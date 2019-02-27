Аркадаг проинспектировал озеро-болото "Алтын асыр"

21:54 28.02.2019

Президент отправился в Балканский велаят и проинспектировал озеро "Алтын асыр"



28 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с рабочей поездкой в Балканский велят и отправился с инспекцией на озеро "Алтын асыр", где планируется строительство различных объектов.



Проект Концепции по освоению региона озера "Алтын асыр" на 2019-2025 годы представил вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев.



Согласно планам, член СППТ АО "Хазар балык" намеревается организовать здесь рыболовецкое хозяйство. В окрестностях озера также будет построено новое село на площади в 68,8 гектаров, жители которого будут заниматься животноводством, рыбоводством и земледелием.



Для его газификации рядом с селом Гарабогаз будет построена газораспределительная установка, а от города Сердар проложен магистральный газопровод. Для электрификации села рядом с озером "Алтын асыр" планируется построить 160-километровую ЛЭП от подстанции "Сердар" в городе Сердар.



По данным издания, от города Сердар до Туркменского озера "Алтын асыр" прокладывается автотрасса протяженностью 170 километров, 40 километров которой уже покрыто асфальтом.



Построить населенные пункты вокруг озера президент приказал в августе 2018 года. 7 января этого года Гурбангулы Бердымухамедов поручил подготовить предложения о возможности создания вблизи озера дайханских объединений, которые будут заниматься выращиванием овощебахчевых культур и рыбным хозяйством.



О том, что представляет собой озеро сейчас, ХТ писала в статье "О печальной судьбе водохранилища "Алтын асыр".



Официально об этом не объявлено, но похоже, что президент Гурбангулы Бердымухамедов начал рабочие поездки по велаятам. Как ранее сообщала

"Хроника Туркменистана", в понедельник, 4 марта, главу государства ожидают в Дашогузе, где автомобили темных цветов начали отправлять на штрафстоянки.