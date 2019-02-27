Главный итог встречи Трампа и Ына

00:07 01.03.2019 Трамп, борясь за величие Америки, делает ее все более ничтожной



На утро 28 февраля ситуация следующая - переговоры в Ханое еще идут, но результат ясен уже сейчас. Все показала небольшая встреча, где Трамп заливался соловьем по поводу прекрасного будущего Северной Кореи и величия друга Ына. При этом он сидел, развернув корпус к Ыну, и не сводил с него восхищенных глаз. Сам Ын выглядел непроницаемо, сидел к Трампу боком и на него практически не смотрел. Это результат, что бы нам ни сказали на итоговом выходе к прессе.



Трамп очень "пересаливает лицом", как говорят актеры, или пересахаривает, как говорят повара. Он по своей психологии человек хитрый, но не умный, и потому не чувствует границы лести. В общении с глубоко простецкой американской аудиторией, путающей Австрию с Австралией, это проходит на ура. Но с мировыми лидерами, особенно с теми, где политические режимы не контролируются США, такое работает против Трампа.



По сути, разворачивая перед Ыном картину маслом о том, какие прекрасные результаты ожидают Северную Корею в случае отказа от ядерной программы, Трамп убедил Ына в обратном - никогда и ни за что от этой программы не отказываться. Трамп думает, что перед ним голодный папуас, которого можно соблазнять бусами и комплиментами. Но перед ним Вождь и воин, а не запуганный слабый дурачок. Непонимание этого - главная ошибка Трампа, выбравшего неверный тон с самого начала встречи.



Трамп демонстрирует суету и высокую степень нужды в результате. Ын увидел это и использует по полной программе. Если Трамп занял слабую позицию, Ын автоматически займет противоположную, сильную. Он даст Трампу высказаться, выслушает и ничего не пообещает, кроме пары осторожных общих слов, которые Трамп дома продаст как свою победу. Чем Трамп соблазняет Ына? Экономикой. Приводит в пример Вьетнам, который открылся для США и якобы теперь процветает.



От Северной Кореи тоже требуется открыться. И тогда золотой дождь прольется на вождей Северной Кореи и на их окружение, и даже народу раздадут тушенку, жвачку, бусы и одеяла. В кинотеатрах пойдут голливудские боевики. В центре Пхеньяна откроется символ американской оккупации - кафе "Макдональдс", а CNN снимет очередь и будет брать интервью у "глотающих воздух свободы" корейцев. Только пусть Ын откажется от ядерной бомбы.



Ын прекрасно понимает, что едва он это сделает, как потеряет все. Корею, власть, жизнь. Президент США больше не будет с ним разговаривать лично, а все указания будут поступать дистанционно от пресс-секретаря госдепа и посла США. Вторжение капитала будет сопровождаться вторжением спецслужб. В Северной Корее это будет воспринято как поражение Вождя. Он станет вторым Горбачевым. Больше того - вторым Каддафи. Никаких сомнений в этом он не испытывает. Чем больше посулов, тем сильнее ощущение опасности.



Трамп слишком перебарщивает в своем обольщении Ына. Он не знаком с дальневосточной переговорной традицией. И он принадлежит к тому тупому поколению американцев, которое считает, что это и не нужно, так как они достаточно сильны, чтобы не учитывать особенности мышления оппонентов. Эксперт по культурным особенностям другой стороны американцам не нужен. Для диктовки условий ультиматума достаточно переводчика.



В результате правящий класс США так сильно поглупел, что не в состоянии играть в тонкие политические игры. Путин много лет в отношениях с США демонстрирует бой мушкетера со шпагой против рыцаря в тяжелых доспехах. Для шпажиста главное - не подвернуться под удар меча и копья, что делается за счет легких маневров и передвижений. А шпага успевает поражать рыцаря в редкие щели экипировки. В итоге латник истекает кровью и слабеет, а шпажист порхает вокруг и даже не собирается меряться с рыцарем силой. Именно потому эпоха рыцарей прошла и постепенно стали отказываться от тяжелой брони в пользу более легкого оружия и маневра.



