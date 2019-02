Разгорается хакерская мировая война, - Financial Times

19:15 28.02.2019

ЕС пытается остановить российских хакеров в преддверии майских выборов

"Русские хакеры резко активизировали кампанию по подрыву европейских выборов в мае этого года, заставляя чиновников ЕС и технологические компании пытаться выработать ответные меры", - пишет Financial Times.



"Три высокопоставленных дипломата сообщили изданию, что, согласно ожиданиям блока, базирующиеся в России организации попытаются оказать влияние на выборы новых членов Европейского парламента, которые пройдут в 27 государствах-участницах ЕС, с помощью хакерских атак на европейские институты и распространения фейковых новостей", - говорится в статье.



"Мы знаем, что они уже пытаются нанести вред, и мы, в свою очередь , готовимся к нему", - заявил один из дипломатов на условиях анонимности.



"Дипломаты добавили, что американские представители сферы безопасности также обеспокоены тем, что российские группы могут использовать эти выборы как испытательную площадку для потенциальных стратегий, которые могут быть пущены в дело во время американских выборов в следующем году", - пишет газета.



"Как сообщили эксперты по кибербезопасности, в последние месяцы наблюдается неожиданное усиление хакерской активности, поддерживаемой российским государством, направленной против европейских правительств, СМИ и организаций гражданского общества. По словам Бена Рида, главы отдела анализа кибершпионажа в FireEye, американской компании, специализирующейся на кибербезопасности, в течение прошедших шести месяцев были зафиксированы "обширные действия, нацеленные на европейские СМИ и правительства", - сообщается в статье.



"В основном, это вредоносные атаки на министерства иностранных дел и обороны стран-членов НАТО, но также и на немецкие СМИ, к примеру", - сказал он.



"По словам Фабриса Потье, старшего советника Трансатлантической комиссии по неприкосновенности выборов, референдум в Македонии в прошлом году по смене названия был примером того, что может быть уготовано для европейских выборов. Предполагаемая российская активность там варьировалась от оплаты, которую получали люди за участие в протестах, до организации онлайн-кампаний по бойкотированию голосования", - отмечает издание.



"Стратегия никогда не бывает прямолинейной, с применением одного инструмента", - указал Потье. - Она достаточно диффузна". Он добавил, что те, кто противодействует хакерству и вмешательству, считают поддерживаемую Россией активность на Украине показательной в отношении того, какие стратегии будут замечены в других местах.



"Украина - это испытательная площадка для такого рода техник. В нашей обороне однозначно есть много пробелов", - считает он.



Издание подчеркивает, что "российское правительство последовательно отрицает вмешательство в иностранные выборы или поддержку хакерских групп. "Обвинять Россию во вмешательстве, когда бы не проводились выборы, превратилось в своего рода спорт. Это становится смехотворным, - заявил один кремлевский чиновник, добавив, что Владимир Путин президент России, не раз предпринимал попытки создать совместную организацию между Россией и западными странами для противодействия хакерам. - Ни одна страна не может эффективно останавливать хакеров. Мы все - их жертвы".



FireEye отслеживает российских хакеров из группы APT28 с 2011 года, говорится в статье. Газета указывает, что "многие связывают эту организацию с ГРУ", и что она сыграла "роль во взломе Национального комитет Демократической партии США в апреле 2016 года и в утечках электронных писем предвыборного штаба французского президента Эммануэля Макрона перед выборами во Франции в 2017".



"По словам Рида, хакеры функционируют преимущественно как разведывательное агентство для российского правительства, "что означает, что они собирают геополитические данные и информацию в поддержку процесса принятия российских политических решений". Также компания кибербезопасности отследила и усилившуюся активность второй российской хакерской группы под названием Sandworm Team, которую также связывают с ГРУ. FireEye установила, что эта организация сыграла роль во взломах инфраструктуры американских выборов, например, табло голосований, в преддверии выборов 2016 года", - пишет Financial Times.



"Они чуть более скрытны, чем APT28, но они атаковали многие правительства государств и местные правительства в Европе, с помощью адресного фишинга, в частности, в Польше", - указал Рид.



28 февраля 2019 г.

Хенри Фой, Мадхумита Мургиа и Майкл Пил | Financial Times