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|Областям и городам Кыргызстана поручили искать внешних инвесторов. Ну зачем им президент?
00:40 28.02.2019
Области и крупные города Кыргызстана не используют в должной мере побратимские отношения с городами других стран. Об этом сегодня на конференции "Кыргызстан: национальный диалог по региональному развитию" заявил президент Сооронбай Жээнбеков.
Он отметил, что почти все города и области имеют соглашения с городами других стран.
"Для развития городов и областей необходимо искать партнеров и инвесторов. Нужно реализовывать совместные проекты", - сказал Сооронбай Жээнбеков.
27 февраля 2019, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА