2019