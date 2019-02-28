Ким-Ким, откройся! Саммит двух главных мировых полит-фриков в Ханое, - "Къ"

09:28 28.02.2019

Сергей Строкань о ханойской ловушке для Дональда Трампа



Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое - самый необычный и экзотический сеанс дипломатии за всю послевоенную историю. В то время как трехтысячный десант мировых СМИ прилетел во вьетнамскую столицу во всеоружии, чтобы сообщить об "историческом" событии, виновники торжества прибыли в Ханой налегке - вооруженные лишь улыбками и "личной химией", сложившейся после их встречи в Сингапуре.



В отличие от иранской ядерной сделки, которой предшествовала многолетняя изнурительная работа над каждым словом соглашения с указанием конкретных условий и сроков сворачивания ядерных программ Тегерана, воображаемая "корейская сделка" выглядит принципиально по-другому.



Никакого документа, который хотя бы отдаленно напоминал Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный в Вене четыре года назад, к встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына подготовлено не было.



Сам президент Трамп, который похоронил иранское соглашение, сочтя его неубедительным, сегодня пытается убедить себя, Америку и остальной мир, что у него есть волшебная палочка, махнув которой можно будет решить корейский вопрос и без всяких соглашений. Решить с помощью улыбок, рукопожатий и Twitter. То есть гораздо более быстрым и эффективным способом, не требующим усилий, прикладывать которые у президента и его команды, поглощенных борьбой с оппонентами в Вашингтоне, нет ни времени, ни желания, ни интереса.



Ну а если у Трампа нет этой волшебной палочки, то можно представить, что он знает некое заклинание. Что-то вроде "Ким-Ким, откройся!". И это заклинание откроет ему вход в неприступную пещеру-бункер "пхеньянского отшельника" Кима.



Получается парадоксальная ситуация. С одной стороны, саммит в Ханое не может стать успешным, если понимать под успехом прорыв. С другой стороны, он и не может успешным не стать. Ведь продемонстрировать успех нужно не только Ким Чен Ыну, которому удалось то, что не смогли сделать его отец и дед,- сесть за стол переговоров с президентом США. Этот успех как воздух нужен и Дональду Трампу, который не только ведет спор с демократами по поводу того, чья политика более эффективная, но и вообще борется за политическое выживание.



Накануне саммита в Ханое появились утечки, согласно которым японский премьер Синдзо Абэ, кстати не дождавшийся прорыва в отношениях с Москвой, уже выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его "решающий вклад" в урегулирование корейской проблемы. Перспектива получить Нобелевку - лучшая гарантия того, что Дональд Трамп предпочтет по-отечески погладить Кима по головке, заявить о "потрясающем саммите" и готовности дальше договариваться с ним о чем угодно: от ядерного соглашения до мирного договора.



Но ведь любые договоренности, если они однажды и будут достигнуты, нужно будет еще провести через Конгресс США. И тут-то демократы наверняка попытаются лишить Трампа лавров миротворца, обвинив его в том, что ради собственного пиара он малодушно простил "мирового диктатора".



Остается понять, сможет ли Дональд Трамп в такой ситуации столь же легко выйти из "пхеньянской пещеры", как он в нее вошел. Не придется ли ему произносить уже другое заклинание - "Ким-Ким, закройся!". Или северокорейская пещера, как это уже не раз случалось в истории, привычно закроется сама.



Авторы: Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №36 от 28.02.2019, стр. 6