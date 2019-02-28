American Conservative: Оказывается, есть вещи пострашнее ядерной войны

08:16 01.03.2019

Похоже, что большинство американских политиков до второго пришествия будут твердить о том, что США должны сохранить военное присутствие в Южной Корее



В течение многих лет большинство экспертов заявляли, что самое ужасное, что может произойти, - это появление ядерного оружия у Северной Кореи. Американские президенты не раз заявляли о том, что нельзя позволить Пхеньяну получить ядерное оружие, однако все оказалось безрезультатно, пишет Дуг Бандоу в статье для американского издания The American Conservative.



После испытаний северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты президент США Дональд Трамп пригрозил, что Пхеньян может столкнуться с "огнем и яростью", если КНДР не согласится отказаться от своего арсенала. Сенатор Линдси Грэм отверг опасения, связанные с атакой США на КНДР, отметив, что если война и будет, то она будет "там", а "не здесь".



Однако затем Трамп выразил готовность начать переговоры. После саммита в Сингапуре он заявил о том, что хочет вернуть американских солдат домой. За многие годы до того, как Трамп стал президентом США, он часто критиковал Южную Корею и ЕС за их недостаточные инвестиции в оборону и излишнюю зависимость от оборонных возможностей США. Когда Трамп стал президентом, он в очередной раз повторил свою критику в адрес ЕС и Южной Кореи.



Подобные заявления повергли в ужас тех экспертов, которые ранее призывали не допустить появления ядерного оружия у КНДР. Конечно, лучше сохранить союзные отношения и столкнуться с риском ядерной войны, чем устранить угрозу и возможность ответных действий для защиты союзников. Конечно, лучше, чтобы над городами США и дальше висела угроза возможного ядерного уничтожения, чем переложить бремя обороны на плечи союзника, который разбогател, пока США его охраняли. Представители южнокорейского политического сообщества решили, что гораздо более серьезной угрозой, чем ядерная война, является возможный вывод американских войск из Южной Кореи и прекращение союзнических отношений. Это пример того, что кто-то плохо умеет расставлять приоритеты.



Корейская сага началась в 1945 году после разгрома Японии. В 1950 году войска тогдашнего северокорейского лидера Ким Ир Сена вторглись в Южную Корею. Началась Корейская война. Это привело к вмешательству США и КНР. Боевые действия завершились только в 1953 году. К этому моменту Южная Корея была практически полностью разрушена, в стране не было политической стабильности. Только поддержка со стороны США позволила Южной Корее избежать поражения перед Северной Кореей, которую поддерживали Китай и СССР. Создание альянса казалось тогда единственным способом сохранить независимость Юга.



С тех пор ситуация сильно изменилась. В 1960-х годах в Южной Корее начался экономический подъем. Сегодня экономика Южной Кореи в 50 раз больше экономики КНДР. Численность населения Юга в два раза превышает численность населения Севера, также страна обладает огромными технологическими возможностями и имеет сильную поддержку со стороны международного сообщества. Что касается военной мощи Южной Кореи, то ее вооруженные силы качественно превосходят армию КНДР, которая опережает Юг только по количественным показателям.



Более того, Корейский полуостров больше не имеет значения с точки зрения глобального противостояния между США и СССР. Япония стала гораздо сильнее. Вашингтон, конечно, не хочет войны в Восточной Азии, но конфликт между двумя Кореями сопоставим с войной между Индией и Пакистаном: гуманитарная катастрофа, несомненно, ударит по региональным экономическим рынкам и политическим системам, однако она не окажет прямого влияния на безопасность США. Пришла очередь кому-то другому позаботиться о возможных последствиях противостояния.



Короче говоря, США больше нет смысла сохранять свое военное присутствие. Однако не нужно торопиться с прекращением союзнических отношений с Южной Кореей, этот процесс нужно было начать уже много лет тому назад, чтобы южнокорейское правительство смогло скорректировать свою собственную позицию в сфере безопасности. Если КНДР откажется от ядерного арсенала и укрепит отношения с Югом, то у США больше не будет оправданий для сохранения своего военного присутствия в Южной Корее, останется только вернуть войска домой.



Конечно, лучше всего, если Вашингтон предложит вывести войска в рамках ядерного соглашения с КНДР. Таким образом, вывод войск можно было бы использовать для достижения более прочного и стабильного мира.



Есть те, кто считает, что сохранение альянса с Южной Кореей важнее, чем ликвидация северокорейской ядерной угрозы. Сторонники сохранения альянса считают, что американские военные базы имеют двойное назначение: они являются сдерживающим фактором не только для КНДР, но и для КНР. Однако Вашингтон настолько вежлив, что никогда публично в этом не признается. При этом войска, размещенные в Южной Корее, на практике ничего не смогут противопоставить КНР. Наземная война с КНР - это просто безумие.



Наконец, военное присутствие США преподносится как символическое подтверждение приверженности Вашингтона региону. Однако глупо считать, что США должны неизменно придерживаться обязательств, взятых почти 70 лет назад, когда международная ситуация была совершенно другой. Похоже, что большинство американских политиков до второго пришествия будут твердить о том, что США должны сохранить военное присутствие в Южной Корее. Трамп думает иначе, ему следовало бы предложить КНДР полный вывод американских войск в обмен на денуклеаризацию.



Александр Белов