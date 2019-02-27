Борьба у трона Казахстана разгорается с новой силой, - Регнум

21:27 28.02.2019

В соцсетях активно обсуждают информацию о том, что за митингами в Казахстане стоит опальный оппозиционер Мухтар Аблязов, который сейчас проживает в Европе



"Аблязов на системном уровне и уже очень давно борется с режимом Нурсултана Назарбаева в Казахстане. Судя "по почерку", этот вариант исключать нельзя. Однако, я не верю в то, что Мухтар Аблязов действует в одиночку. За его спиной стоят лица, заинтересованные в смене лидера в Казахстане", - заявил политолог Игорь Шестаков, комментируя последние события в Казахстане.



По словам эксперта, "риторика в Казахстане смещается в сторону более резких оценок ситуации и власти страны".



"Десять лет назад позиции президента Казахстана были прочнее. Не подвергался сомнению тот факт, что глава государства может проработать еще очень долго. А сейчас все внимание сосредоточено на самой персоне Нурсултана Назарбаева. Причина банальна - пресловутый транзит власти, который год из года обсуждается в Казахстане и за его пределами. Партия власти год за годом дает прозрачные намеки на грядущие изменения".



Собеседник редакции отметил, что если "предположить, что за критикой нынешнего руководства Казахстана стоит оппозиция и Мухтар Аблязов, то это значит, что в стране в скором времени все-таки сможет произойти давно обещанный транзит власти".



"Назарбаева пытаются подтолкнуть к тому, чтобы он назвал своего преемника. Если бы это произошло, то прицельная критика развернулась бы в сторону нового лица. Но поскольку Назарбаев демонстрирует "отсутствие любимчиков" среди чиновников - вопрос преемственности власти остается открытым", - сказал он.



Аналитик уверен, что "заказчиками подобных посылов для действующей власти Казахстана могут быть люди на Западе, где всегда негативно относились к бессменным руководителям стран".



"На Западе также находится оппозиционер Мухтар Аблязов. Он на системном уровне и уже давно борется с режимом Нурсултана Назарбаева в Казахстане. Судя "по почерку", этот вариант исключать нельзя. Однако, я не верю в то, что Аблязов действует в одиночку, за его спиной стоят лица, заинтересованные в смене лидера в Казахстане", - подчеркнул Шестаков.



По словам политолога, с другой стороны, в Казахстане существует радикальная оппозиция. Возможно, сейчас она пытается донести до власти, что ничего не боится и готова бороться для достижения своих целей.



"Вопрос к Астане, как она воспримет прошедшие события - как мелкую провокацию или серьезную угрозу? И как она будет действовать в каждом описанном случае?", - подытожил Шестаков.