Ким Чен Ын отказался подхрюкивать США. Вашингтон и Пхеньян не сотворили чуда в Ханое, - М.Коростиков

08:23 01.03.2019 Бесславное завершение переговоров c лидером КНДР Ким Чен Ыном оставило президента США Дональда Трампа в растерянности и, по всей видимости, без четкого плана действий. Стороны винят в неудаче друг друга. Вашингтон заявляет, что северокорейский лидер потребовал снять все санкции за некоторые уступки по ядерной программе. Пхеньян уверяет, что требовал лишь частичного снятия санкций для облегчения жизни населения, но США хотели слишком многого. Теперь ни о какой денуклеаризации в ближайшее время речи не идет: переговорный процесс оказался заморожен и стороны должны найти новую стратегию, чтобы сдвинуть его с места.



Грусть в прямом эфире



Таким нервным и растерянным, как на своей пресс-конференции в Ханое 28 февраля, Дональд Трамп не выглядел никогда. Как бы оттягивая неприятный момент, он начал с заявлений о новостях важных, но не имеющих никакого отношения к тому, ради чего 3 тыс. журналистов со всех уголков света собрались во вьетнамской столице. "У меня для вас относительно неплохие новости,- обнадежил он аудиторию.- Я хотел бы поблагодарить жителей Вьетнама за то, что так хорошо с нами обращались. У нас сравнительно неплохие новости из Индии и Пакистана, мы пытаемся посредничать между ними, организовать мир, и я надеюсь, что это случится". Затем он рассказал о том, как США помогают народу Венесуэлы гуманитарной помощью и припасами, но "человек во главе" сильно затрудняет их доставку.



Затем Дональд Трамп все-таки набрался смелости и объявил, что переговоры закончились безрезультатно. Итоговый документ так и не был подписан, и делегации даже не стали посещать приготовленный для них совместный обед.



Иногда нужно просто встать и уйти с переговоров",- заявил президент США, растерянно глядя куда-то вдаль, мимо журналистов.



"У нас были подготовлены документы, они были готовы к подписанию,- пояснил он.- Но я подумал, и мы подумали, и секретарь Помпео почувствовал, что подписать что-то не было бы хорошей идеей". Госсекретарь Майк Помпео взял слово и сообщил: "За последние 36 часов был достигнут серьезный прогресс". Но, к сожалению, сказал он, "председатель Ким не был готов дать нам больше". Тем не менее госсекретарь отметил, что настроен оптимистично и призвал дождаться, "чего обеим командам удастся достичь в ближайшие недели".



Затем Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов. Причем никому из них он не давал задать вопрос полностью, а перебивал на полуслове даже больше, чем обычно. По его словам, главной проблемой стало то, что Ким Чен Ын требовал снять все санкции в обмен на лишь частичное ядерное разоружение. "Мы не могли пойти на это",- пояснил президент США. По его словам, Пхеньян был готов пойти на частичное разоружение, но не в тех областях, каких хотелось бы.



Хороших новостей было две. Во-первых, Ким Чен Ын пообещал не проводить больше ядерных и ракетных испытаний. Во-вторых, он подтвердил, что существует график неких "инспекций" северокорейских ядерных объектов, причем не только тех, которые хорошо известны, но и тех, о которых широкая публика не знает. Дональд Трамп выразил уверенность, что инспекции будут очень продуктивными. Напоследок он сообщил, что не планирует ужесточать санкции против КНДР, потому что "там есть множество отличных людей и им нужно как-то жить".



Корейская правда



Поздно ночью после саммита глава МИД КНДР Ли Ен Хо вдруг решил дать пресс-конференцию, чтобы прояснить северокорейскую позицию.



По словам Ли Ен Хо, Ким Чен Ын требовал не полного, а лишь частичного снятия санкций, а взамен обещал закрыть ядерный реактор в Йонбене. По его словам Пхеньян устроила бы отмена 5 из 11 санкционных резолюций Совбеза ООН, тех, что "подрывают гражданскую экономику и уровень жизни людей". Господин Ли уточнил, что страна готова продолжать переговоры, но ее позиция не изменится. Версии США и КНДР, таким образом, кардинально разошлись, а каких-либо новых объяснений Вашингтона на момент сдачи номера не было.



"Событие производит такое шокирующее впечатление потому, что этот саммит был настоящим, а не "фейковым", сообщил "Ъ" профессор сеульского университета Кукмин Андрей Ланьков.- Обычно саммиты имеют исключительно пиар-функции, они нужны, чтобы огласить в красивой обстановке принятые раньше на рабочем уровне решения. Здесь же стороны реально вели переговоры, и такой результат был вполне вероятен".



