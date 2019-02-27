 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 28.02.2019
13:49  По сиротски. В Узбекистане впервые названы зарплаты депутатов и министров - от $186 до $205
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Среда, 27.02.2019
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По сиротски. В Узбекистане впервые названы зарплаты депутатов и министров - от $186 до $205
13:49 28.02.2019

В УЗБЕКИСТАНЕ ВПЕРВЫЕ НАЗВАНЫ ЗАРПЛАТЫ ДЕПУТАТОВ И МИНИСТРОВ
Министерство финансов Узбекистана впервые рассекретило должностные оклады парламентариев и министров.

Так, депутаты получают по 1,56 млн сумов ($186), министры – 1,727 млн ($205).

Губернатору области начисляют 1,9 млн ($226), хокиму района или города – 1,643 млн сумов ($195).

Со всеми прибавками за особые условия труда, за выслугу, с премиями максимальная зарплата главы области не превышает 500 долларов.

Источник - Вести.Uz
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