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Индия и Пакистан начали небесную войну, - В.Баранец
12:57 28.02.2019

Индия и Пакистан начали небесную войну
Чем опасно очередная схватка между этими странами, обладающими ядерным оружием? Лайнеры с нашими туристами уже летят в обход

ВИКТОР БАРАНЕЦ
ЮЛИЯ СМИРНОВА
ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ

Индия и Пакистан обменялись авиаударами, с обеих сторон - убитые, сбиты военные самолеты

В последние дни февраля обострилась ситуация в Южной Азии: Индия и Пакистан обменялись авиаударами, с обеих сторон - убитые, сбиты военные самолеты. От конфликта уже пострадали наши туристы: два борта российских авиакомпаний, следовавших на индийские курорты из Москвы и Санкт-Петербурга, развернулись в воздухе и вернулись на ближайший аэродром - в Екатеринбург. Многие другие рейсы, например, в Таиланд, из-за закрытого воздушного пространства над Пакистаном следуют удлиненным маршрутом и вынуждены совершать незапланированные остановки для дозаправки.

Во что может ли вылиться пограничная стычка между двумя ядерными державами и почему все это важно для России?

Момент уничтожения самолета ВВС Индии пакистанскими военными.

1. С чего все началось?

14 февраля в индийской части Кашмира террорист-смертник подорвал себя у автоколонны индийской армии. Погибло почти 50 военных, ответственность взяла на себя организация боевиков-исламистов, выступающая за присоединение Кашмира к Пакистану (почему эта территория поделена между двумя государствами - об этом в следующей главке).

В ответ неделю спустя индийские ВВС нанесли авиаудар по тренировочному лагерю этой группировки на территории Пакистана. Тогда утром 27 февраля Пакистан обстрелял индийский пограничный блокпост, ранив несколько солдат. И понеслось! Сейчас в Исламабаде - столице Пакистана - утверждают, что сбили четыре истребителя-бомбардировщика противника. Военные в Нью-Дели говорят, что сумели сбить один пакистанский самолет.

2. Откуда такая ожесточенность конфликта?

- Истоки противостояния борьба за штат Кашмир, который и Пакистан и Индия с момента провозглашения независимости от англичан считает своим. Суть конфликта - религиозная. В Индии в основном исповедуют индуизм, в Пакистане - ислам. Поэтому пакистанские исламисты считают, что Кашмир с мусульманским населением несправедливо был передан англичанами Индии. С 1947 года, когда страны получили независимость, случилось уже три индо-пакистанских войны и множество приграничных стычек.

- Периодически на территории Индии боевики-исламисты совершают теракты, и Нью-Дели считает, что за ними стоит официальный Пакистан. В ответ индийцы наносят по соседу ответные удары, - комментирует директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.

3. Кто сейчас заинтересован в войне?

Есть несколько версий.

Военно-техническая. Странная закономерность: как только индусы заключили с Россией военных контрактов на $11 миллиардов, давно "дымящий" конфликт из-за Кашмира вдруг вспыхнул с новой силой. Добавляет пороха в эту версию и то, что у США получился облом - им не удалось отговорить Индию от закупки российского вооружения. Как ни старались. Как тут не подумаешь, что США подговорили "подшефный" им и Китаю Пакистан отомстить Индии за несговорчивость. А заодно - и предложить Пакистану свои новые вооружения. Но может получиться и обратный эффект - Индия будет вынуждена еще сильнее опираться на российские вооружения.

Геополитическая. Есть еще один игрок конфликта - Китай. С Индией у него традиционно непростые отношения (обе страны показывают очень мощное экономическое развитие и, по сути, являются глобальными конкурентами в регионе). А вот с Пакистаном у Пекина дела складываются прекрасно. Китай регулярно дает исламской республике многомиллиардные кредиты на инфраструктурные проекты и закупки вооружений. Так что ослабление Нью-Дели через втягивание в конфликт - для Пекина явно выгодно.

4. Как быть тем, кто хотел отдохнуть на курортах юго-восточного направления?

C 27 февраля закрыто воздушное пространство над Пакистаном и приграничным городом Амритсар на севере Индии. Правда, В Пакистан российские путешественники ездят мало, страна не курортная. Так что отмена всех рейсов в эту страну нас вряд ли коснется.

А вот закрытие воздушного пространства для транзитных полетов уже заметили сотни российских пассажиров. Над Пакистаном и севером Индии летят лайнеры в Таиланд, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии - а там сейчас разгар пляжного сезона. Авиакомпании одна за другой сообщают о смене маршрутов, чтобы обогнуть закрытую зону. Из-за этого увеличивается время в пути, а иногда приходится отправлять самолеты на дозаправку, поскольку топливо рассчитано на прежнее расстояние.

Например, рейсы авиакомпании "Россия" из Бангкока и Пхукета в Москву совершили посадку для дозаправки в Шардже (ОАЭ), в итоге в столицу они прилетят с задержкой в 2,5 часа.

У авиакомпании Nordwind самолет Пхукет-Москва тоже был в воздухе, когда пилот узнал о том, что обычный маршрут закрыт. В итоге был выбран другой путь, но понадобится дозаправка в Минводах.

Итого: на данный момент ситуация для туристов, конечно, неудобная, как любая задержка рейса. Но не критичная - полеты не отменяются, отпуска не срываются. Следующие рейсы будут выполняться хоть и в обход, но без дополнительных посадок - топливо сразу станут заправлять с учетом более длинного маршрута.

5. Возможна ли атомная война?

По численности ядерных боеголовок оба государства примерно равны - по 120-130 изделий. Но именно наличие такого оружия делает перерастание пограничного конфликта в полноценную войну Нью-Дели и Исламабада почти невозможным. Слишком катастрофическими были бы последствия для всего мира.

- Предыдущие конфликты между двумя крупнейшими государствами Индостана все-таки завершались миром: постреляли, показали силу, прекратили. Надеюсь, то же самое произойдет и на этот раз, - полагает эксперт "КП" Багдасаров.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

"Неправильную" границу в Кашмире провели англичане

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, участник проекта "Колониальное знание в постколониальную эпоху: историческое моделирование ассиметричных конфликтов" по гранту Российского научного фонда:

- Когда-то весь Индостан был единой территорией под владычеством британской короны. Противоречия между мусульманской и индуистской общинами начались больше ста лет назад и изначально были связаны с непропорционально малым представительством мусульман в Индийском национальном конгрессе. Уже с начала XX века возникла идея выделить регионы с компактным проживанием мусульман (нынешние Пакистан и Бангладеш) в отдельные государства. Что, собственно, и произошло, когда Индостан получил независимость от Британской Империи в 1947 году.

Размежевание состоялось мирно, единственная проблема возникла на севере - в богатом штате Кашмир. Границу между Индией и Пакистаном устанавливала комиссия во главе с сэром Сирилом Рэдклиффом. Большинство жителей штата уже тогда были мусульманами, а вот местные власти - индуистами. Они-то и упросили Рэдклиффа оставить Кашмир под властью Дели. Хотя есть и конспирологическая теория, будто англичане специально установили линию разграничения так, чтобы надолго посеять здесь горячую точку. В любом случае, с тех пор между Пакистаном и Индией из-за этого было уже три локальных войны: в 1947-49, 1965 и 1971 годах.

Источник - МК
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