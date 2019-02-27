"Русгидро" не вернется к строительству Нарынского каскада ГЭС в Киргизии. Из-за неокупаемости

19:21 28.02.2019

"Русгидро" не вернется к строительству ВНК ГЭС из-за неокупаемости проекта - Шульгинов



Российская компания "Русгидро" не планирует возвращаться в проект по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на главу компании Николая Шульгинова.



"Сегодня финмодель не позволяет нам принимать решение о дальнейшем участии в этом проекте. Мы договорились, что будем помогать им привлекать внешние инвестиции в этот проект. Мы им передали актуализированные расчеты финмодели. Пока мы в этих параметрах не видим возможности входить в этот проект из-за его неокупаемости", - сообщил Шульгинов.



Он пояснил, что помощь будет заключаться, например, в ознакомлении потенциальных инвесторов с проектом.



Напомним, в 2012 году Россия и Кыргызстан заключили соглашение о строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС, состоящего из четырех станций. Но спустя четыре года Кыргызстан разорвал соглашение из-за бездействия инвестора.



Сейчас стороны готовятся к международному арбитражу. "РусГидро" требует вернуть 37 млн долларов, уже вложенные в проект. Бишкек заявляет, что затраты сильно завышены.



26 февраля стало известно, что стороны обсуждают возобновление сотрудничества по проекту. Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев встречался с председателем правления компании Николаем Шульгиновым.



- Мунара Боромбаева.