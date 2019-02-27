Американский "Корпус мира" возвращается в Узбекистан. Мирзиееву скучно без волонтеров-диверсантов

10:52 28.02.2019

Американский "Корпус мира" может вернуться в Узбекистан, сообщила первый заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс в ходе выступления в Университете мировой экономики и дипломатии.



"Возвращение "Корпуса мира" в Узбекистан обеспечило бы важные и устойчивые связи между людьми и предоставило бы значительную поддержку в плане расширения преподавания английского языка. Волонтеры "Корпуса мира" – это обычные американцы, которые хотят узнать о вашей истории и культуре и поделиться с вами американской культурой", – отметила американский дипломат.



По ее словам, это будет один из многих шагов, которые наши две страны могли бы предпринять для налаживания более прочных связей между людьми в качестве основы для долгосрочной дружбы и партнерства.



"Корпус мира" – это независимое Федеральное агентство правительства США. Оно было учреждено 1 марта 1961 года. В Узбекистане корпус работал с 1992 года, когда был подписан меморандум о взаимопонимании с Министерством иностранных дел. Организация свернула свою деятельность в республике в 2005 году.



"Корпус мира" направляет добровольцев в различные страны, а это более чем 70 государств по всей планете, чтобы сотрудничать с правительственными учреждениями, школами, некоммерческими организациями, неправительственными организациями и предпринимателями в сферах образования, предпринимательства, информационных технологий, сельского хозяйства и экологии.