 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп - мародер. США вывезли из Сирии 50 тонн золота, награбленного боевиками
08:38 01.03.2019

Американская армия вывезла с сирийской территории около 50 тонн золота, передает национальное информационное агентство SANA со ссылкой на местные источники.

По информации SANA, американское военные получили золото от боевиков, взамен пообещав им безопасность, передает РИА "Новости".

Утверждается, что террористы прятали награбленное в окрестностях населенного пункта Багхуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, являющейся одним из последних оплотов боевиков и окруженной американскими войсками.

Боевики, по данным SANA, передали около 40 тонн драгоценного металла, а ранее американские военные нашли еще около 10 тонн в других тайниках террористов.

Золото было вывезено ночью на вертолетах, добавляет сирийское информационное агентство.

Добавим, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что США и Великобритания ограбили Венесуэлу на 30 млрд долларов в нефтяных и банковских активах. Он подчеркивал, что "у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства" ради желания "сменить неугодный режим".

Текст: Ольга Никитина
1.03.19

Источник - взгляд
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