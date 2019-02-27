США пожертвуют Туркестаном и Дальним Востоком ради победы над Китаем

00:28 01.03.2019 Вашингтон наращивает активность в регионе



"Власти государств региона будут по-прежнему закрывать глаза на антикитайскую пропаганду вне зависимости от того, под каким соусом она будет подаваться: тюркским, мусульманским, публичным или непубличным. Они будут поддерживать эту пропаганду потому, что она сейчас работает на них и в дальнейшем позволит уйти от ответственности по взятым кредитам", - заявил аналитик, президент "Consultations on international policy and economy" Фикрет Шабанов в интервью ИА REGNUM.



ИА REGNUM : Как складываются отношения между КНР и США на территории Туркестана?



- Противостояние Китая и США будет продолжаться, его масштабы будут увеличиваться. Сейчас Вашингтон фактически диктует Пекину свои условия. США разрушают базис Китая, его экономику, чтобы Пекин не смог проводить агрессивные военные, политические, международные и торгово-экономические операции.



Что касается борьбы в Центральной Азии - она будет продолжаться по нескольким направлениям, в том числе в экономике и в логистике. Сейчас эта борьба приобрела более осязаемые формы. Со стороны США они заключаются в следующем: промежуточный этап - создание плацдарма в Туркестане против России. В дальнейшем охват расширится и затронет не только территорию Туркестана, но и России. На последующих этапах к процессу выдавливания Китая подключится индийское направление.



В отношении Пекина работа идет по нескольким направлениям - идет обработка населения Киргизии и Казахстана. Сейчас постепенно подключается к процессу Узбекистан, в котором будет идти работа по защите прав тюркского населения в СУАР.



Одновременно с этим происходят антикитайские процессы в Турции и России, которых не устраивает укрепление экономического и политического лидерства Поднебесной в Центральной Азии.



Есть общий план, такой "скелет", на основе которого будут реализовываться все антикитайские мероприятия, направленные на жесткое противостояние деятельности КНР за пределами страны. Эти мероприятия, по идее, могут привести к децентрализации власти в Китае, заморозке или значительному замедлению экономического развития, а в дальнейшем и окончательному уничтожению китайской экономики.



Важным моментом является то, что сами "закулисные режиссеры" описанных мной процессов никогда не выходят на тропу войны, предпочитая оставаться в тени. Они запускают и поддерживают процессы руками других людей.



В борьбе с Пекином в жертву будет принесен Центральноазиатский регион и российский Дальний Восток. И даже, при необходимости, Пакистан и Индия, которая остается историческим соперником Китая, а Пакистан - это мусульманская страна, и я уверен, что в Исламабаде следят за происходящими процессами в СУАР.



ИА REGNUM : У Таджикистана и Киргизии растут долги перед Пекином. Денег на выплату нет. Как отреагирует Пекин, когда Бишкек и Душанбе не смогут выплачивать проценты и основной долг?



- Денег на выплату долга у Бишкека и Душанбе нет и не будет. Дело в том, что при текущем уровне экономического развития этих стран они могут быть только сырьевым придатком крупной державы и выполнять обслуживающие функции. Не более.



Таджикистан даже в советское время находился на дотации, когда его кормили остальные 14 республик СССР.



Исходя из этого, текущее финансовое положение в Таджикистане и Киргизии не позволит вовремя и в полной мере выплатить долги по накопленным кредитам. Отношения с КНР это, естественно, не улучшит.



Когда Китай потребует в соответствии со всеми международными стандартами и законами возврат своих денег, ситуация может сложиться по нескольким сценариям. Все будет зависеть от уровня опекунства Таджикистана и Киргизии крупными внешнеполитическими игроками. В данном случае под внешними игроками я буду подразумевать США.



Итак, если Душанбе и Бишкек по каким-то причинам не смогут заручиться поддержкой Вашингтона, они сломаются и станут одними из неформальных, с сохранением внешних атрибутов независимости, экономическими провинциями Китая.



Если же эти страны получат опеку США, то они смогут не выплачивать эти долги и отказаться от них. Например, предложить Пекину неудобные и неприемлемые условия переоформления кредитов, которые, естественно, не примет Китай.



Все это вызовет острый межгосударственный кризис. А правящая элита Таджикистана и Киргизии, которая брала эти кредиты и обворовывала свой народ, должна будет "обрабатывать и прививать" своему населению антикитайские настроения.



Вашингтон сможет поддержать или не поддержать позицию Душанбе и Бишкека. За поддержку, естественно, придется платить, за отсутствие поддержки тоже. Во втором случае ситуация будет доведена до уровня "излома", в котором антикитайские-мусульманские набеги должны сломать государственные устои Таджикистана и Киргизии с целью дальнейшего продвижения на Россию и Китай.



ИА REGNUM : Кто может реализовывать эти антикитайские набеги?



- Исламистские террористические структуры. О таком сценарии развития событий я говорил в 2015 году вашему изданию.



ИА REGNUM : Сейчас в СМИ и социальных сетях активно отрабатывается тема ущемления прав мусульманского населения в КНР. Каким образом, по замыслу заказчиков, она должна отразиться на отношениях Китая и стран Туркестана?



- Важно понимать, что отношения Китая со странами региона неравноправные. Последние просят у Китая деньги и не могут официально возражать Пекину.



Страны Центральной Азии не сравнимы с Китаем по масштабам политического влияния, в экономическом и военном плане. А с учетом экономической зависимости, которая тоже накладывает свои серьезные ограничения, недовольство действиями Пекина может высказываться очень и очень осторожно. Реакция КНР на это на официальном уровне будет тоже очень дипломатичной, но очень формальной.



