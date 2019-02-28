Израиль помогает России оформить развод с Ираном, - И.Субботин

00:57 01.03.2019

Путин и Нетаньяху придумали ответ на визит Асада в Тегеран



Россия и Израиль, вероятно, решили дать ответ на внезапный визит, который президент Сирии Башар Асад своевольно нанес в Тегеран. На такие выводы наталкивает распространенное в российской и израильской прессе сообщение о создании Москвой и Иерусалимом совместной рабочей группы для вывода иностранных сил с территории Арабской Республики. Инициатива была принята на встрече двух лидеров – Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху. Как говорят эксперты, формирование группы демонстрирует главное: разрыв между Россией и Ираном неуклонно растет.



Об идее "сколотить" совместную группу сообщили как российские, так и израильские СМИ со ссылкой на свои источники. Уточняется, что механизм предполагает участие и других государств, которые также заинтересованы в очистке Сирии от "лишних" формирований. Никаких дополнительных деталей плана не приводится. Посольство Израиля в Москве отказалось давать "НГ" какие-либо комментарии на этот счет. Судить о целях и задачах согласованного Россией и Израилем проекта можно только по контексту.



Нетрудно догадаться, что конечными адресатами данной инициативы являются прежде всего Иран и лояльная ему "Хезболла". Их вывод из Сирии – главное, чего пытается добиться израильское руководство от России в переговорах, посвященных послевоенной ситуации в республике. Москва необходимость "деиранизации" Сирии признает, однако, судя по последним событиям, контролировать процесс ей становится все тяжелее.



Настоящим имиджевым ударом для Кремля стала поездка Асада в Тегеран, где он встретился не только с президентом, но и с верховным лидером Али Хаменеи. На встрече отсутствовал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, зато в переговорной комнате можно было увидеть влиятельнейшую фигуру Корпуса стражей исламской революции (КСИР) – генерала Касема Сулеймани. В считаные часы после встречи Зариф написал о желании покинуть пост министра, что источники западной прессы напрямую связывали с визитом Асада. Позже стало известно, что президент Хасан Рухани отклонил это заявление. Как бы то ни было, приезд сирийского лидера в Тегеран свидетельствует о его желании сохранить вовлеченность Ирана в дела Сирии. А это означает, что рассматривать создание российско-израильской группы нужно как следствие этой поездки и как результат недовольства тех трезвых голов на Смоленской площади, которые считают, что Иран "загостился" в чужой стране.



"Да, видимо, российско-иранские противоречия в Сирии нарастают", – заявил "НГ" начальник Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов, комментируя появление сообщений о российско-израильской группе. В качестве примера аналитик приводит инцидент в районе сирийского города Шата на равнине аль-Гхаб (провинция Хама), где месяц назад столкнулись два подразделения сирийской правительственной армии – четвертая дивизия, которой командует брат президента Махер, и пятого корпуса, который находится под руководством бригадного генерала Сухейла аль-Хасана. Все дело в том, что четвертая дивизия подконтрольна Ирану, который не отказался бы от закрепления на этой стратегически важной равнине. Это, как отмечает германский Spiegel, поняла российская сторона. Она, по его оценкам, и перебросила пятый корпус, который по стечению обстоятельств столкнулся с силами Махера Асада.



"Вероятно, визит Асада не был согласован не только с Зарифом, но и с Москвой, – подтвердил Семенов. – На этом фоне Иран готов предоставить Асаду финансирование и построить 200 тыс. новых домов. То есть Тегеран намерен не только сохранить, но и укрепить собственную "ось", в которой Дамаск – ключевой элемент. С учетом явной антиизраильской направленности этой "оси" Москва не может не испытывать беспокойства".



Комментируя инициативу создать двустороннюю группу, эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов заявил "НГ": "Здесь неясно, можно ли это считать односторонним желанием Нетаньяху, уже работающим по всем вопросам форматом или вовсе новым механизмом по выводу иностранных сил. Если имеется в виду последнее, для удаления (иностранных военизированных формирований. – "НГ") нужна поддержка как минимум части сирийской военной элиты, поскольку различные ополчения остаются на юго-западе Арабской Республики". Эксперт считает инициативу Путина и Нетаньяху конъюнктурным решением, поскольку политическое урегулирование или его имитация так или иначе подразумевают вывод иностранных войск. Кроме того, Мардасов полагает, что такое решение должно чрезвычайно болезненно отозваться в Тегеране, потому что оно показывает: Россия, по крайней мере декларативно, хотела бы способствовать выводу различных формирований, которые находятся под его контролем.



Не надо исключать и вариант с предвыборным характером подобных "сливов". Внешняя политика занимает не последнее место в уже разгорающейся борьбе за израильский Кнессет, где партия премьер-министра "Ликуд" рискует в считаные дни потерять свои позиции из-за навалившегося на своего лидера пресса коррупционных дел. А это значит, что Нетаньяху нужно предпринимать экстренные меры для того, чтобы заработать баллы на внутриполитической арене. Фронт борьбы с палестинскими группировками до сих пор был не по зубам ни премьеру, ни его переговорщикам.



Игорь Субботин

28.02.19