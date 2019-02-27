В Бишкек прибыл новый посол России - Николай Удовиченко (экс-посол в Нигерии)

10:35 28.02.2019

Новый посол РФ в КР Николай Удовиченко начал свою дипмиссию



28 февраля 2019 года первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Нуран Ниязалиев принял вновь прибывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла России в КР Николая Удовиченко.



Как сообщает МИД КР, Удовиченко вручил копии верительных грамот Нурану Ниязалиеву.



Ниязалиев приветствовал и поздравил Удовиченко с началом дипломатической миссии в Кыргызской Республике и пожелал успехов в ответственной деятельности.



В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня кыргызско-российского сотрудничества, подчеркнули необходимость качественной подготовки предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.



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Никола́й Никола́евич Удовиче́нко (род. 19 января 1962)



Окончил МГИМО МИД СССР (1984). На дипломатической работе с 1984 года.



В 2004-2005 годах - начальник отдела Второго Департамента стран СНГ МИД России.

В 2005-2013 годах - заместитель директора Второго Департамента стран СНГ МИД России.

С 1 апреля 2013 года по 20 апреля 2018 года - Чрезвычайный и полномочный посол России в Нигерии.

С 30 января 2019 года - Чрезвычайный и полномочный посол России в Киргизии.



Дипломатический ранг

Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (17 декабря 2008)[4].

Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (22 декабря 2015)[5].

Семья

Женат, имеет взрослых сына и дочь.