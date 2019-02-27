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Косметический ремонт. Новое правительство Казахстана. Ч. 2, - М.Шибутов
01:42 01.03.2019

Косметический ремонт – новое правительство Казахстана (часть 2)

Чтобы победить дракона, надо самому стать драконом

В прошлой статье я анализировал смену правительства - причины, кто ушел и кто пришел. Но тогда еще не было понятно, куда идет дальше вектор перемен, но после съезда партии "Нур Отан" все стало уже ясно. И об этом и пойдет речь ниже.

Продолжение кадровой перестановки в госорганах

Перемещения перешли на региональный уровень - назначены акимы (главы) двух регионов.

Ондасын Уразалин перешел с должности заместителя руководителя администрации президента на должность акима Актюбинской области. Если посмотреть его биографию, то становится ясно, что это хороший выбор - он местный уроженец, до 2006 года работал в области как в бизнесе, так и на государственной службе, затем в администрации президента курировал регионы, в том числе и родной, до 2019 года. У него большой стаж и опыт, который позволит сменить ушедшего в министерство труда и социальной защиты Бердыбека Сапарбаева. Других кандидатур особо и не было - Актюбинская область сложная, там сильная элита, развитая экономика, проблемы с религиозными экстремизмом, абы кто с ней не справится.

Бывший вице-премьер и министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев стал акимом Туркестанской области. Он также местный уроженец, и более того, в 1993-1995 был замом акима Южно-Казахстанской области, в 2006-2007 акимом Южно-Казахстанской области. Он пользуется там большой популярностью, а это важно.

Надо напомнить, что Южно-Казахстанская область считалась одной из самых проблемных в стране - трансферты из республиканского бюджета составляли 80?90% местного бюджета, там самая большой уровень безработицы, водно-земельный дефицит, большая теневая экономика и высокая рождаемость, за которой не успевает инфраструктура. С выделением из области Чимкента как города республиканского значения ситуация стала еще хуже - в области преобладает сельское население, а количество собираемых налогов стало еще меньше. И тут действительно нужен аким, который пользуется популярностью у местных элит.

Жансеит Туймебаев стал заместителем председателя ассамблеи народа Казахстана, заведующим секретариатом ассамблеи народа Казахстана администрации президента Республики Казахстан. То есть будет одним из кураторов от государства в области межэтнических отношений.

Бывший председатель национального банка Данияр Акишев стал советником президента. Это должность для запасного игрока, Акишев выведен из активной политической игры, но при необходимости может легко туда вернуться.

Остаются вакантными должности государственного секретаря и заместителя руководителя администрации президента, но, видимо, их скоро назначат.

Новая социальная политика в ответ на вызов протестов в Казахстане

Как было уже сказано Нурсултаном Назарбаевым, причиной отставки правительства было плохая работа по повышению доходов населения:

"Реальные доходы населения не увеличиваются. Растет доля расходов на продукты питания в бюджете семей. В результате формального подхода исполнительных органов часть социально-уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью. Все это усугубляется неумением членов правительства, министров, акимов работать с населением, выслушивать проблемы людей, разъяснять им проводимую работу и политику".

Ответ этой проблеме был дан на 18-м съезде партии "Нур Отан" в речи президента Нурсултана Назарбаева (полный текст здесь akorda.kz).

На эту тему было много новостей, но если коротко говорить, то кто был целевой аудиторией данной социальной программы?

На мой взгляд, образ такой - нужно помочь приехавшей в город из села многодетной семье, где один родитель работает бюджетником, один или два ребенка инвалиды, живут они во времянке или частном доме на окраине города, где есть проблемы с инфраструктурой (нет воды, газа, канализации и др.).

Система помощи многоступенчатая:

- Создать точки роста в селах, дать людям гранты и кредиты для своего дела, улучшить дороги, чтобы повысить связность территории для трудовой мобильности и бизнеса
- Улучшить ситуацию на окраинах Алма-Аты, Астаны и Чимкента, которые и являются основными регионами для приезда внутренних мигрантов. В первую очередь построить там инфраструктуру
- Построить благоустроенное арендное жилье, чтобы люди могли его снимать, а также снизить проценты по ипотеке для системы жилстройсбережений
- Повысить доходы бюджетников, которые получают низкую зарплату
- Улучшить систему здравоохранения и образования
- Повысить адресные социальные выплаты, выплаты многодетным семьям, родителям детей-инвалидов,

При этом будет усилен партийный контроль за расходованием бюджетных средств.

Фактически будут подтягиваться самые нуждающиеся сейчас слои населения, чтобы у них были шансы стать средним классом.

Изменения в формальной партийной иерархии Казахстана

Неприоритетным для широкой общественности, но важным для специалистов стало изменение в бюро и политсовете правящей партии. Эти изменения показывают действующий статус их членов и одновременно показывают тот взгляд на руководство партии, который сложился у элит.

