Генпрокуратура Израиля предъявила официальные обвинения в коррупции премьеру Нетаньяху

20:55 28.02.2019

Генпрокурор Израиля решил предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции

По закону страны, глава правительства не обязан уходить в отставку, даже если становится фигурантом судебного процесса



Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что намерен предъявить официальные обвинения в коррупции премьеру страны Биньямину Нетаньяху.



Как сообщает Associated Press, Мандельблит принял рекомендации полиции предъявить обвинения по трем отдельным эпизодам. В частности, Нетаньяху будет обвинен в коррупции, мошенничестве и обмане общественного доверия.



Обвинения касаются трех разных дел. Так, в рамках "дела 4000" Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе.



В рамках "дела 1000" Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.



В "деле 2000" Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.



Сам израильский премьер категорически отвергает все подозрения, он убежден, что расследование против него - это "охота на ведьм", цель которой - лишить его поста. Позднее в четверг он намерен выступить на пресс-конференции. У Нетаньяху еще есть возможность в ходе слушаний убедить прокурора не выдвигать обвинения против него, отмечает Haaretz.



Как отмечает в свою очередь The Wall Street Journal, премьер Израиля по закону не обязан уходить в отставку, если ему предъявлено обвинение в преступлении, но текущая ситуацию может привести к тому, что действующий глава кабмина будет вынужден предстать перед судом в период работы в правительстве. Кроме того, скандал может повлиять на исход запланированных в Израиле на 9 апреля всеобщих выборов.