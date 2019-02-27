Забыл о двух компаниях, а часть дворца подарил сыну. Что скрывает Порошенко в своих декларациях

21:02 28.02.2019

Алексей Романов



После скандала с коррупционными поставками на оборонные заводы, в которых оказался замешан сын ближайшего соратника Петра Порошенко Олега Гладковского (который раньше носил фамилию Свинарчук), "Страна" решила пристальнее изучить декларацию и самого президента. В результате мы обнаружили удивительные факты.



Какие компании "забыл" Порошенко



Сразу отметим, что декларация Петра Порошенко в качестве кандидата в президенты была подана не за прошлый 2018 год, а за позапрошлый - 2017-й. Поэтому она полностью повторяет декларацию, которую Петр Порошенко уже подавал за 2017 год в качестве президента.



Как сообщала "Страна", в обеих декларациях Порошенко "забыл" отобразить свои две компании из сферы страхования - "Краина-Асистанс" и "Краина-Медасистанс".



Действительно, согласно данным реестра юридических лиц, Петр Порошенко является бенефициаром (непрямым владельцем) ООО "Краина-Асистанс", которой он владеет через страховую компанию "Краина":



фотокопии документов и продолжение тут -

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