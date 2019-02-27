Вырастим своих узб-гуайдо. США откроют шесть ресурсных центров "Американское окно" в Узбекистане

11:03 28.02.2019

США планируют открыть шесть ресурсных центров "Американское окно" в регионах Узбекистана в течение двух лет, сообщила первый заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс в ходе выступления в Университете мировой экономики и дипломатии.



"Наше успешное партнерство с Национальной библиотекой Узбекистана позволило открыть образовательное пространство "Американское окно" в Ташкенте, и мы с нетерпением ждем открытия шести дополнительных окон по всему Узбекистану в течение следующих двух лет, чтобы распространять материалы и программы на английском языке в городах, которые имеют ограниченный доступ", – отметила она.



По словам дипломата, эти ресурсные центры имеют решающее значение для преподавания английского языка и обмена информацией с узбекистанскими студентами о том, как они могут учиться в Соединенных Штатах.



Уэллс также добавила, что США с нетерпением ждут восстановления программы обмена, в рамках которой одаренные ученики старших классов или недавние выпускники будут в течение года учиться в школах и жить в американской семье.



"По окончании программы многие ученики возвращаются с отличными знаниями английского языка и глубоким пониманием американского общества, открывая для себя огромные возможности для высшего образования и профессионального успеха в мировой экономике. Выпускники этой программы регулярно выигрывают престижные стипендии в иностранных университетах и принимаются на работу в качестве лучших кандидатов на деловые и правительственные должности. В соседнем Афганистане Президент Гани и американо-афганский переговорщик по вопросам мира посол Халилзад оба участвовали в подобной программе обмена", – заметила она.



Заместитель помощника Госсекретаря также напомнила, что в Узбекистане в 2018 году был зарегистрирован Американский совет, ставший первой американской неправительственной организацией, появившейся в стране с 2006 года.



"Такие НПО, как Американский совет, позволят нашему посольству быстро расширять и поддерживать наши программы. В настоящее время мы работаем с Американским советом для поддержки новых партнерских отношений между университетами, которые укрепят систему высшего образования Узбекистана в приоритетных областях", – подчеркнула она.



Напомним, что Элис Уэллс также заявила, что американский "Корпус мира" может вернуться в Узбекистан.



Темир Исаев