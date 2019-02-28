 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 28.02.2019
21:54  Аркадаг проинспектировал озеро-болото "Алтын асыр"
21:27  Борьба у трона Казахстана разгорается с новой силой, - Регнум
21:02  Забыл о двух компаниях, а часть дворца подарил сыну. Что скрывает Порошенко в своих декларациях
20:55  Генпрокуратура Израиля предъявила официальные обвинения в коррупции премьеру Нетаньяху
19:21  "Русгидро" не вернется к строительству Нарынского каскада ГЭС в Киргизии. Из-за неокупаемости
19:15  Разгорается хакерская мировая война, - Financial Times
13:49  По сиротски. В Узбекистане впервые названы зарплаты депутатов и министров - от $186 до $205
13:40  Старый Ташкент. Что осталось от "туркестанского модерна", - Б.Голендер
13:39  Кыргызстан неформальные проповедники распространяют экстремизм, - М.Кылжыев
13:38  Тайна бурятского "перевала Дятлова": Группа погибла в бешеном ветре?
13:36  "Китайский" Байкал уже реальность, кто закрывает на это глаза?
13:09  Другая цивилизация. Грани Золотой Орды: история вопроса, - А.Филюшкин
13:06  Индия и Пакистан угрожают "взорвать" Азию, - "Взгляд"
12:57  Индия и Пакистан начали небесную войну, - В.Баранец
12:56  Открытие с бомбой: куда заведет вооруженный конфликт Индии и Пакистана, - А.Куприянов
12:54  "Родина на пороге войны": российские туристы рассказали об обстановке в Индии
11:03  Вырастим своих узб-гуайдо. США откроют шесть ресурсных центров "Американское окно" в Узбекистане
10:58  Экс-министр Тешаев возвращен к рычагам Узбекского минсельхоза
10:52  Американский "Корпус мира" возвращается в Узбекистан. Мирзиееву скучно без волонтеров-диверсантов
10:35  В Бишкек прибыл новый посол России - Николай Удовиченко (экс-посол в Нигерии)
10:19  Теневая экономика в Кыргызстане составляет 24 процента, - сосчитал премьер Абылгазиев
10:16  Совместный обед Трампа и Кима отменен, ханойские переговоры закончились ничем
10:03  В Австрии арестован известный казахстанский спортсмен-олимпионик Алексей Полторанин
09:50  American Conservative: Успех ЕС в борьбе с США зависит от Ирана
09:33  Лойя-джирга объединила бывшего и нынешнего президентов Афганистана, - А.Серенко
09:28  Ким-Ким, откройся! Саммит двух главных мировых полит-фриков в Ханое, - "Къ"
09:20  Кто мигнет первым. Индия и Пакистан замерли на грани войны, - С.Строкань
08:38  Израиль хочет избежать превращения Сирии во "фронт сопротивления", - И.Субботин
06:25  Пунч. Артиллерия Индии и Пакистана утюжит приграничные деревни друг друга
02:12  Конфликт Индии и Пакистана после взрыва в Кашмире порожден предвыборной горячкой, - С.Гафуров
01:55  Как можно написать историю Узбекистана и потерять Каракалпакстан, - К.Камалов
01:45  Чем запомнились каз-министры, отправленные в отставку? - Б.Ахмет
00:57  Украина: ментовско-чекистская война, - М.Сидорив
00:49  Председатель Си стучится в сердца китайцев Тайваня, - А.Шпунт
00:40  Областям и городам Кыргызстана поручили искать внешних инвесторов. Ну зачем им президент?
00:36  В Китае резко сократилось поголовье миллиардеров. За год раскулачено 213 "усманчиков"
00:30  В Баку осужден на 7 лет россиянин Салехов, финансировавший азербайджанскую оппозицию
00:21  Назарбаев поискал и нашел деньги на социалку, - В.Панфилова
00:18  Китайские мечты саудовского кронпринца, - И.Панкратенко
Среда, 27.02.2019
22:08  ВВС Индии "завалили" пакистанский самолет-"нарушитель"
22:05  Экс-адвокат Трампа Коэн на слушаниях в Конгрессе обвинил его во лжи и расизме
21:31  Греф размотал миллиарды РосСбербанка. Спроса нет...
19:33  Работникам туркменского Минстроя вместо увольнения предложили подметать улицы
19:28  Между кримавторитетами Кыргызстана началась война? - "ВБ"
19:19  Непальские маоисты еще всем покажут... Самая незаметная коммунистическая революция в истории, - А.Шпунт
19:09  Китай пока не решил кого поддерживать в Кашмирском конфликте, - Атул Анеджа
19:02  США сделают с Мадуро то же, что с Каддафи, - Маркус Йонссон
18:56  Навстречу Балканской весне? Албания, Сербия, Черногория..., - Le Temps
18:54  Турция все больше падает в объятия России, - Le Monde
18:39  На Земле могут исчезнуть облака. Почему это обернется катастрофой, - ВВС
15:30  В Казахстане выставили на распродажу ряд... вузов - КазИняз, КазЭнерго, КазАрхитектурно-строительный
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Разгорается хакерская мировая война, - Financial Times
19:15 28.02.2019

ЕС пытается остановить российских хакеров в преддверии майских выборов
"Русские хакеры резко активизировали кампанию по подрыву европейских выборов в мае этого года, заставляя чиновников ЕС и технологические компании пытаться выработать ответные меры", - пишет Financial Times.