Александр Невский на Чудском озере показал, как можно легкой пехотой громить тяжелых рыцарей, не повторяя их тактику. В Великую Отечественную маневренные тридцатьчетверки показали, как можно побеждать тяжелых "Тигров". Теперь то же самое делает Владимир Путин. Шпагой асимметричных ответов он заставляет латника США тратить силы на бой, в котором победить силой невозможно.



Ким Чен Ын все это видит и понимает, что вся его ценность в этом мире состоит в обладании ядерным оружием. И если главный враг рассыпается мелким бесом перед ним в просьбах и требованиях убрать главный элемент сильной позиции, то ни в коем случае делать этого нельзя. И Ким Чен Ын этого никогда не сделает. Он никогда не продаст право первородства за чечевичную похлебку. Да что похлебку - даже за черепаший суп. За весь американский общепит не продаст. Ибо это означает для него самоубийство.



Ын допускает объединение Кореи, где экономическая мощь Юга соединится с военной мощью Севера. Такое возможно при должной ловкости обеих сторон. Тогда на континенте возникнет самодостаточное мощное государство, сопоставимое с Японией и Китаем. И так как в этом случае места для США в регионе не останется, Трамп излучает дикий страх, выливая потоки лести и угроз на Ына.



Ын смотрит на Трампа и думает: "А ведь ты меня боишься, страшно боишься. Ты уже понял, что ни сломать, ни купить меня нельзя. И теперь ты скулишь и просишь, пытаясь соблазнить - последний твой довод. Значит, я был прав, действуя по своему плану. И так я буду продолжать, что бы ты ни говорил. Я сильнее тебя и уступать будешь ты. Или ты проиграешь".



В принципе, визит Ына в Ханой на встречу с Трампом - это одолжение ему. Никакой нужды у Ына в этой встрече нет. Это сильнейшая переговорная позиция. А вот Трампа нужда просто душит. И его суетливость и болтовня - первые признаки этой слабости. Чем меньше говорит Ын и чем больше говорит Трамп, тем сильнее мир понимает, что Давид победил Голиафа. Если Трамп тоже замолчит, Ын пожмет плечами и уйдет. Значит, Трамп не готов для разговора. Для Трампа это не просто пощечина - это катастрофа. И потому он говорит, говорит, говорит без остановки. Ын ничего не говорит. Он просто слушает и дает Трампу ловить свой взгляд.



Китай, глядя на все это, понимает - Вашингтон спекся. Ын захватил США за точку контроля. Так обладание ядерным оружием делает сверхдержавой, а обладание мощной экономикой без ядерного орудия навсегда оставляет вассалом США. Ни Южную Корею, ни Японию, ни Европу сильная экономка не сделала сверхдержавой и не спасла от статуса вассала. Об экономически сильных Германию и Южную Корею без ядерного оружия США ноги втирают. А маленькая и бедная Северная Корея с ядерным орудием заставляет Трампа лететь на край света и чуть ли не лезгинку танцевать, чтобы показать, что он готов дать любые деньги, лишь бы отвести от себя силу. И вот от этой силы избавляться Ким Чен Ын ни за что не станет.



Для нас это означает, что все факторы ослабления США останутся и продолжат действовать. Северная Корея останется ядерной, а значит, прежней останется и роль Китая в регионе и в мире. А если тут все останется как есть, то роль США продолжит слабеть, а роль России усиливаться. Все взаимосвязано, и изменение в одном месте влечет изменения во всей системе отношений. И если перемен не будет, то продолжится нынешний процесс.



В том и состоит главная новость со встречи Трампа и Ына в Ханое, что бы ни было заявлено по ее итогам. Жизненный цикл любой успешной корпорации однажды вступает в полосу спада и деградации, за чем следует потеря рынков. Сейчас такую полосу мы наблюдаем у "корпорации" США. Процесс долгий, но в эти дни сделан еще один шаг в этом направлении.



Самое печальное для США, что весь мир это видел и понял. Для Трампа было бы лучше на эти переговоры не ездить. Возглавлять кусок исторической эпохи падения США - не самая приятная для политика судьба, но Трамп сам получил то, чего добивался. Сочувствовать ему в этом деле - значит, совершать глупость еще большую, чем совершил Трамп, однажды решив баллотироваться на пост президента США.



Александр Халдей Источник - REGNUM

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