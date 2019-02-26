 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Греф размотал миллиарды РосСбербанка. Спроса нет...
21:31 27.02.2019

Это не я, это ИИ: многомиллиардные потери Сбербанка Греф списал на ошибки искусственного интеллекта

Алексей Иванов

"Искусственный интеллект - глобальный тренд!", - провозглашал руководитель Сбербанка Герман Греф в позапрошлом году, выступая в Ельцин-Центре. "Искусственный интеллект - новое электричество, драйвер экспоненциального роста! Мы стоим на пороге таких грандиозных изменений, которые по своей значимости могут быть сравнимы с зарождением жизни на земле!", - вещал глава крупнейшего российского банка на публичной лекции "Технологические тренды и факторы опережающего развития" в 2018 году. "В Сбербанке искусственный интеллект уже принимает 98 % решений о выдаче кредитов физическим лицам", - рассказывал Греф с превеликой гордостью.

"Мы очень много и достаточно давно применяем искусственный интеллект. Что мы видим?. Мы радикально сокращаем людей, выполняющих какие-то очень простые операции. В банке в настоящее время существует система под названием "Интеллектуальная система управления". И это привело к огромному сокращению на различных уровнях, которые занимались простыми решениями. Допустим, на среднем уровне мы сократили примерно 70% менеджеров. Многие прошли переобучение и теперь занимаются другими задачами в банке", - хвастался он в минувшем ноябре, выступая на Sberbank Data Science Day.

26 февраля опубликована запись выступления Грефа на "Уроке цифры" в московской "Хорошколе" (частная гимназия для буржуйских детишек, учрежденная его супругой Яной Греф/Головиной). В ходе своей речи президент и председатель правления Сбербанка заявил, что возглавляемая им структура в результате ошибок искусственного интеллекта потеряла миллиарды рублей.

Герман Оскарович Греф: "Искусственный интеллект, как правило, принимает решение в больших системах. Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей".

""Баблосы попилил не я, а ИИ". Отличный инновационный отмаз", - комментирует автор "Завтра" Сергей Угольников. "Потери? А если в офшорах поискать? Не туда ли их отправил "ручной" искусственный интеллект?", - вторит другой пользователь Сети. "Греф признался, что ворует деньги в Сбербанке с помощью искусственного интелекта", - прямо пишет еще один блогер.

Любопытное совпадение. Несмотря на многомиллиардные потери (во всем виноват искусственный интеллект), в 2018 году правление Сбербанка выплатило себе в качестве вознаграждения 5 млрд 488 млн рублей, увеличив сумму на 7,8% по сравнению с прошлым годом. "Из них фиксированное вознаграждение (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку за период служебных командировок) составило 1,289 млрд рублей. Правление "Сбербанка" состоит из 9 человек", - уточняет "Финам".

Источник - Завтра
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