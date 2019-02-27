Назарбаев поискал и нашел деньги на социалку, - В.Панфилова

00:21 28.02.2019

Глава Казахстана обеспечил благоприятный фон для будущих выборов



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на юбилейном съезде партии "Нур Отан" обнародовал новую программу до 2030 года "Общество благополучия: 10 целей десятилетия", направленную на повышение качества жизни казахстанцев. Из Нацфонда на социальную поддержку будет выделено более 5 млрд долл. Новая социальная повестка должна обеспечить благоприятный фон для проведения предстоящих в стране избирательных кампаний - президентской и парламентской.



"Я хочу видеть, как счастлив народ сегодня, а не завтра", – заявил Нурсултан Назарбаев в своем выступлении на съезде партии "Нур Отан", приуроченном к 20-летию политической организации. В новую программу, разработанную до 2030 года, войдут меры по укреплению экономики страны, развитию аграрного сектора и повышению благосостояния граждан. Выполнить ее поручено новому премьер-министру Аскару Мамину, который должен сыграть роль "антикризисного менеджера".



Бюджетникам глава государства пообещал повышение зарплат. Многодетным и малообеспеченным семьям – пособия и доступное жилье. Всем казахстанцам он распорядился обеспечить доступ к чистой питьевой воде и провести масштабную газификацию страны. Кроме этого, будут увеличены расходы на медицину с 40 до 60% от общего объема финансирования здравоохранения. И построены местные дороги. "Мы построили автобаны и железные дороги, но еще важнее дорога к дому", – отметил Елбасы (лидер нации – титул Назарбаева. – "НГ").



Обширная социальная повестка и ориентация партийного актива на работу в данном направлении призваны обеспечить благоприятный фон для будущих избирательных кампаний. Равно как и смена правительства. Не случайно Назарбаев подчеркнул, что все объявленные программы должны быть выполнены: "Нас ожидают парламентские и президентские выборы. Чтобы пройти это, нужно быть облеченными доверием народа". Он рассказал, почему "уволил" предыдущий кабинет министров. "Я почувствовал чаяния и думы населения – пришлось поменять правительство. Пришли новые люди – я надеюсь, что это люди опытные и знающие, и они поведут экономику вперед, а исполнительная власть теперь будет работать более конкретно и ответственно", – отметил глава государства. Таким образом он намерен подтвердить эффективность созданной им модели управления и снизить социальную напряженность в стране.



Побывавшая на мероприятии заместитель директора центра "Евразийский мониторинг" Жанар Тулиндинова сказала "НГ", что ХVIII съезд партии "Нур Отан", несмотря на ожидания и интригующие прогнозы, прошел достаточно рутинно. Даже, признаться, чересчур рутинно и недостаточно празднично для съезда, приуроченного к 20-летию партии власти. Складывается впечатление, что президент решил немного "притормозить" стремительно разворачивающиеся события. Напомним, что в последние месяцы политический метаболизм в Казахстане заметно ускорился. Обращение в Конституционный совет за разъяснением, имеет ли президент право добровольно подать в отставку. Укрепление Совбеза верным соратником президента, экс-министром внутренних дел Калмуханбетом Касымовым. Обставленная мелодраматическими эффектами отставка правительства в полном составе и с негативной формулировкой, за которой последовало почти 70%-ное обновление кабмина. Если на съезде и планировались какие-то заявления, связанные с досрочными президентскими или парламентскими выборами, то, вероятно, их решили пока отложить, дабы у политического истеблишмента и общества не закружилась голова от "крутых виражей".



"Впрочем, ждать президентских выборов осталось недолго – согласно Конституции, очередные выборы президента должны быть проведены в декабре нынешнего года – именно к этому моменту истекает 5-летний президентский срок переизбранного в апреле 2015 года Нурсултана Назарбаева. Акцент на социалку (поддержку многодетных семей, повышение зарплат бюджетников на 30%) и выделение из Нацфонда 5 млрд долл. с формулировкой "для повышения качества жизни и благосостояния казахстанцев" – вполне ожидаемый шаг, который вполне вписывается во взятый, наверное, начиная с прошлогоднего октябрьского послания курс на социально направленную и даже популистскую риторику действующей власти, которая также сигнализирует о приближающейся электоральной кампании", – полагает эксперт.



Казахстанские активисты решили не ждать президентских выборов и потребовали отставки Назарбаева уже сейчас. В Алма-Ате у офиса партии "Нур Отан" состоялся немногочисленный митинг. По сообщению радио "Азаттык" (казахская служба радио "Свобода"), как только прозвучали их требования, сотрудники спецподразделения полиции начали разгонять пикетчиков, активистов усадили людей в служебные микроавтобусы и увезли в неизвестном направлении. Прибывший к месту проведения акции представитель прокуратуры заявил, что это собрание является "незаконным", и пригласил манифестантов в приемную. Массовые задержания начались, когда люди отказались подчиниться. Среди задержанных есть молодые люди, а также преклонного возраста. Причины задержаний полиция пока не прокомментировала.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

27.02.19