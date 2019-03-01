Американская Epsilon обещает инвестировать $2 млрд в геологоразведку Узбекистана. Что-то тут не так...

08:42 01.03.2019

Американская Epsilon планирует вложить более $2 млрд в геологоразведку в Узбекистане



Американская инвестиционная компания Epsilon Development Сompany планирует вложить более 2 миллиардов долларов в разработку пяти крупных инвестиционных блоков с газовыми месторождениями в Узбекистане, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на казахский Forbes.



Epsilon специализируется на разработке трудноизвлекаемых запасов газа, причем ведет проекты, начиная с разведки и заканчивая эксплуатацией. Сотрудничество с Узбекистаном осуществляется на основе специального постановления правительства.



"Освоение тяжелых месторождений представляет собой высокозатратное производство, требующее учета как технических, так и финансовых рисков, и, естественно, инвестор старается обставить свою деятельность выгодными условиями. Узбекистану при этом удалось защитить свои интересы и выстроить отношения по принципу государственно-частного партнерства (50 на 50) таким образом, что сумма затрат инвестора не отражается на доле, получаемой государством от реализации товарной продукции", – пишет издание.



Epsilon в свою очередь привлекает для реализации проектов таких лидеров отрасли, как Schlumberger – крупнейшую нефтесервисную компанию, основанную в 1926 году и ведущую деятельность в 85 странах мира.



Два инвестиционных блока из пяти – Сурхандарьинский и Ферганский – особо сложные. В первом из них залежи газа находятся на глубине почти 7 тысяч метров, с повышенным риском аварийности. В ближайшие два года эти месторождения потребуют около 2 миллиардов долларов инвестиций.



1 Марта 2019,



Темир Исаев