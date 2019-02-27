Экс-министр Тешаев возвращен к рычагам Узбекского минсельхоза

10:58 28.02.2019

Шухрат Тешаев назначен первым заместителем министра сельского хозяйства



Постановлением президента Шухрат Тешаев назначен первым заместителем министра сельского хозяйства Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



До этого назначения он занимал должность заместителя хокима Ферганской области по вопросам сельского и водного хозяйства. В разные годы работал заместителем генерального директора Узбекского научно-исследовательского института хлопководства, генеральным директором Научно-производственного объединения "Пахта", а также министром сельского и водного хозяйства Узбекистана.



"На своей новой должности Тешаев будет курировать вопросы развития хлопководства, зерноводства, механизации сельского хозяйства, а также анализа потребностей сельского хозяйства в водных ресурсах", – отметили в пресс-службе Минсельхоза.



Темир Исаев