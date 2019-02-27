Открытие с бомбой: куда заведет вооруженный конфликт Индии и Пакистана, - А.Куприянов

12:56 28.02.2019

Приведет ли обмен ударами к полноценной ядерной войне



Террористический акт 14 февраля в Индии, в результате которого погибло не менее 45 человек, и последовавший за ним дипломатический кризис в отношениях Нью-Дели и Исламабада (ответственность за подрыв автоколонны взяла на себя группировка "Армия Мухаммеда", лагерь которой базируется на контролируемой Пакистаном территории Кашмира) резко обострился 26 и 27 февраля. После индийской бомбардировки, результатом которой стало уничтожение лагеря боевиков "Армии Мухаммеда" (по версии Нью-Дели), стороны обменялись ударами, а пресс-секретарь вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур сделал заявление, суть которого заключалась в том, что ВВС страны сбили два индийских истребителя. Пилот одного из них взят был в плен. О том, к чему может привести вооруженное столкновение между двумя ядерными державами, и ожидать ли полноценной войны - специально для "Известий" рассказал историк Алексей Куприянов.



Ударная техника



Рано утром 26 февраля в воздух поднялись два десятка индийских самолетов. Они взлетали с разных баз, чтобы не засекла пакистанская разведка. 12 истребителей Mirage 2000, четыре Су-30МКИ прикрытия, самолеты ДРЛО и самолеты-заправщики встретились уже в небе и в 3:30 утра пересекли воздушную границу над линией контроля в Кашмире, войдя в пакистанское воздушное пространство.



"Я решил, что это землетрясение - стены дрожали, с потолка сыпалась пыль", - рассказывал позже перед камерой один из жителей пакистанского города Балакот. Но это было не землетрясение: 1000-килограммовые бомбы с "миражей" одна за другой рвались в ближайшем лесу, где находился лагерь подготовки боевиков движения "Джаиш-е-Мухаммад", которые планировали в ближайшее время устроить новый теракт на территории Индии.



Военный эксперт оценил возможность применения ядерного оружия Индией и Пакистаном



Примерно так выглядит официальная индийская версия ударов по территории Пакистана. Индийские ВВС разбомбили три лагеря подготовки террористов, два из них - в Азад Кашмире, который Индия считает своей территорией, незаконно оккупированной Пакистаном, а третий - возле города Балакот в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Впервые с 1971 года индийские ударные самолеты вторглись в воздушное пространство Пакистана.



Параллельные реальности



Сразу же после первого сообщения об ударе индийская и пакистанская версии реальности стали стремительно расходиться. Пока индийские СМИ трубили о сотнях убитых террористов, пакистанцы утверждали, что все индийские бомбы упали в ближайший лес, напугав разве что окрестную фауну. Проблема в том, что подтвердить свои слова объективными средствами контроля не могли ни те, ни другие. Привычная, в общем, история: в 2016 году, когда индийский спецназ нанес удары по лагерям в пакистанском Кашмире, Исламабад просто заявил, что никаких ударов не было - поскольку не было и самих лагерей.



Но индийцев и пакистанцев это не останавливало. Пока одни бурно праздновали успех авиаудара, восхваляя индийскую авиацию и решительных политиков, другие обещали возмездие. И оно не замедлило последовать.



На следующее утро группа пакистанских истребителей пересекла линию контроля и отбомбилась по индийским штабам и складам - с нулевым, по словам индийцев, результатом. Наперехват пакистанцам вылетели индийские самолеты - по последним данным, пара старых МиГ-21, давно снятых с вооружения в России, но до сих пор охраняющих небо Индии. Индийцы ввязались в воздушный бой при численном превосходстве противника - и проиграли. Пакистанцы заявили о двух сбитых самолетах и захваченном пилоте, индийцы, в свою очередь, утверждают, что им удалось уничтожить пакистанский F-16.



Появилось видео допроса взятого в плен пилота индийских ВВС



Пока обе версии реальности сошлись на том, что пакистанцам удалось сбить один МиГ-21 и взять в плен пилота Абхинандана Вартхамана, которого пакистанские солдаты едва успели отбить у разъяренной толпы, собиравшейся его линчевать. Все остальные заявки на потери остаются на момент написания этого материала на совести заявивших.



Одно можно сказать точно: на этот раз Пакистан хорошо подготовился к встрече индийцев. Если тогда "хирургические удары" застали Исламабад врасплох, то на этот раз пакистанцы явно лидируют по очкам, выступая к тому же официально в роли защищающейся стороны, неизменно призывая к сдержанности.



Лишь бы не было войны



То, что происходит сейчас между Индией и Пакистаном, можно назвать конфликтом, но не войной. И войной оно вряд ли станет. Для того чтобы она началась, необходимо хотя бы какое-то понимание возможных целей, сейчас же все цели сводятся к тому, чтобы добиться успеха и перекрыть предыдущие победы противника. Теоретически арсеналы обеих сторон вполне позволяют устроить небольшой ядерный апокалипсис; практически - с обеих сторон во власти находятся люди с холодными головами, которые хорошо представляют себе возможные последствия. Большая война не нужна никому: она далеко отбросит обе страны в экономическом развитии и приведет к страшному гуманитарному кризису, по сравнению с которым европейские проблемы с мигрантами покажутся цветочками.



Армия Пакистана опровергла информацию о сбитом истребителе F-16



Нынешний уровень противостояния, как бы цинично это ни прозвучало, вполне устраивает и Индию, и Пакистан. Индийский премьер Нарендра Моди сплотил нацию перед выборами, пакистанский премьер Имран Хан показал себя сильным лидером. Но любой крупный шаг по пути дальнейшей эскалации - шаг в сторону гибели, и это отлично понимают и в Нью-Дели, и в Исламабаде. Поэтому велика вероятность, что мы увидим в ближайшее время новые воздушные бои, артиллерийские удары, возможно, индийские корабли у пакистанского побережья - до тех пор, пока обе стороны не решат, что нация начала уставать от бесконечной вялотекущей войны. Но ядерные дубинки так и останутся в арсеналах.



Для кого этот конфликт станет сущим благодеянием, так это для поставщиков оружия. Индийские эксперты, политики и военные давно били тревогу, требуя наконец заменить устаревшие МиГ-21, начавшие свой боевой путь со вьетнамской войны, на что-нибудь более современное. Нынешние воздушные бои над Кашмиром - залог того, что в ближайшее время спрос на ПВО и самолеты на рынках Южной Азии резко возрастет.



Алексей Куприянов

кандидат исторических наук, научный сотрудник ИМЭМО РАН