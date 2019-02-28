Москва меняет "астанинский формат" на "российско-израильский", - В.Мухин

00:00 01.03.2019

Основу миротворческих сил на севере Сирии могут составить военная полиция РФ и подразделения международной коалиции



Главный итог визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву, как сообщают израильские СМИ, – возможное создание Россией, Израилем и "рядом других стран" рабочей группы по выводу иностранных войск из Сирии. Об этом рассказал в среду высокопоставленный источник в правительстве Израиля.



Объективные предпосылки к таким решениям Израиля и Москвы, стремящимся к стабилизации в Сирии, есть. Террористы "Исламского государства" (ИГ – запрещено в РФ) в основном разгромлены. Режим президента Сирии Башара Асада при поддержке Москвы приступает к мирной жизни и пытается консолидировать различные политические силы в рамках внутреннего диалога.



Не исключено, что на переговорах президента РФ Владимира Путина с израильским премьером уже сформирована долгосрочная стратегия по реализации совместных целей в Сирии. Речь идет о компромиссе при соблюдении интересов двух стран, которые не заинтересованы в присутствии в Сирии как иранских военных, так и турецкой армии (воюющей против курдов), а также сил коалиции во главе с США.



Президент США Дональд Трамп уже заявил о выводе своих военных из Сирии. А оставшийся в стране ограниченный миротворческий контингент Пентагона должен защитить курдов, которых Москва и Тель-Авив также поддерживают. В то же время можно допустить, что совместная группа Израиля и России смогла бы политическими методами (через ООН, другие международные институты и т.п.) действовать сообща против ирано-турецкого военного присутствия в Сирии. Правда, для этого Москве необходимо, видимо, будет "похоронить" с Анкарой и Тегераном отношения в рамках "астанинского формата".



Судя по заявлениям руководства Израиля, вооруженные силы страны после визита Нетаньяху в Россию намерены и дальше уничтожать иранские военные объекты в Сирии. Москва, если при этом не пострадают российские военнослужащие и объекты, не будет этому мешать. Следует отметить, что отношения Москвы и Тегерана на этой неделе стали более напряженными. Приближенный к официальному Тегерану интернет-портал Iran.ru цитирует шиитского аналитика Насера Кандильи в арабоязычной ливанской газете Al-Binaa, который отмечает, что "визит Башара Асада в Тегеран предшествовал поездке премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву и стал посланием о том, что Израиль должен заплатить цену за любые возможные будущие нападения на Сирию". И тут явно звучат не только предостережения в адрес Тель-Авива, но и упреки российскому руководству.



Напряженность растет и в отношениях с Турцией. Военно-дипломатические источники сообщают о планах Москвы по расширению своего контингента военной полиции в северо-восточной части страны. Подобные действия Минобороны РФ не исключил в минувшее воскресенье и глава российского МИДа Сергей Лавров.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, видимо, предвидя возможность таких событий, покритиковал Лаврова, который, общаясь с журналистами, заявил, что "Россия и Турция не пришли к единому пониманию, какие курдские формирования в Сирии считать террористическими, а какие нет". По словам Лаврова, у Анкары "особая позиция", Москва "понимает ее обеспокоенность, но все-таки необходимо отделять зерна от плевел и посмотреть, какой из курдских отрядов на самом деле является экстремистским и создает угрозу безопасности Турецкой Республике".



В интервью телеканалу NTV Эрдоган, отвечая Лаврову, заявил, что для Анкары таких проблем нет: "В составе моего кабинета министров на протяжении многих лет работали мои курдские братья. Утверждения Лаврова ошибочны, неправильно такое говорить. Полагаю, что наш министр иностранных дел уже сделал необходимое предупреждение".



Воинственные заявления в отношении РФ сделал на днях и турецкий посол в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере. Во время выступления в Киеве на форуме "Оккупированный Крым – 5 лет сопротивления" он заявил: "Турецкие власти не признали и не признают незаконную аннексию Крыма. Мы также разделяем вашу историю и чувствуем всю ту боль, с которой сталкиваются крымские татары". Участников форума он заверил в том, что Турция "будет стоять бок о бок" с крымскими татарами.



Таким образом, после нормализации отношений РФ с Израилем партнерские отношения России с Ираном и Турцией переживают не лучшие время. И это, возможно, только начало. Москва, преследуя свои геополитические интересы, пока не делает громких политических заявлений, но явно недовольна тем, что в ее отношения с Дамаском неоправданно вмешиваются ее партнеры по "астанинскому формату". Турция под флагом борьбы с мнимыми курдскими террористами жаждет оккупации новых сирийских земель. Тегеран на этих землях находится как бы законно, но нацелен на расширение своих баз и военных объектов там, преследуя масштабные задачи борьбы с еврейским государством, чем вносит дополнительную нестабильность в регионе. С такими союзниками России поневоле придется корректировать свою политику. Правда, на фоне перспектив сокращения американского присутствия в Сирии Москва, наоборот, это присутствие там расширяет. И в эту страну вкладывает значительные материальные и финансовые ресурсы.



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



28.02.19