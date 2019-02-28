США объявили награду в $1 млн за данные о сыне Усамы бен Ладена - Хамзе

08:49 01.03.2019

Власти США выплатят вознаграждение в размере до $1 млн за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена, которого они считают одним из лидеров террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России), сообщает РБК.



"Начиная, по меньшей мере с августа 2015-го он распространял в интернете аудио- и видеосообщения, призывая своих последователей атаковать США и их западных союзников", -рассказали в Госдепе.



В частности, Хамза бен Ладен угрожал отомстить за смерть своего отца, убитого американскими военными, уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве.



В 2017-м США ввели санкции против Хамзы бен Ладена. Такое решение в Вашингтоне объяснили тем, что его действия могут угрожать безопасности страны. По данным Госдепа, Хамза официально вступил в "Аль-Каиду" в 2015-м году, спустя год он призвал к войне против США и их союзников.



"Аль-Каида" взяла на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, тогда боевикам удалось захватить четыре пассажирских самолета и протаранить две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, погибли 2977 человек. Усама бин Ладен, лидер террористической организации, был ликвидирован американскими спецслужбами в 2011 году.



Темир Исаев