Французский гамбит. В чем провинился Макрон и кто его мочит?

00:42 01.03.2019

Чтобы не допустить новой конструкции проекта ЕС Германии и Франции, бьют по наиболее слабому звену, а это - Макрон



Александр Дубровский



В мире разгорается нешуточная фейковая интрига, вектор которой имеет строгое направление - президент Франции Эммануэль Макрон. В сети, прежде всего, в Facebook, сотни тысяч рассылок фотографий о том, как полиция Франции прессует демонстрантов, имеющих отношение к так называемым "желтым жилетам".



Как выясняется, большинство фотографий - фейки, проверить которые совсем не сложно, на что уже брошены ресурсы как самой Франции, так и некоторых международных структур.



Все лепится достаточно грубо, тем не менее, судя по происходящему, разоблачители сильно отстают, ибо вбросы распространяются намного быстрее и с несопоставимым эффектом, нежели их условная зачистка. Подробности и факты выявления фейков можно посмотреть на французском ресурсе Franceinfo и не только. Например, организация Avaaz, подконтрольная Дж.Соросу, также призывает к ответу Facebook за поток фейков об избиении "желтых жилетов", что, кстати, свидетельствует о том, что известный своими интригами старикан не причастен к травле Макрона.



Вот пара примеров:



1. Фото, сделанное в Мадриде 11 июля 2012 года во время протестов испанских шахтеров. Однако в FB она фигурирует вместе с другими от 20 ноября 2018 года в качестве доказательства зверств именно французов, а отнюдь не испанцев.

2. Фото, впервые появившееся в FB от 1 мая 2016 года во время протестов французов против закона о труде. Сейчас эта фотография также направлена против Макрона, хотя он стал президентом лишь через год.



И таких примеров множество.



Вопрос о том, кто стоит за акцией, подобные которой уже не раз заканчивались государственными переворотами с последующими кровавыми разборками, пока не стоит. Вернее, он стоит, но ответа на него пока нет, несмотря на большое количество аналитики и экспертных мнений. Другое дело, что технология начала уже шлифоваться в одной из ведущих стран ЕС, претендующей на лидирующие позиции, а не где-то в Африке или Ближнем Востоке.



Вот интересно, если без излишней конспирологии, чем и кому стал неугоден Макрон, что его так упорно стремятся замочить, не дав ничего толком сделать, ни плохого, ни хорошего? Ведь не исключено, что и сами сторонники желтых жилетов приложили свои нечистые ручонки, а это уже свидетельствует о том, что ситуация совсем выходит из под контроля.



Я, кстати, вовсе не поклонник Макрона, но дело в принципе: сегодня у них, а завтра у нас. Или, даже если и не у нас, то в Белоруссии точно.