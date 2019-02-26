 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
  Новости и события
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Четверг, 28.02.2019
01:55  Как можно написать историю Узбекистана и потерять Каракалпакстан, - К.Камалов
01:45  Чем запомнились каз-министры, отправленные в отставку? - Б.Ахмет
00:57  Украина: ментовско-чекистская война, - М.Сидорив
00:49  Председатель Си стучится в сердца китайцев Тайваня, - А.Шпунт
00:40  Областям и городам Кыргызстана поручили искать внешних инвесторов. Ну зачем им президент?
00:36  В Китае резко сократилось поголовье миллиардеров. За год раскулачено 213 "усманчиков"
00:30  В Баку осужден на 7 лет россиянин Салехов, финансировавший азербайджанскую оппозицию
00:21  Назарбаев поискал и нашел деньги на социалку, - В.Панфилова
00:18  Китайские мечты саудовского кронпринца, - И.Панкратенко
Среда, 27.02.2019
22:08  ВВС Индии "завалили" пакистанский самолет-"нарушитель"
22:05  Экс-адвокат Трампа Коэн на слушаниях в Конгрессе обвинил его во лжи и расизме
21:31  Греф размотал миллиарды РосСбербанка. Спроса нет...
19:33  Работникам туркменского Минстроя вместо увольнения предложили подметать улицы
19:28  Между кримавторитетами Кыргызстана началась война? - "ВБ"
19:19  Непальские маоисты еще всем покажут... Самая незаметная коммунистическая революция в истории, - А.Шпунт
19:09  Китай пока не решил кого поддерживать в Кашмирском конфликте, - Атул Анеджа
19:02  США сделают с Мадуро то же, что с Каддафи, - Маркус Йонссон
18:56  Навстречу Балканской весне? Албания, Сербия, Черногория..., - Le Temps
18:54  Турция все больше падает в объятия России, - Le Monde
18:39  На Земле могут исчезнуть облака. Почему это обернется катастрофой, - ВВС
15:30  В Казахстане выставили на распродажу ряд... вузов - КазИняз, КазЭнерго, КазАрхитектурно-строительный
13:15  Катастрофа на вокзале Рамзес в Каире - более 20 погибших
13:09  Пацаки обязаны носить колокольчик в носу... КырПарламент дебатирует введение обязательного ношения ак-калпака
13:00  В высших эшелонах власти Ирана - кризис
12:31  Без БузДома! "Узбекконцерт" лишил юмористов и певицу лицензии за пошлость и бездуховность
12:22  Инспектор Отабек. Найден крайний за снос ташкентского дома вместе с жильцами
12:00  Де-русификация казахского тенге: национализм без трагизма?
11:51  "Отчеты будут докладываться мне..., - Нурсултан выступил на съезде "Нур Отана"
11:48  Если завтра все в Казахстане вдруг заговорят на казахском… (дискурс)
11:15  Эскалация Кашмирского инцидента. Пакистан заявляет о двух сбитых самолетах ВВС Индии
10:04  Экс-командующего войск ПВО Казахстана Исмаилова посадили на 4 года за хищение премий подчиненных
09:55  Умер КазАкадемик Абдуали Кайдаров - ветеран ВОВ и один из инициаторов "латинизации" каз-алфавита
09:42  За что в Казахстане обижаются на Россию, - "СП"
09:32  В Кашмире снова эскалация. Чем это грозит всему миру? - ВВС
09:21  Планы и миражи. Палестина настроена непримиримо, - Е.Сатановский
09:19  Американская чума. Пентагон создает новое поколение биологического оружия, - ВПК
09:14  Власти Казахстана не знают, что делать с религиозной сферой? - САМ
08:42  Конец "мультикультурализма"? Националисты завоевывают Европарламент
08:35  Как изменит США чрезвычайное положение, введенное Трампом, - А.Наумов
08:33  Поколение фрустрированных революционеров. Готов ли Иран к повторению 1979 года, - Ю.Рокнифард
08:27  Индо-пакистанский инцидент. Члены "ядерного клуба" снова на грани войны, - А.Шарковский
08:22  Меч теперь на стороне Пакистана. Исламабад готов ответить на авиаудары Индии, - С.Строкань
07:47  В южно-казахстанском Таразе взрыв газа в жилой 5-этажке: 3 погибших, 6 - ранено
07:38  Геополитика вместо развития. Почему молдавские выборы ничего не решают, - В.Соловьев
00:49  Казахстан: страна социальных паразитов или безответственных чиновников? - САМ
00:02  Иранскую дипломатию отдают на откуп "ястребам", - И.Субботин
00:01  Дамаск дрейфует от Москвы в сторону Тегерана, - В.Мухин
Вторник, 26.02.2019
22:32  Тимошенко пообещала Порошенко импичмент, Ляшко предложил расстрел, - Т.Ивженко
22:14  Черногория пытается избавиться от криминального режима, - А.Топоров
19:26  Умирзак Шукеев стал акимом Туркестанской области Казахстана
14:38  ВВС Индии нанесли удар высокоточными бомбами по "лагерю террористов" на территории Пакистана
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Областям и городам Кыргызстана поручили искать внешних инвесторов. Ну зачем им президент?
00:40 28.02.2019

Области и крупные города Кыргызстана не используют в должной мере побратимские отношения с городами других стран. Об этом сегодня на конференции "Кыргызстан: национальный диалог по региональному развитию" заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что почти все города и области имеют соглашения с городами других стран.

"Для развития городов и областей необходимо искать партнеров и инвесторов. Нужно реализовывать совместные проекты", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

27 февраля 2019, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Источник - 24.kg
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