Лойя-джирга объединила бывшего и нынешнего президентов Афганистана, - А.Серенко

09:33 28.02.2019

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани и экс-президент Хамид Карзай достигли согласия по поводу предстоящей Лойя-джирги (собрания народных представителей страны). Ожидается, что Карзай станет одним из двух сопредседателей Лойя-джирги и вместе с другим авторитетным афганским политиком Абдул Расулом Сайяфом возглавит ее работу. Собрание народных представителей Афганистана, по прогнозам кабульских политических экспертов, выразит поддержку президенту Гани и его курсу на национальное примирение.



"Мир в Афганистане должен быть делом всего народа, а не сговором элит", - под таким девизом, сформулированным Ашрафом Гани, пройдет Лойя-джирга, открытие которой намечено на 17 марта. Ожидается, что в работе собрания народных представителей примут участие около 2 тыс. делегатов, представляющих все провинции Афганистана, этнические, племенные и конфессиональные группы, а также женщин и молодежные сообщества страны.



Несколько дней назад президент Гани, ставший инициатором созыва Лойя-джирги, провел встречи с Хамидом Карзаем и одним из самых влиятельных политиков страны, лидером политической корпорации "моджахедов" Абдул Расулом Сайяфом. Как сообщают кабульские источники "НГ", по итогам этих бесед Карзай и Сайяф не только поддержали предложение Гани о созыве всеафганского совета народных представителей, но и согласились стать сопредседателями Лойя-джирги.



Если партнерство Гани и Сайяфа в проекте Лойя-джирги не стало сенсацией (эти два политика давно сотрудничают друг с другом), то активное присоединение Хамида Карзая к президентской инициативе оказалось неожиданностью для внешних наблюдателей. "Еще совсем недавно Карзай активно критиковал Гани и его курс, - комментируют ситуацию кабульские источники "НГ". – На встрече в Москве в начале февраля он, фактически, возглавлял группу оппозиционных афганских политиков, которые изъявляли готовность единым фронтом выступить против действующего главы государства. Однако после возвращения из России Карзай заметно изменил свое политическое поведение: критики в адрес Гани поубавилось, да и сама она стала весьма мягкой. Теперь же, когда экс-президент присоединился к инициативе Ашрафа Гани, некоторые эксперты заговорили о смене Карзаем политических предпочтений".



По словам источников "НГ" в афганской столице, "в последние дни появились слухи о том, что Гани и Карзай теперь в одной команде", и что после президентских выборов, намеченных на 20 июля, которые с высокой вероятностью выиграет Ашраф Гани, Карзай может занять пост председателя правительства Афганистана. В действующей сегодня Конституции страны такой должности не прописано, однако, предстоящая Лойя-джирга, как ожидается, может рекомендовать внести соответствующие изменения в Основной закон и зафиксировать в нем пост премьер-министра, который затем и займет Хамид Карзай.



Переход Хамида Карзая на сторону Ашрафа Гани серьезно ослабляет электоральные и политические позиции основного оппонента действующего президента, бывшего главы Совета национальной безопасности (СНБ) Афганистана Мохаммада Ханифа Атмара, который принял решение баллотироваться на пост президента. Как сообщают источники "НГ" в Кабуле, "неудачная драматургия визита Атмара в Москву в начале февраля, обозначение его в качестве кандидата в президенты Афганистана, поддержанного иностранным государством, нанесла ему серьезный репутационный ущерб": "В результате сегодня, по данным опросов общественного мнения, Гани едва ли не в два раза опережает Атмара. После проведения Лойя-джирги позиции действующего главы государства окрепнут еще больше, и некоторые наблюдатели даже заговорили о возможности его победы уже в первом туре выборов. Вполне возможно, что Хамид Карзай, как искушенный политик, уже просчитал перспективы развития ситуации в стране и решил заранее сделать ставку на победителя".



Уже известно, что в работе Лойя-джирги не примут участие талибы: представители движения "яростных мулл" традиционно заявили об отказе участвовать в политическом проекте, инициированном кабульским правительством. Впрочем, этот отказ вряд ли стал неожиданным для дворца "Арг" (президентской резиденции – Прим. "НГ"). "Отказ талибов будет наверняка использован для их дополнительной дискредитации в афганском общественном мнении, - отмечают источники "НГ" в афганской столице. – Рейтинг популярности "Талибана" (организация запрещена в РФ) и так не превышает 10-15%, его боевиков и лидеров, как обычных вооруженных бандитов, бояться, но не уважают. Теперь же, когда талибы откажутся сесть за один стол с представителями афганского народа их репутации будет нанесен еще один удар: ведь представители боевиков охотно путешествуют по иностранным столицам, проводят переговоры с американскими дипломатами, но с презрением относятся к делегатам, представляющим народы Афганистана. Талибы, фактически, сами загоняют себя в политическую изоляцию внутри страны".



На фоне презрительного отношения боевиков "Талибана" к всеафганскому собранию народных представителей, политический курс президента Гани, который настаивает на том, что мир для Афганистана нужно искать внутри родной страны, а не в столицах чужих государств, имеет шансы стать все более популярным. "В преддверии президентских выборов 20 июля Гани может заручиться широкой поддержкой самых разных социальных групп, превратив решения Лойя-джирги в ключевую часть своей предвыборной программы", - считают кабульские источники "НГ".



Для повышения уровня легитимности мартовской Лойя-джирги и ее решений важную роль будет играть признание со стороны международного сообщества. Как ранее сообщили афганские СМИ, Ашраф Гани проинформировал о планах созыва собрания народных представителей страны региона, руководство стран НАТО, а также Соединенные Штаты, получив с их стороны поддержку своей инициативы. По мнению кабульских источников "НГ", "Лойя-джирга, хотя она и будет носить исключительно совещательный, консультативный характер, может стать первым шагом в большой перестройке государственно-политической системы Афганистана, которая становится уже неизбежной".



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

28.02.2019