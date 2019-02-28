Экс-министр Калетаев трудоустроен руководителем канцелярии премьер-министра Казахстана

08:54 01.03.2019

Дархан Калетаев назначен руководителем канцелярии премьер-министра РК

Ранее он занимал должность министра общественного развития.



Сегодня, 1 марта, премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу канцелярии премьер-министра РК нового руководителя - Дархана Калетаева, передает Zakon.kz. со ссылкой на сайт премьер-министра.



25 февраля 2019 года указом президента РК Министерство общественного развития, которое возглавлял Дархан Калетаев, было реорганизовано путем преобразования в Министерство информации и общественного развития РК. Его возглавил Даурен Абаев.



Дархан Калетаев родился в 1972 году в Восточно-Казахстанской области.



Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, Национальную Высшую школу государственного управления.



Трудовую деятельность начал в 1995 году. Работал в структуре администрации Президента РК, министерств образования и культуры, информации и общественного согласия. В 2007–2008 годы занимал должность заместителя руководителя администрации Президента, в 2008–2009 годы - первый заместитель Председателя НДП "Нұр Отан", в 2009–2016 годы - управляющий директор ФНБ "Самрук-Қазына".



В октябре 2016 года указом Президента РК назначен депутатом Сената Парламента РК. С сентября 2017 года - член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената. С апреля 2018 года занимал должность министра общественного развития РК.