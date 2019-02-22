 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 28.02.2019
13:49  По сиротски. В Узбекистане впервые названы зарплаты депутатов и министров - от $186 до $205
13:40  Старый Ташкент. Что осталось от "туркестанского модерна", - Б.Голендер
13:39  Кыргызстан неформальные проповедники распространяют экстремизм, - М.Кылжыев
13:38  Тайна бурятского "перевала Дятлова": Группа погибла в бешеном ветре?
13:36  "Китайский" Байкал уже реальность, кто закрывает на это глаза?
13:09  Другая цивилизация. Грани Золотой Орды: история вопроса, - А.Филюшкин
13:06  Индия и Пакистан угрожают "взорвать" Азию, - "Взгляд"
12:57  Индия и Пакистан начали небесную войну, - В.Баранец
12:56  Открытие с бомбой: куда заведет вооруженный конфликт Индии и Пакистана, - А.Куприянов
12:54  "Родина на пороге войны": российские туристы рассказали об обстановке в Индии
11:03  Вырастим своих узб-гуайдо. США откроют шесть ресурсных центров "Американское окно" в Узбекистане
10:58  Экс-министр Тешаев возвращен к рычагам Узбекского минсельхоза
10:52  Американский "Корпус мира" возвращается в Узбекистан. Мирзиееву скучно без волонтеров-диверсантов
10:35  В Бишкек прибыл новый посол России - Николай Удовиченко (экс-посол в Нигерии)
10:19  Теневая экономика в Кыргызстане составляет 24 процента, - сосчитал премьер Абылгазиев
10:16  Совместный обед Трампа и Кима отменен, ханойские переговоры закончились ничем
10:03  В Австрии арестован известный казахстанский спортсмен-олимпионик Алексей Полторанин
09:50  American Conservative: Успех ЕС в борьбе с США зависит от Ирана
09:33  Лойя-джирга объединила бывшего и нынешнего президентов Афганистана, - А.Серенко
09:28  Ким-Ким, откройся! Саммит двух главных мировых полит-фриков в Ханое, - "Къ"
09:20  Кто мигнет первым. Индия и Пакистан замерли на грани войны, - С.Строкань
08:38  Израиль хочет избежать превращения Сирии во "фронт сопротивления", - И.Субботин
06:25  Пунч. Артиллерия Индии и Пакистана утюжит приграничные деревни друг друга
02:12  Конфликт Индии и Пакистана после взрыва в Кашмире порожден предвыборной горячкой, - С.Гафуров
01:55  Как можно написать историю Узбекистана и потерять Каракалпакстан, - К.Камалов
01:45  Чем запомнились каз-министры, отправленные в отставку? - Б.Ахмет
00:57  Украина: ментовско-чекистская война, - М.Сидорив
00:49  Председатель Си стучится в сердца китайцев Тайваня, - А.Шпунт
00:40  Областям и городам Кыргызстана поручили искать внешних инвесторов. Ну зачем им президент?
00:36  В Китае резко сократилось поголовье миллиардеров. За год раскулачено 213 "усманчиков"
00:30  В Баку осужден на 7 лет россиянин Салехов, финансировавший азербайджанскую оппозицию
00:21  Назарбаев поискал и нашел деньги на социалку, - В.Панфилова
00:18  Китайские мечты саудовского кронпринца, - И.Панкратенко
Среда, 27.02.2019
22:08  ВВС Индии "завалили" пакистанский самолет-"нарушитель"
22:05  Экс-адвокат Трампа Коэн на слушаниях в Конгрессе обвинил его во лжи и расизме
21:31  Греф размотал миллиарды РосСбербанка. Спроса нет...
19:33  Работникам туркменского Минстроя вместо увольнения предложили подметать улицы
19:28  Между кримавторитетами Кыргызстана началась война? - "ВБ"
19:19  Непальские маоисты еще всем покажут... Самая незаметная коммунистическая революция в истории, - А.Шпунт
19:09  Китай пока не решил кого поддерживать в Кашмирском конфликте, - Атул Анеджа
19:02  США сделают с Мадуро то же, что с Каддафи, - Маркус Йонссон
18:56  Навстречу Балканской весне? Албания, Сербия, Черногория..., - Le Temps
18:54  Турция все больше падает в объятия России, - Le Monde
18:39  На Земле могут исчезнуть облака. Почему это обернется катастрофой, - ВВС
15:30  В Казахстане выставили на распродажу ряд... вузов - КазИняз, КазЭнерго, КазАрхитектурно-строительный
13:15  Катастрофа на вокзале Рамзес в Каире - более 20 погибших
13:09  Пацаки обязаны носить колокольчик в носу... КырПарламент дебатирует введение обязательного ношения ак-калпака
13:00  В высших эшелонах власти Ирана - кризис
12:31  Без БузДома! "Узбекконцерт" лишил юмористов и певицу лицензии за пошлость и бездуховность
12:22  Инспектор Отабек. Найден крайний за снос ташкентского дома вместе с жильцами
12:00  Де-русификация казахского тенге: национализм без трагизма?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
American Conservative: Успех ЕС в борьбе с США зависит от Ирана
09:50 28.02.2019

Тегеран больше страдает от своих собственных действий, чем от внешнего давления со стороны его противников

Европейский союз оказался в сложной ситуации из-за Ирана. С одной стороны, ЕС стремится предотвратить крах ядерного соглашения. С другой стороны, ЕС хочет сохранить ядерное соглашение, не подорвав партнерство с США, пишет Мэйсэм Бехравеш в статье для американского издания The American Conservative.

