По сиротски. В Узбекистане впервые названы зарплаты депутатов и министров - от $186 до $205

13:49 28.02.2019

В УЗБЕКИСТАНЕ ВПЕРВЫЕ НАЗВАНЫ ЗАРПЛАТЫ ДЕПУТАТОВ И МИНИСТРОВ

Министерство финансов Узбекистана впервые рассекретило должностные оклады парламентариев и министров.



Так, депутаты получают по 1,56 млн сумов ($186), министры – 1,727 млн ($205).



Губернатору области начисляют 1,9 млн ($226), хокиму района или города – 1,643 млн сумов ($195).



Со всеми прибавками за особые условия труда, за выслугу, с премиями максимальная зарплата главы области не превышает 500 долларов.