Каз-лыжник Полторанин признал вину в "кровяном допинге" и выпущен на свободу

10:26 01.03.2019

Полторанин вышел на свободу

Казахстанского лыжника задержали в Австрии.



Лидер сборной Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин освобожден из австрийской тюрьмы, в которую был заключен без объяснения причин и предъявления обвинений 27 февраля за 1,5 часа до важнейшего для него старта соревнований Чемпионата мира. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на ОО "Национальная федерация лыжных гонок Казахстана".



- Сейчас наш спортсмен находится в городе Зеефельд. Алексей физически чувствует себя, насколько это возможно, нормально. Решение о дальнейшем участии казахстанского лыжника в соревнованиях Чемпионата мира будет озвучено позднее, как и причины произошедшего. На данный момент мы просто рады, что этот кошмар окончен, - поделилась пресс-секретарь Национальной федерации лыжных гонок РК Самал Наурызова.

При этом Алексей Полторанин и два австрийских лыжника Макс Хауке и Доминик Бальдауф признались в применении кровяного допинга и дали развернутые показания полиции, пишет РИА Новости со ссылкой на австрийские СМИ.



Следственные органы Германии и Австрии провели совместный антидопинговый рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде. Федеральное управление уголовной полиции Австрии сообщило, что задержаны пять спортсменов - два из Австрии (Хауке и Бальдауф), один из Казахстана и два из Эстонии. Ранее появилась информация, что задержанным казахстанским лыжником является Алексей Полторанин, а эстонскими - Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу.



Полторанин, