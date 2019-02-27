 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 28.02.2019
13:49  По сиротски. В Узбекистане впервые названы зарплаты депутатов и министров - от $186 до $205
13:40  Старый Ташкент. Что осталось от "туркестанского модерна", - Б.Голендер
13:39  Кыргызстан неформальные проповедники распространяют экстремизм, - М.Кылжыев
13:38  Тайна бурятского "перевала Дятлова": Группа погибла в бешеном ветре?
13:36  "Китайский" Байкал уже реальность, кто закрывает на это глаза?
13:09  Другая цивилизация. Грани Золотой Орды: история вопроса, - А.Филюшкин
13:06  Индия и Пакистан угрожают "взорвать" Азию, - "Взгляд"
12:57  Индия и Пакистан начали небесную войну, - В.Баранец
12:56  Открытие с бомбой: куда заведет вооруженный конфликт Индии и Пакистана, - А.Куприянов
12:54  "Родина на пороге войны": российские туристы рассказали об обстановке в Индии
11:03  Вырастим своих узб-гуайдо. США откроют шесть ресурсных центров "Американское окно" в Узбекистане
10:58  Экс-министр Тешаев возвращен к рычагам Узбекского минсельхоза
10:52  Американский "Корпус мира" возвращается в Узбекистан. Мирзиееву скучно без волонтеров-диверсантов
10:35  В Бишкек прибыл новый посол России - Николай Удовиченко (экс-посол в Нигерии)
10:19  Теневая экономика в Кыргызстане составляет 24 процента, - сосчитал премьер Абылгазиев
10:16  Совместный обед Трампа и Кима отменен, ханойские переговоры закончились ничем
10:03  В Австрии арестован известный казахстанский спортсмен-олимпионик Алексей Полторанин
09:50  American Conservative: Успех ЕС в борьбе с США зависит от Ирана
09:33  Лойя-джирга объединила бывшего и нынешнего президентов Афганистана, - А.Серенко
09:28  Ким-Ким, откройся! Саммит двух главных мировых полит-фриков в Ханое, - "Къ"
09:20  Кто мигнет первым. Индия и Пакистан замерли на грани войны, - С.Строкань
08:38  Израиль хочет избежать превращения Сирии во "фронт сопротивления", - И.Субботин
06:25  Пунч. Артиллерия Индии и Пакистана утюжит приграничные деревни друг друга
02:12  Конфликт Индии и Пакистана после взрыва в Кашмире порожден предвыборной горячкой, - С.Гафуров
01:55  Как можно написать историю Узбекистана и потерять Каракалпакстан, - К.Камалов
01:45  Чем запомнились каз-министры, отправленные в отставку? - Б.Ахмет
00:57  Украина: ментовско-чекистская война, - М.Сидорив
00:49  Председатель Си стучится в сердца китайцев Тайваня, - А.Шпунт
00:40  Областям и городам Кыргызстана поручили искать внешних инвесторов. Ну зачем им президент?
00:36  В Китае резко сократилось поголовье миллиардеров. За год раскулачено 213 "усманчиков"
00:30  В Баку осужден на 7 лет россиянин Салехов, финансировавший азербайджанскую оппозицию
00:21  Назарбаев поискал и нашел деньги на социалку, - В.Панфилова
00:18  Китайские мечты саудовского кронпринца, - И.Панкратенко
Среда, 27.02.2019
22:08  ВВС Индии "завалили" пакистанский самолет-"нарушитель"
22:05  Экс-адвокат Трампа Коэн на слушаниях в Конгрессе обвинил его во лжи и расизме
21:31  Греф размотал миллиарды РосСбербанка. Спроса нет...
19:33  Работникам туркменского Минстроя вместо увольнения предложили подметать улицы
19:28  Между кримавторитетами Кыргызстана началась война? - "ВБ"
19:19  Непальские маоисты еще всем покажут... Самая незаметная коммунистическая революция в истории, - А.Шпунт
19:09  Китай пока не решил кого поддерживать в Кашмирском конфликте, - Атул Анеджа
19:02  США сделают с Мадуро то же, что с Каддафи, - Маркус Йонссон
18:56  Навстречу Балканской весне? Албания, Сербия, Черногория..., - Le Temps
18:54  Турция все больше падает в объятия России, - Le Monde
18:39  На Земле могут исчезнуть облака. Почему это обернется катастрофой, - ВВС
15:30  В Казахстане выставили на распродажу ряд... вузов - КазИняз, КазЭнерго, КазАрхитектурно-строительный
13:15  Катастрофа на вокзале Рамзес в Каире - более 20 погибших
13:09  Пацаки обязаны носить колокольчик в носу... КырПарламент дебатирует введение обязательного ношения ак-калпака
13:00  В высших эшелонах власти Ирана - кризис
12:31  Без БузДома! "Узбекконцерт" лишил юмористов и певицу лицензии за пошлость и бездуховность
12:22  Инспектор Отабек. Найден крайний за снос ташкентского дома вместе с жильцами
12:00  Де-русификация казахского тенге: национализм без трагизма?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Открытие с бомбой: куда заведет вооруженный конфликт Индии и Пакистана, - А.Куприянов
12:56 28.02.2019

Приведет ли обмен ударами к полноценной ядерной войне

Террористический акт 14 февраля в Индии, в результате которого погибло не менее 45 человек, и последовавший за ним дипломатический кризис в отношениях Нью-Дели и Исламабада (ответственность за подрыв автоколонны взяла на себя группировка "Армия Мухаммеда", лагерь которой базируется на контролируемой Пакистаном территории Кашмира) резко обострился 26 и 27 февраля. После индийской бомбардировки, результатом которой стало уничтожение лагеря боевиков "Армии Мухаммеда" (по версии Нью-Дели), стороны обменялись ударами, а пресс-секретарь вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур сделал заявление, суть которого заключалась в том, что ВВС страны сбили два индийских истребителя. Пилот одного из них взят был в плен. О том, к чему может привести вооруженное столкновение между двумя ядерными державами, и ожидать ли полноценной войны - специально для "Известий" рассказал историк Алексей Куприянов.

Ударная техника

Рано утром 26 февраля в воздух поднялись два десятка индийских самолетов. Они взлетали с разных баз, чтобы не засекла пакистанская разведка. 12 истребителей Mirage 2000, четыре Су-30МКИ прикрытия, самолеты ДРЛО и самолеты-заправщики встретились уже в небе и в 3:30 утра пересекли воздушную границу над линией контроля в Кашмире, войдя в пакистанское воздушное пространство.

"Я решил, что это землетрясение - стены дрожали, с потолка сыпалась пыль", - рассказывал позже перед камерой один из жителей пакистанского города Балакот. Но это было не землетрясение: 1000-килограммовые бомбы с "миражей" одна за другой рвались в ближайшем лесу, где находился лагерь подготовки боевиков движения "Джаиш-е-Мухаммад", которые планировали в ближайшее время устроить новый теракт на территории Индии.

Военный эксперт оценил возможность применения ядерного оружия Индией и Пакистаном

Примерно так выглядит официальная индийская версия ударов по территории Пакистана. Индийские ВВС разбомбили три лагеря подготовки террористов, два из них - в Азад Кашмире, который Индия считает своей территорией, незаконно оккупированной Пакистаном, а третий - возле города Балакот в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Впервые с 1971 года индийские ударные самолеты вторглись в воздушное пространство Пакистана.

Параллельные реальности

Сразу же после первого сообщения об ударе индийская и пакистанская версии реальности стали стремительно расходиться. Пока индийские СМИ трубили о сотнях убитых террористов, пакистанцы утверждали, что все индийские бомбы упали в ближайший лес, напугав разве что окрестную фауну. Проблема в том, что подтвердить свои слова объективными средствами контроля не могли ни те, ни другие. Привычная, в общем, история: в 2016 году, когда индийский спецназ нанес удары по лагерям в пакистанском Кашмире, Исламабад просто заявил, что никаких ударов не было - поскольку не было и самих лагерей.

Но индийцев и пакистанцев это не останавливало. Пока одни бурно праздновали успех авиаудара, восхваляя индийскую авиацию и решительных политиков, другие обещали возмездие. И оно не замедлило последовать.

На следующее утро группа пакистанских истребителей пересекла линию контроля и отбомбилась по индийским штабам и складам - с нулевым, по словам индийцев, результатом. Наперехват пакистанцам вылетели индийские самолеты - по последним данным, пара старых МиГ-21, давно снятых с вооружения в России, но до сих пор охраняющих небо Индии. Индийцы ввязались в воздушный бой при численном превосходстве противника - и проиграли. Пакистанцы заявили о двух сбитых самолетах и захваченном пилоте, индийцы, в свою очередь, утверждают, что им удалось уничтожить пакистанский F-16.

Появилось видео допроса взятого в плен пилота индийских ВВС

Пока обе версии реальности сошлись на том, что пакистанцам удалось сбить один МиГ-21 и взять в плен пилота Абхинандана Вартхамана, которого пакистанские солдаты едва успели отбить у разъяренной толпы, собиравшейся его линчевать. Все остальные заявки на потери остаются на момент написания этого материала на совести заявивших.

Одно можно сказать точно: на этот раз Пакистан хорошо подготовился к встрече индийцев. Если тогда "хирургические удары" застали Исламабад врасплох, то на этот раз пакистанцы явно лидируют по очкам, выступая к тому же официально в роли защищающейся стороны, неизменно призывая к сдержанности.

Лишь бы не было войны

То, что происходит сейчас между Индией и Пакистаном, можно назвать конфликтом, но не войной. И войной оно вряд ли станет. Для того чтобы она началась, необходимо хотя бы какое-то понимание возможных целей, сейчас же все цели сводятся к тому, чтобы добиться успеха и перекрыть предыдущие победы противника. Теоретически арсеналы обеих сторон вполне позволяют устроить небольшой ядерный апокалипсис; практически - с обеих сторон во власти находятся люди с холодными головами, которые хорошо представляют себе возможные последствия. Большая война не нужна никому: она далеко отбросит обе страны в экономическом развитии и приведет к страшному гуманитарному кризису, по сравнению с которым европейские проблемы с мигрантами покажутся цветочками.

Армия Пакистана опровергла информацию о сбитом истребителе F-16

Нынешний уровень противостояния, как бы цинично это ни прозвучало, вполне устраивает и Индию, и Пакистан. Индийский премьер Нарендра Моди сплотил нацию перед выборами, пакистанский премьер Имран Хан показал себя сильным лидером. Но любой крупный шаг по пути дальнейшей эскалации - шаг в сторону гибели, и это отлично понимают и в Нью-Дели, и в Исламабаде. Поэтому велика вероятность, что мы увидим в ближайшее время новые воздушные бои, артиллерийские удары, возможно, индийские корабли у пакистанского побережья - до тех пор, пока обе стороны не решат, что нация начала уставать от бесконечной вялотекущей войны. Но ядерные дубинки так и останутся в арсеналах.

Для кого этот конфликт станет сущим благодеянием, так это для поставщиков оружия. Индийские эксперты, политики и военные давно били тревогу, требуя наконец заменить устаревшие МиГ-21, начавшие свой боевой путь со вьетнамской войны, на что-нибудь более современное. Нынешние воздушные бои над Кашмиром - залог того, что в ближайшее время спрос на ПВО и самолеты на рынках Южной Азии резко возрастет.

Алексей Куприянов
кандидат исторических наук, научный сотрудник ИМЭМО РАН

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551347760
Новости Казахстана
- XVIII очередной съезд партии "Hұp Отан" под председательством Главы государства
- Мажилис приступил к работе над законопроектом об обязательном социальном страховании
- Коллективу Минтруда представлен новый министр
- Состав Бюро и Политического совета партии "Нур Отан"
- По поручению Президента РК создана правительственная комиссия по расследованию ЧП в г. Тараз
- Постановление ЦИК РК
- После депзапроса "Ак жола" возобновится движение по железнодорожной линии "Шар-Өскемен"
- В Астане прошла премьера фильма "Казахское ханство. Золотой трон"
- Fitch Ratings опубликовало обзор казахстанских банков за 4 кв. 2018 года
- В 2018 году центральные госорганы и акиматы областей закупили в целом свыше 6 тысяч автомобилей на сумму 61 215,2 млн. тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  