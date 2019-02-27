Тайна бурятского "перевала Дятлова": Группа погибла в бешеном ветре?

13:38 28.02.2019

"Комсомольская правда" и программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" проводят совместное расследование гибели туристов в 1993 году на Хамар-Дабане



НАТАЛЬЯ ВАРСЕГОВА



В августе 1993 года в Восточных Саянах внезапно умерли шесть туристов из Казахстана - опытный руководитель группы, мастер спорта по туризму 41-летняя Людмила Коровина, а с ней трое юношей и две девушки - Тимур Бапанов, Александр Крысин, Денис Швачкин, Виктория Залесова и Татьяна Филипенко. Только седьмая участница похода - 17-летняя Валентина Уточенко - выжила. Чудом, как принято говорить в таких случаях. Эта трагедия тогда озадачила и спасателей, и родственников погибших. Как могли молодые, крепкие люди погибнуть летом на небольшой горной высоте 2300 метров?



- Маршрут был несложный, мы должны были легко пройти его, - рассказывает единственная выжившая в том роковом походе Валентина Уточенко. Сейчас ей 42 года. Прошлым летом я отыскала Валю в Челябинске и стала единственным журналистом, кому она согласилась рассказать о своей самой страшной в жизни трагедии.



Это была странная, необъяснимая смерть ребят в горах. Все началось ранним утром. Резко подул сильный ветер. Коровина скомандовала всем выйти из палаток и спускаться вниз. Валя помнит, как пустые палатки ветер унес словно пушинки. Вдруг упал Саша Крысин - из ушей полилась кровь, изо рта пошла пена. Руководитель кинулась к нему. Саша был ее любимцем. Коровина называла его сыночком. Людмила Ивановна села рядом с парнем, сняла с себя куртку, укутала его. Остальным жестко скомандовала: "Быстро спускайтесь вниз!"



- Мы сначала взялись за руки и стенкой пошли в низину, - вспоминает ­Валентина. - Но ветер не ­давал двигаться. Сбивал с ног. Вот тогда все испугались. ­Началась паника. Ребята стали разбегаться кто куда. Кричали, плакали. Кто-то даже бился головой о камни.



Только Валя с Денисом, схватившись друг за друга, ползли вниз по голому, безлесому склону. Оборачиваясь назад, они видели, как падают их друзья.



- Я даже не могу объяснить свое состояние тогда, какой-то невероятный шок и безум­ное желание жить, - продолжает Валентина. - Вдруг Денис стал терять силы. Он толкнул меня вниз: "Ползи быстрей!" - и потерял сознание.



Валя не говорит этого вслух, но я чувствую, подспудно она мнит, что кто-то может ее осуждать за выживание среди всех погибших. И даже в чем-то подозревать.



Но в чем?



Очевидно, что никакой ее вины в случившемся нет. Но Валя даже на кладбище боялась прийти. Прошло 25 лет, а она так и не смогла пережить эту трагедию, отпустить ее.



Журналисты программы "Прямой эфир" взялись помочь моей героине. Предложили ей съездить на могилы ребят, пообщаться с родственниками погибших, побывать у подножия Хамар-Дабана, чтобы осознать: ее жизнь продолжается, а страшное должно остаться в прошлом. А заодно разобраться, что же произошло тогда на отроге величественного хребта Хамар-Дабан.



Далеко не сразу, но Валя согласилась. И мы вместе с журналистом "России 1" Александром Козявиным и оператором Егором Захаровым прилетели к ней.



Что удалось все-таки понять о причинах гибели группы на хребте Хамар-Дабан, читайте в завтрашнем номере "Комсомольской правды", на нашем сайте и смотрите в программе "Прямой эфир".