Основной вопрос, остающийся после ханойской встречи: какова дальнейшая стратегия Вашингтона на переговорах. Вылетая из Ханоя, Майк Помпео сообщил, что обеим сторонам "необходимо перегруппироваться" и что говорить о дате следующей встречи пока рано. Дональд Трамп не собирается вводить новые санкции, КНДР не собирается разоружаться. Нынешняя ситуация зафиксирована до тех пор, пока стороны ищут ходы, способные принести им больше, чем сопернику.



Не исключено, что храбрость северокорейского лидера на переговорах связана с поддержкой, которую Пхеньяну оказывает Китай. Ким Чен Ын прилетал в Пекин в начале января и имел возможность согласовать свои "красные линии" с председателем КНР Си Цзиньпином. Торговая война Китая и США сделала Пекин куда менее склонным поддерживать Вашингтон в его экономической блокаде КНДР, и, по информации экспертов и источников "Ъ" в Москве и Сеуле, осенью 2018 года Китай снова открыл заблокированные до того почти на год каналы контрабанды, критически важной для выживания режима. Вполне возможно, что, осознав это, Белый дом сделает восстановление жесткой линии против КНДР одним из условий разрешения торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином.



Удар по переговорам, полагает ведущий научный сотрудник ИДВ РАН Константин Асмолов, могла нанести и внутриполитическая ситуация в США. "Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн дает показания в суде, называя президента США расистом и аморальным типом, заставлявшим его лгать,- заявил в беседе с "Ъ" эксперт.- В этой ситуации Дональд Трамп не мог позволить себе "плохую" сделку, которая сделала бы его легкой мишенью для критики со стороны его противников. Лучше уже было остаться вообще без документа, чтобы не выглядеть продавшимся не только Владимиру Путину, но еще и Ким Чен Ыну".



Техническая часть



Некоторые американские эксперты указывает на то, что даже в нынешнем, замороженном состоянии ситуация не так уж безнадежна. Как пишет эксперт Международного института стратегических исследований Майкл Эллеман, остановка ракетных испытаний в КНДР произошла тогда, когда северокорейские ракеты еще не были способны эффективно использоваться как надежное и смертоносное оружие. Как пишет ученый, северокорейские инженеры, скорее всего, не успели собрать необходимые телеметрические данные, которые позволили бы считать межконтинентальные баллистические ракеты Hwasong-14 и Hwasong-15 полностью рабочими. Согласно практике американских и советских тестов, ракету удается правильно откалибровать только после того, как проведено порядка 16 тестов. С начала 2016 года КНДР провела 21 запуск различных ракет и только три - межконтинентальных "Хвасонов". Соответственно, подытоживает эксперт, отсутствие испытаний увеличивает защищенность США.



Эксперты портала 38North, специализирующегося на исследованиях северокорейской ракетной и ядерной программ, на основании анализа спутниковых снимков также пришли к выводу, что КНДР уже долгое время не производит ядерное топливо при помощи своего экспериментального реактора в Йонбене. На регулярно обновляемых спутниковых снимках высокого разрешения нет следов работы генератора и охладительной системы реактора. Специалисты, впрочем, отмечают, что вокруг реактора по-прежнему ведутся активные строительные работы.



Впрочем, очевидно, что многие страны региона, заинтересованные в решении северокорейской ядерной проблемы, были глубоко разочарованы переговорами в Ханое. Администрация президента Южной Кореи выразила "сожаление" по поводу их результата, а сам президент Мун Чжэ Ин пожелал американскому коллеге "сохранять приверженность денуклеаризации". Южнокорейские бизнесмены ожидали отмены хотя бы части санкций и открытия совместного комплекса Кэсон в КНДР, где до 2016 года многие предприятия с юга имели заводы. Когда стало понятно, что переговоры провалились, главный южнокорейский индекс Kospi просел на 1,8%.



Относительно сдержанно высказался пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан, заявивший, что "нынешняя стадия переговоров очень сложная и на ней можно ожидать всего".



Рад был только премьер-министр Японии Синдзо Абэ, боявшийся, что Дональд Трамп пойдет на неприемлемые уступки КНДР.

Он позвонил и поддержал американского коллегу в его жесткой линии.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил срыв переговоров "завышенными запросными позициями сторон". "Создается впечатление, что по-прежнему не работает практика небольших взаимных шагов навстречу друг другу и проявлений гибкости на основе этих шагов",- заметил он. В МИД РФ порекомендовали сторонам двигаться "в русле известных российско-китайских инициатив", что подразумевает постепенные небольшие шаги США и КНДР навстречу друг другу. Между тем, если подтвердится, что это именно Ким Чен Ын сорвал переговоры требованием снятия всех санкций сразу за частичные уступки,- Москве станет труднее, как раньше, утверждать, что переговорный процесс тормозится по вине Вашингтона.



Михаил Коростиков

Газета "Коммерсантъ" №37 от 01.03.2019, стр. 1 Источник - коммерсант

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