Успех Европы в противодействии американской политике максимального давления в отношении Ирана в значительной степени будет зависеть от того, насколько хорошо Иран сыграет свою роль.

Мюнхенская конференция по безопасности и возглавляемый США саммит по Ближнему Востоку в Варшаве очевидным образом продемонстрировали усилившийся раскол между позициями США и ЕС в отношении Ирана в целом и ядерного соглашения в частности. Отсутствие на саммите в Варшаве главы внешнеполитического ведомства ЕС Федерики Могерини и министров иностранных дел Германии и Франции, а также презрительная тишина вместо аплодисментов во время выступления вице-президента США Майка Пенса на Мюнхенской конференции по безопасности, ясно продемонстрировали нежелание ЕС подчиняться указам США по ряду стратегических вопросов, включая максимальное давление в отношении Ирана.

Неспособность США сплотить европейские державы вокруг своей политики в отношении Ирана и создать антииранскую трансатлантическую коалицию свидетельствует о том, что жесткий подход администрации Трампа к Тегерану, подкрепленный всеобъемлющими экономическими санкциями и дипломатической изоляцией, начинает исчерпывать себя.

Спланированные Ираном нападения против оппозиционных групп во Франции, Дании и Нидерландах, вероятно, поспособствовали уменьшению разрыва в отношениях между ЕС и США. Тем не менее европейские лидеры обеспокоены тем, что любой неверный шаг может подтолкнуть Иран к радикальным действиям, включая выход из ядерного соглашения. Окончательный крах ядерного соглашения может подтолкнуть Израиль и США к нанесению военного удара по Ирану. Все может закончиться началом новой войны на Ближнем Востоке. Такая война имела бы серьезные последствия для экономики и безопасности ЕС.

Германия, Франция и Великобритания создали специальный механизм для поддержки торговых операций с Ираном, чтобы спасти ядерное соглашение после того, как в мае 2018 года Вашингтон вышел из ядерного соглашения и возобновил разрушительные санкции в отношении нефтяной промышленности и банковского сектора Ирана. Согласно совместному заявлению Германии, Франции и Великобритании, инструмент поддержки торговых обменов (INSTEX) "будет поддерживать законную европейскую торговлю с Ираном, уделив особое внимание той продукции, которая представляет наибольшую важность для иранского населения, включая медицинские препараты, медицинское оборудование и агропродовольственные товары".

По словам посла Германии в Иране Михаэля Клор-Берхтольда, несмотря на то, что потребуется несколько месяцев для запуска INSTEX, данный механизм является наиболее существенной мерой ЕС, которая должна гарантировать Ирану то, что он продолжит получать экономические выгоды взамен соблюдения условий ядерного соглашения.

Тем не менее ЕС сможет преуспеть в противостоянии американской политике максимального давления на Иран только в том случае, если Тегеран наведет у себя порядок. На фоне усиливающегося внешнего давления в Иране сохраняются внутриполитические расколы и фракционные конфликты.

Один из ключевых спорных вопросов касается выполнения требований группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Данная организация также противодействует финансированию терроризма. Споры по поводу требований FATF обострили напряженность между умеренными иранскими политическими силами и сторонниками жесткой линии. Обеспокоенность вызвана тем, что требования FATF могут повлиять на национальный суверенитет Ирана и помешать его поддержке таких групп, как "Хезболла" и ХАМАС.

Германия, Франция и Великобритания не стали превращать соблюдение требований FATF в обязательное условие, которое Ирану пришлось бы выполнить до того, как будет запущен механизм INSTEX. Однако эффективность INSTEX будет сильно зависеть от соблюдения требований FATF.

В начале февраля в FATF в очередной раз продлили для Ирана срок выполнения требований. У Ирана есть время до июня. Тегеран должен будет принять правила борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности, либо против него будут приняты меры. Внесение Ирана в черный список FATF приведет к тщательной проверке всех деловых отношений Ирана, включая его финансовые транзакции, контроль за которыми будет усилен. На фоне неустанного давления со стороны Вашингтона данное обстоятельство может существенно подорвать усилия ЕС, направленные на спасение ядерного соглашения. Наконец, Тегеран должен разобраться с "мошенническими" действиями некоторых представителей службы государственной безопасности Ирана, которые приложили усилия для того, чтобы подорвать отношения между ЕС и Ираном. Эти люди планируют нападения и взрывы на территории ЕС. В итоге получается, что Тегеран больше страдает от своих собственных действий, чем от внешнего давления со стороны его противников.

Максим Исаев

22 февраля 2019

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551336600
Новости Казахстана
- XVIII очередной съезд партии "Hұp Отан" под председательством Главы государства
- Мажилис приступил к работе над законопроектом об обязательном социальном страховании
- Коллективу Минтруда представлен новый министр
- Состав Бюро и Политического совета партии "Нур Отан"
- По поручению Президента РК создана правительственная комиссия по расследованию ЧП в г. Тараз
- Постановление ЦИК РК
- После депзапроса "Ак жола" возобновится движение по железнодорожной линии "Шар-Өскемен"
- В Астане прошла премьера фильма "Казахское ханство. Золотой трон"
- Fitch Ratings опубликовало обзор казахстанских банков за 4 кв. 2018 года
- В 2018 году центральные госорганы и акиматы областей закупили в целом свыше 6 тысяч автомобилей на сумму 61 215,2 млн. тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  