"Родина на пороге войны": российские туристы рассказали об обстановке в Индии

12:54 28.02.2019

Пока никаких запретов на отдых в этой стране нет



Конфликт, разгоревшийся между Индией и Пакистаном, пугает российских туристов. Сейчас в Индии, на невероятно популярном курорте Гоа самый сезон для отдыха: там находится множество россиян, не меньше людей уже взяли билеты и путевки в теплый край. Некоторые уже задумались: не сдать ли билеты обратно. При этом пока никаких проблем для туристов не предвидится: максимум, чем грозит нашим соотечественникам конфликт, - долгие посиделки в аэропорту или более длительный перелет.



Конфликт между Индией и Пакистаном пришелся на самый пик курортного сезона: туристы сейчас массово еду на курорты Гоа. При этом на самом Гоа, как выяснил "МК", сейчас все спокойно. Если бы не отмена местного фрик-парада на пляже в Арамболе, отдыхающие могли и не заметить международных проблем. Речь идет о масштабном неофициальном карнавале, который проходит в Гоа каждый год в деревушке Арамболь. Люди, наряженные в самые яркие костюмы, идут по берегу океана с танцами и музыкой, а после веселятся до утра в каком-нибудь баре. Так уж получилось, что в этом году карнавал совпал с началом военного конфликта в Индии, и местные власти отменили его из-за запрета на большое скопление людей.



"Народ приехал, все равно ходил-бродил по пляжу, - рассказал "МК" отдыхающий Денис Яковлев. - Местная полиция всех разгоняла". Наша коллега Жанна Голубицкая, находящая сейчас в Гоа, также рассказала о происходящем: "Очередной индо-пакистанский инцидент в итоге отравил жизнь мирным фрикам: пришли полицейские с бамбуковыми палками и запретили арамбольский фрик-парад, гоанский ответ февральскому карнавалу в Рио. Обидно, арамбольцы так готовились! Но главное, чтобы Пакистан в ответку что-нибудь не запустил! Обидно пострадать в чужой войне! Ниже фотоотчет: персонажи фрик-парада на тему "Океан", зрители, которые расходятся не солоно хлебавши, полиция бдит, в Индии трехдневный траур".



Проблема с чартерами, которые летят в РФ над Пакистаном, а там ведутся военные действия в небе, - передает наш корреспондент. - Чтобы полететь другим путем, надо иметь некие договоренности со странами, поэтому некоторые чартеры отменяют. Кого-то, говорят, в Ташкенте посадили, кто сюда летел. Какой-то отменили. Люди пока не волнуются – отменят рейс, еще отдохнут... Все лучше, чем лететь над Пакистаном. Но в целом есть разговоры о том, что Пакистан может тоже что-нибудь запустить на территорию Индии, а мы-то тут при чем? Те, у кого нет обратных билетов (а таких много среди "зимовщиков", тех, кто сидит тут всю зиму) стараются взять такие билеты, чтобы лететь над Аравийским полуостровом.



Как рассказывают отдыхающие в Гоа, конфликт начался с того, что в штате Кашмир (на границе с Пакистаном) взорвали автобус с индийскими военными и чиновниками. По слухам, погибло 50 важных чинов. "Среди них был министр из штата Гоа. Поэтому тут был недавно траур, - говорят туристы. - Ответственность за это взяли на себя пакистанские исламисты, которые прячутся в горах на индо-пакистанской границе. Тогда индийцы стали их бомбить на наших МИГах. А те сбили самолет или несколько. Индийцы настроены очень решительно. Вплоть до того, что в курортном штате по пляжу ездит машина и орет в репродуктор, что "родина в опасности и на пороге войны". И впрямь страшновато, ибо и у Индии, и у Пакистана есть ядерное оружие".



Те же, кому поездка, в теплые края только предстоит, сейчас решают: стоит ли вообще отправляться.



"У нас вылет завтра, вообще пока не понятно, что делать, - рассказал "МК" турист Дмитрий Подминов. - Туроператор сказал: раз въезд в страну открыт, то деньги в случае отказа мы не вернем. Если же въезд закроют, то предложим альтернативный тур"



Туроператоры сообщают, что проблем с въездом в страну нет: "Максимум из неудобств: полет продлится не семь часов, а десять. Самолету придется сделать крюк, так как воздушное пространство над севером Индии и Пакистана закрыто. Но самолеты имеют запас топлива, вы не волнуйтесь. Проблемы были только сегодня, так как конфликт произошел неожиданно. Некоторым самолетам приходилось уходить на дозаправку", - рассказали "МК" в одном из турагенств. Туристы же пишут в соцсетях, что пока в аэропортах задержки рейсов. Так, известно о задержках в аэропортах Дели и Краснодара, другие авиакомпании летят по расписанию.



- Проблем у туристов не будет, - рассказал советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. - Единственное неудобство связано с увеличением времени полета на полтора-два часа, емкости самолета позволяют делать беспосадочные перелеты после получения согласования у сопредельных государств, где будут осуществляться альтернативные маршруты. На стоимости турпродукта это никак не отразится ( речь идет транзитных рейсах в Тайланд и Вьентам). Если говорить о курортах Гоа, то они никакого отношения к территориям, где идут действия, не имеют. Никаких официальных рекомендаций, запретов и предупреждений на данный момент нет.



Поздно вечером в среду стало известно, что тайские авиалинии отменили все рейсы в Европу, авиакомпании Индии сейчас тоже решают этот вопрос.



Любовь Кулябко