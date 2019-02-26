Областям и городам Кыргызстана поручили искать внешних инвесторов. Ну зачем им президент?

00:40 28.02.2019

Области и крупные города Кыргызстана не используют в должной мере побратимские отношения с городами других стран. Об этом сегодня на конференции "Кыргызстан: национальный диалог по региональному развитию" заявил президент Сооронбай Жээнбеков.



Он отметил, что почти все города и области имеют соглашения с городами других стран.



"Для развития городов и областей необходимо искать партнеров и инвесторов. Нужно реализовывать совместные проекты", - сказал Сооронбай Жээнбеков.



27 февраля 2019, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА