 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 28.02.2019
22:38  Косметический ремонт. Новое правительство Казахстана. Ч. 1, - М.Шибутов
21:54  Аркадаг проинспектировал озеро-болото "Алтын асыр"
21:27  Борьба у трона Казахстана разгорается с новой силой, - Регнум
21:02  Забыл о двух компаниях, а часть дворца подарил сыну. Что скрывает Порошенко в своих декларациях
20:55  Генпрокуратура Израиля предъявила официальные обвинения в коррупции премьеру Нетаньяху
19:21  "Русгидро" не вернется к строительству Нарынского каскада ГЭС в Киргизии. Из-за неокупаемости
19:15  Разгорается хакерская мировая война, - Financial Times
13:49  По сиротски. В Узбекистане впервые названы зарплаты депутатов и министров - от $186 до $205
13:40  Старый Ташкент. Что осталось от "туркестанского модерна", - Б.Голендер
13:39  Кыргызстан неформальные проповедники распространяют экстремизм, - М.Кылжыев
13:38  Тайна бурятского "перевала Дятлова": Группа погибла в бешеном ветре?
13:36  "Китайский" Байкал уже реальность, кто закрывает на это глаза?
13:09  Другая цивилизация. Грани Золотой Орды: история вопроса, - А.Филюшкин
13:06  Индия и Пакистан угрожают "взорвать" Азию, - "Взгляд"
12:57  Индия и Пакистан начали небесную войну, - В.Баранец
12:56  Открытие с бомбой: куда заведет вооруженный конфликт Индии и Пакистана, - А.Куприянов
12:54  "Родина на пороге войны": российские туристы рассказали об обстановке в Индии
11:03  Вырастим своих узб-гуайдо. США откроют шесть ресурсных центров "Американское окно" в Узбекистане
10:58  Экс-министр Тешаев возвращен к рычагам Узбекского минсельхоза
10:52  Американский "Корпус мира" возвращается в Узбекистан. Мирзиееву скучно без волонтеров-диверсантов
10:35  В Бишкек прибыл новый посол России - Николай Удовиченко (экс-посол в Нигерии)
10:19  Теневая экономика в Кыргызстане составляет 24 процента, - сосчитал премьер Абылгазиев
10:16  Совместный обед Трампа и Кима отменен, ханойские переговоры закончились ничем
10:03  В Австрии арестован известный казахстанский спортсмен-олимпионик Алексей Полторанин
09:50  American Conservative: Успех ЕС в борьбе с США зависит от Ирана
09:33  Лойя-джирга объединила бывшего и нынешнего президентов Афганистана, - А.Серенко
09:28  Ким-Ким, откройся! Саммит двух главных мировых полит-фриков в Ханое, - "Къ"
09:20  Кто мигнет первым. Индия и Пакистан замерли на грани войны, - С.Строкань
08:38  Израиль хочет избежать превращения Сирии во "фронт сопротивления", - И.Субботин
06:25  Пунч. Артиллерия Индии и Пакистана утюжит приграничные деревни друг друга
02:12  Конфликт Индии и Пакистана после взрыва в Кашмире порожден предвыборной горячкой, - С.Гафуров
01:55  Как можно написать историю Узбекистана и потерять Каракалпакстан, - К.Камалов
01:45  Чем запомнились каз-министры, отправленные в отставку? - Б.Ахмет
00:57  Украина: ментовско-чекистская война, - М.Сидорив
00:49  Председатель Си стучится в сердца китайцев Тайваня, - А.Шпунт
00:40  Областям и городам Кыргызстана поручили искать внешних инвесторов. Ну зачем им президент?
00:36  В Китае резко сократилось поголовье миллиардеров. За год раскулачено 213 "усманчиков"
00:30  В Баку осужден на 7 лет россиянин Салехов, финансировавший азербайджанскую оппозицию
00:21  Назарбаев поискал и нашел деньги на социалку, - В.Панфилова
00:18  Китайские мечты саудовского кронпринца, - И.Панкратенко
Среда, 27.02.2019
22:08  ВВС Индии "завалили" пакистанский самолет-"нарушитель"
22:05  Экс-адвокат Трампа Коэн на слушаниях в Конгрессе обвинил его во лжи и расизме
21:31  Греф размотал миллиарды РосСбербанка. Спроса нет...
19:33  Работникам туркменского Минстроя вместо увольнения предложили подметать улицы
19:28  Между кримавторитетами Кыргызстана началась война? - "ВБ"
19:19  Непальские маоисты еще всем покажут... Самая незаметная коммунистическая революция в истории, - А.Шпунт
19:09  Китай пока не решил кого поддерживать в Кашмирском конфликте, - Атул Анеджа
19:02  США сделают с Мадуро то же, что с Каддафи, - Маркус Йонссон
18:56  Навстречу Балканской весне? Албания, Сербия, Черногория..., - Le Temps
18:54  Турция все больше падает в объятия России, - Le Monde
18:39  На Земле могут исчезнуть облака. Почему это обернется катастрофой, - ВВС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Аркадаг проинспектировал озеро-болото "Алтын асыр"
21:54 28.02.2019

Президент отправился в Балканский велаят и проинспектировал озеро "Алтын асыр"

28 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с рабочей поездкой в Балканский велят и отправился с инспекцией на озеро "Алтын асыр", где планируется строительство различных объектов.

Проект Концепции по освоению региона озера "Алтын асыр" на 2019-2025 годы представил вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев.

Согласно планам, член СППТ АО "Хазар балык" намеревается организовать здесь рыболовецкое хозяйство. В окрестностях озера также будет построено новое село на площади в 68,8 гектаров, жители которого будут заниматься животноводством, рыбоводством и земледелием.

Для его газификации рядом с селом Гарабогаз будет построена газораспределительная установка, а от города Сердар проложен магистральный газопровод. Для электрификации села рядом с озером "Алтын асыр" планируется построить 160-километровую ЛЭП от подстанции "Сердар" в городе Сердар.

По данным издания, от города Сердар до Туркменского озера "Алтын асыр" прокладывается автотрасса протяженностью 170 километров, 40 километров которой уже покрыто асфальтом.

Построить населенные пункты вокруг озера президент приказал в августе 2018 года. 7 января этого года Гурбангулы Бердымухамедов поручил подготовить предложения о возможности создания вблизи озера дайханских объединений, которые будут заниматься выращиванием овощебахчевых культур и рыбным хозяйством.

О том, что представляет собой озеро сейчас, ХТ писала в статье "О печальной судьбе водохранилища "Алтын асыр".

Официально об этом не объявлено, но похоже, что президент Гурбангулы Бердымухамедов начал рабочие поездки по велаятам. Как ранее сообщала
"Хроника Туркменистана", в понедельник, 4 марта, главу государства ожидают в Дашогузе, где автомобили темных цветов начали отправлять на штрафстоянки.

Источник - hronikatm.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551380040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация поручений Президента: 500 тыс. работникам сферы образования дифференцированно повысят зарплаты до 30%
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2019 года №85
- Кадровые перестановки
- Прежнее правительство работало по принципу "Люди – это новая нефть" - политолог
- О ситуации на финансовом рынке
- Об итогах мониторинга состояния кадров на государственной службе
- В Акмолинской области прошло заседание комиссии по борьбе с коррупцией
- Верховный Суд и Агентство по делам госслужбы и по противодействию коррупции, Национальное бюро по противодействию коррупции обсудили вопросы правоприменения
- Будет увеличен экспорт казахстанской продукции в Китай
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  