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Трамп them all? Ким them all!. У кого больше? США и КНДР ответа не дали, - П.Беседин
08:15 01.03.2019

От их встречи ждали многого. Слишком многого. Разрешения корейских вопросов - раз. Денуклеаризации Северной Кореи и снятия с нее санкций - два. Большого дипломатического бума - три. Нобелевской премии мира - четыре. Словно волшебной палочкой размахивали.

Но вышло все несколько иначе. Они не договорились. Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Что-то пошло не так. Многое пошло не так. Их переговоры закончились раньше, чем то ожидалось.

Уверен, альфа-политик Трамп ехал на встречу, поправляя забрало и галстук, в мыслях готовый получить все почести мира. Еще бы - он ведь уже решил глобальный вопрос. Но - только у себя в голове. На встречу ему в супергеройском "Мерседесе" двигался такой же альфа-политик Ким, а рядом бежали охранники, точно вороны окружили.

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Вьетнам встречает Дональда Трампа
The White House
Вьетнам встречает Дональда Трампа
Трамп сказал: "Разоружайтесь, забудьте о ядерном оружии - и мы снимем против вас санкции". Ким ответил: "Нет, сначала вы снимете санкции, а после мы сделаем то, что вы хотите". Нашла коса на камень, не накинулось лассо.

Между Кимом и Трампом есть разница вот в чем. У Дональда на американской земле хватает врагов - и порции критики отсыпаются щедро. Кто скажет три слова - три матерных слова - против Ким Чен Ына в Северной Корее? Кто там в расстрельных списках?

Киму терять было почти нечего. А вот Трамп, уверенный в себе, но одинокий и окруженный со всех сторон, нуждался в серьезном успехе во внешней политике. Тем страннее, что Большой Дональд, похоже, не стал толком готовиться к встрече, а привычно уповал на свою альфа-самцовость. Но то, что работает на европейских лидеров, с Кимом не сработало. И, собственно, не могло сработать изначально. Тут надо было предложить что-то более яркое и конкретное, нежели привычный стиль успешного бизнесмена.

Иначе торг неуместен. Ким заявил о демонтаже ядерного полигона Йонгбьон, но сперва - снимайте санкции, снижайте милитаристское давление. Трамп захотел более масштабной программы денуклеаризации - только тогда вперед. Не сошлись.

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Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа
The White House
Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа
Нет, конечно, американский президент после встречи в Ханое рассказывал, что переговоры нельзя назвать провальными - мол, если что и присутствовало, то лишь легкий misunderstood. Но что еще было говорить Трампу? Благо, он мастак именно что в talking. Но, как пели любимые президентом The Rolling Stones, you can"t always get what you want.

Соревнование, у кого чего больше - эго, политические амбиции, власть, ядерная кнопка, - закончилось фактически ничем. Во всяком случае, уж точно не тем, чего все ожидали. Ким, как бы там ни выкручивались Трамп и его апологеты, съел визави, точно пухленькую собачку.

Другой вопрос, что противостояние это, конечно же, не закончилось. Американский президент самонадеян, но удар он, безусловно, держать умеет. И выкручивался Трамп из самых неприятных ситуаций. Да, пока что не на уровне стран, но личный опыт дорогого стоит. Дорогого друга Кима.

Не сказал своего ударно-веского слова и китайский лидер Си Цзиньпин. Он выступает своего рода арбитром со стороны в этом огненном противостоянии. Да и Владимир Путин также весьма и весьма влияет на отношения США и Северной Кореи - на все, что с ними связано в принципе.

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Ким Чен Ын и Си Цзиньпин
Иллюстрация: Fmprc.gov.cn
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин
Так что чуть позже на первый план выйдут факторы уже государственные. И тут, конечно, у Северной Кореи куда меньше шансов. Но то, что без боя не сдастся их гордый Ким Чен Ын - сомнений нет.

Личный же поединок он выиграл. Более того - собственно, только он и мог это сделать. Америка привыкла диктовать свои условия миру - через мощь военную и политическую, социокультурную. Штаты - не разрешители конфликтов, не справедливые судьи, а лихие ковбои, которые делают то, что им угодно. А позже - в салун.

Однако даже среди них Трамп выделяется - это такой себе Джесси Джеймс мировой политики. Но Ким Чен Ын оказался тем, кто отстрелялся на полную. Не убил и даже не ранил, но отпугнул. Во многом потому, что он сам воин, ковбой, но на другой манер. Терминатор, сделано в Северной Корее.

Потому глобальный вывод со встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына таков: в современном мире отморозкам могут противостоять лишь отморозки, коим нечего терять. Все остальные варианты тут, к сожалению, почти или вообще не работают.

Платон Беседин, 28 февраля 2019,

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551417300
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