В политическом совете партии 100 человек, он собирается крайне редко, поэтому анализ его состава я оставлю для узких специалистов по истории партийного строительства Казахстана. Гораздо интереснее посмотреть состав бюро. Сейчас в него входят:

Ашимбаев Маулен - первый заместитель председателя партии
Байбек Бауыржан - председатель алматинского городского филиала партии, аким Алматы
Годунова Наталья - председатель счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета
Исекешев Асет - руководитель администрации президента РК
Мамин Аскар - премьер-министр Республики Казахстан
Назарбаева Дарига - депутат сената парламента Республики Казахстан
Нигматулин Нурлан - председатель мажилиса парламента Республики Казахстан
Павлов Александр - председатель совета директоров АО "Народный Банк Казахстана"
Султанов Бахыт - председатель астанинского филиала партии, аким Астаны
Тажин Марат - первый заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан
Токаев Касым-Жомарт - председатель сената парламента Республики Казахстан
Расклад по бюро следующий - 2 женщины, 9 мужчин, 3 представителя органов, прямо подчиненных президенту, 3 представителя исполнительной власти, в том числе 2 акима важнейших городов, которые и определяют политические настроения в стране, 2 представителя парламента и 1 представитель бизнеса.

Интересно, что в бюро входит не только руководитель АП, но и его первый заместитель, причем отвечающий за внутреннюю политику. Это говорит о доверии со стороны президента.

В целом на нынешний момент членство в бюро - это показатель доверия, статуса и перспективности в казахстанской политике.

Очень важны следующие полномочия бюро:

- вносит предложения в политический совет партии по выдвижению кандидатур для включения в партийный список для избрания в депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан по территории единого общенационального избирательного округа, кандидатов в депутаты сената парламента Республики Казахстан для последующей рекомендации их партийным фракциям (группам) соответствующих маслихатов;
- создает депутатскую фракцию в мажилисе парламента Республики Казахстан;
- определяет очередность распределения депутатских мандатов из числа включенных в партийный список кандидатов;
- заслушивает отчеты руководителей филиалов партии, руководителя и членов депутатской фракции в мажилисе, членов партии - депутатов сената парламента Республики Казахстан;
- рассматривает вопросы прекращения членства в партии, в том числе апелляции исключенных из партии.

В переводе на обыденный язык бюро формирует парламент, потому что в обеих палатах господствует правящая партия. При этом оно еще и может выгнать любого депутата от "Нур Отана" из нижней палаты парламента или из маслихата любого уровня - потеря членства в партии означает потерю депутатского мандата.

Кроме того, во время съезда председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса известный юрист Нурлан Абдиров предложил расширить полномочия бюро. Особо отмечу следующие предложения:

- рассматривать актуальные социально-экономические и общественно-политические вопросы жизни республики,
- определять порядок формирования партийного кадрового резерва для выдвижения членов партии в составы политсоветов на должности политических госслужащих, а также в высшие и местные представительные органы,
- отменять не соответствующие уставу решения нижестоящих партийных органов

То есть все это сделает бюро "Нур Отана" еще одним центром силы в политике Казахстана.

Тут мне могут возразить, что бюро собирается редко и не занимается оперативной работой, однако любые полномочия, даже "спящие", всегда имеют значение в любом политическом раскладе и при необходимости, которая зависит от кадрового состава, могут реализоваться. Так что это все надо брать в расчет. В целом видно, как постепенно кусочки власти от президента и правительства понемногу переходят в другие структуры - парламент, совет безопасности, теперь вот в бюро "Нур Отана". Это медленный процесс, но при изменении кадрового состава или при кризисе он может резко активизироваться.

Выводы

Подытоживая написанное, хотел бы остановиться на следующих моментах:

- Власть Казахстана умеет быстро мобилизоваться и реагировать на вызовы - при достижении определенного недовольства со стороны населения была предложена широкомасштабная программа социальной помощи
- С другой стороны, в обычном режиме власть работает так себе и доводит ситуацию до проблемной, хотя все можно было бы сделать в формате текущей деятельности
- При желании деньги на помощь населению, а значит, и на оживление внутреннего рынка, вполне находятся - не все же помогать различным олигархам
- Происходит попытка усиления правящей партии, которая, как и другие структуры, должна стать подушкой безопасности для центральной власти и смягчать/ликвидировать возможные вызовы и проблемы, которые ждут Казахстан в будущем
- Пока все равно не происходит большого кадрового обновления власти как в виде правительства и акиматов, так и в виде партийных структур. Может, это и верно, потому что предыдущие попытки массового кооптирования людей в систему власти кончались плохо. Надо, наверное, все менять на уровне институтов, и те же самые люди покажут себя по-другому.

Марат Шибутов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551393720
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