Дипломатия Китая очень осторожная и гибкая. И на этом этапе взаимодействия со странами региона все еще сохраняется принцип невмешательства во внутреннюю политику и военного нейтралитета для развития собственной экономики. Но это пока.



Исходя из вышесказанного, ни одна страна Центральной Азии не опустится до громких действий - таких как вызов китайских дипломатов для вручения официальных нот протеста. Точнее, ни одна из стран до этого не поднимется. Не сможет.



Власти государств региона будут закрывать глаза на антикитайскую пропаганду вне зависимости от того, под каким соусом она будет подаваться: тюркским, мусульманским, публичным или непубличным.



При этом руководство стран Туркестана будет поддерживать антикитайскую пропаганду. В дальнейшем она позволит уйти от ответственности по взятым кредитам.



Процесс идет по нарастающей и в ближайшее время не остановится.



ИА REGNUM : В американских СМИ появилась информация о китайской военной базе в Таджикистане, которую позже опровергли. И все же, какова вероятность появления военных баз КНР на территории стран региона?



- Китай при выдаче кредитов выдвигает определенные условия. Для Казахстана как относительно самодостаточного государства, которое может обеспечить охрану производственных объектов на своей территории, это не может быть предложением нанять иностранных наемников.



Для таких стран, как Киргизия или Таджикистан, условия другие. Китай обязывает своих партнеров принять право ввода своих ЧВК или неофициальных лиц в виде коммерческих служб безопасности. Все они прямо или косвенно являются представителями военизированных структур Китая - это могут быть спецподразделения министерства обороны или спецслужб.



Едва ли объект на территории Таджикистана можно назвать полноценной военной базой. Я считаю, что вероятнее наличие ограниченного воинского контингента. Его основная миссия заключается в отслеживании ситуации на границе с Таджикистаном.



Можно предположить, что создание базы будет проходить под эгидой защиты коммерческих проектов и при необходимости может быть осуществлено в случае невыплаты взятых ранее кредитов.



Статус полноценной военной базы может быть присвоен при разработке планов наступления мусульманской тюркской оппозиции на Китай. В этом случае возникает буферная зона между КНР и потенциальным военным противником. То есть будет предпринята попытка развернуть военные действия не на подступах к своей границе, а на соседних территориях.



Грубо говоря, сейчас Китай создает упредительный военный заслон.



ИА REGNUM : В СМИ периодически появляется информация об американских ЧВК, открывающих тренировочные центры в регионах Синьцзян и Юньнань. Что это значит?



- Американская администрация, и я не имею в виду администрацию нынешнего президента Дональда Трампа, а реально действующая структура в лице агентства национальной безопасности, ЦРУ, которые остаются внешними архитекторами проводимой политики, реализовывают одновременно несколько сценариев.



Одним из сценариев ЦРУ является втягивание Китая в различные военные действия за пределами страны с дальнейшим их переносом внутрь. В конечном счете это должно привести к развалу КНР.



Информация об американцах в СУАР или Юньнане всего лишь обозначает направленность проблематики и фиксирует "слабые места" Китая.



Ответ лежит на поверхности, по каким внешним военным, национально-этническим и религиозным принципам будут расчленять КНР. Добавлю, что возможна работа по раскачиванию вопроса Тибета.



ИА REGNUM : Смогут ли страны Туркестана самостоятельно противостоять давлению Китая и США и выйти из ситуации с наименьшими потерями для себя?



- Страны региона самостоятельно или не совсем самостоятельно не в силах противостоять влиянию Китая. Причины я перечислять не буду - их масса и часть из них всем известна.



Страны Центральной Азии также не в силах противостоять влиянию США. Несмотря на то, что они находятся на разных континентах, Вашингтон сохраняет влияние во всех международных как внешнеполитических, так и военно-тактических (НАТО, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк) структурах. Немаловажным фактором остается привязка экономик стран региона к доллару.



Таким образом, страны Центральной Азии находятся между "молотом и наковальней".



Сам по себе регион очень специфичен. Во-первых, уровень экономического, военно-политического и тактического развития стран Центральной Азии неоднороден.



Во-вторых, каждая страна региона находится на стыке интересов при выборе стратегического партнера. Например, в военно-политической сфере сейчас первенство принадлежит России, в экономическом плане часть стран сидит на дотациях Китая, а с другой стороны американские спецслужбы закрывают глаза и открывают двери для Пакистана и Турции. То есть уровень нахождения в военно-политических и экономических союзах либо союзных отношениях тоже разный.



В-третьих, уровень интеграции стран Центральной Азии, уровень совместной внешнеполитической доктрины и военной доктрины неоднороден или попросту отсутствует.



Таким образом, Центральная Азия не в силах "единым фронтом" противодействовать внешним игрокам, даже Пакистану, а про Китай или Россию даже речи быть не может.



Евгения Ким Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551389280

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Реализация поручений Президента: 500 тыс. работникам сферы образования дифференцированно повысят зарплаты до 30%

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2019 года №85

- Кадровые перестановки

- Прежнее правительство работало по принципу "Люди – это новая нефть" - политолог

- О ситуации на финансовом рынке

- Об итогах мониторинга состояния кадров на государственной службе

- В Акмолинской области прошло заседание комиссии по борьбе с коррупцией

- Верховный Суд и Агентство по делам госслужбы и по противодействию коррупции, Национальное бюро по противодействию коррупции обсудили вопросы правоприменения

- Будет увеличен экспорт казахстанской продукции в Китай

