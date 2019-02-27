Совместный обед Трампа и Кима отменен, ханойские переговоры закончились ничем

10:16 28.02.2019

Агентство Bloomberg сообщило, что в последний момент совместный деловой обед глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына был отменен. Их кортеи покинули отель, где проходил саммит. После этого в Белом доме заявили, что лидеры двух стран не смогли заключить никаких договоренностей, однако, есть планы продолжить переговоры в будущем. Правда, никакого совместного заявления, судя по всему, в этот раз подписано не будет. Ранее Трамп хвалил Ким Чен Ына, отмечал его управленческий талант и уверял, что скоро они договорятся о разоружении.