"Три высокопоставленных дипломата сообщили изданию, что, согласно ожиданиям блока, базирующиеся в России организации попытаются оказать влияние на выборы новых членов Европейского парламента, которые пройдут в 27 государствах-участницах ЕС, с помощью хакерских атак на европейские институты и распространения фейковых новостей", - говорится в статье.

"Мы знаем, что они уже пытаются нанести вред, и мы, в свою очередь , готовимся к нему", - заявил один из дипломатов на условиях анонимности.

"Дипломаты добавили, что американские представители сферы безопасности также обеспокоены тем, что российские группы могут использовать эти выборы как испытательную площадку для потенциальных стратегий, которые могут быть пущены в дело во время американских выборов в следующем году", - пишет газета.

"Как сообщили эксперты по кибербезопасности, в последние месяцы наблюдается неожиданное усиление хакерской активности, поддерживаемой российским государством, направленной против европейских правительств, СМИ и организаций гражданского общества. По словам Бена Рида, главы отдела анализа кибершпионажа в FireEye, американской компании, специализирующейся на кибербезопасности, в течение прошедших шести месяцев были зафиксированы "обширные действия, нацеленные на европейские СМИ и правительства", - сообщается в статье.

"В основном, это вредоносные атаки на министерства иностранных дел и обороны стран-членов НАТО, но также и на немецкие СМИ, к примеру", - сказал он.

"По словам Фабриса Потье, старшего советника Трансатлантической комиссии по неприкосновенности выборов, референдум в Македонии в прошлом году по смене названия был примером того, что может быть уготовано для европейских выборов. Предполагаемая российская активность там варьировалась от оплаты, которую получали люди за участие в протестах, до организации онлайн-кампаний по бойкотированию голосования", - отмечает издание.

"Стратегия никогда не бывает прямолинейной, с применением одного инструмента", - указал Потье. - Она достаточно диффузна". Он добавил, что те, кто противодействует хакерству и вмешательству, считают поддерживаемую Россией активность на Украине показательной в отношении того, какие стратегии будут замечены в других местах.

"Украина - это испытательная площадка для такого рода техник. В нашей обороне однозначно есть много пробелов", - считает он.

Издание подчеркивает, что "российское правительство последовательно отрицает вмешательство в иностранные выборы или поддержку хакерских групп. "Обвинять Россию во вмешательстве, когда бы не проводились выборы, превратилось в своего рода спорт. Это становится смехотворным, - заявил один кремлевский чиновник, добавив, что Владимир Путин президент России, не раз предпринимал попытки создать совместную организацию между Россией и западными странами для противодействия хакерам. - Ни одна страна не может эффективно останавливать хакеров. Мы все - их жертвы".

FireEye отслеживает российских хакеров из группы APT28 с 2011 года, говорится в статье. Газета указывает, что "многие связывают эту организацию с ГРУ", и что она сыграла "роль во взломе Национального комитет Демократической партии США в апреле 2016 года и в утечках электронных писем предвыборного штаба французского президента Эммануэля Макрона перед выборами во Франции в 2017".

"По словам Рида, хакеры функционируют преимущественно как разведывательное агентство для российского правительства, "что означает, что они собирают геополитические данные и информацию в поддержку процесса принятия российских политических решений". Также компания кибербезопасности отследила и усилившуюся активность второй российской хакерской группы под названием Sandworm Team, которую также связывают с ГРУ. FireEye установила, что эта организация сыграла роль во взломах инфраструктуры американских выборов, например, табло голосований, в преддверии выборов 2016 года", - пишет Financial Times.

"Они чуть более скрытны, чем APT28, но они атаковали многие правительства государств и местные правительства в Европе, с помощью адресного фишинга, в частности, в Польше", - указал Рид.

28 февраля 2019 г.
Хенри Фой, Мадхумита Мургиа и Майкл Пил | Financial Times

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551370500
Новости Казахстана
- XVIII очередной съезд партии "Hұp Отан" под председательством Главы государства
- Мажилис приступил к работе над законопроектом об обязательном социальном страховании
- Коллективу Минтруда представлен новый министр
- Состав Бюро и Политического совета партии "Нур Отан"
- По поручению Президента РК создана правительственная комиссия по расследованию ЧП в г. Тараз
- Постановление ЦИК РК
- После депзапроса "Ак жола" возобновится движение по железнодорожной линии "Шар-Өскемен"
- В Астане прошла премьера фильма "Казахское ханство. Золотой трон"
- Fitch Ratings опубликовало обзор казахстанских банков за 4 кв. 2018 года
- В 2018 году центральные госорганы и акиматы областей закупили в целом свыше 6 тысяч автомобилей на сумму 61 215,2 млн. тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  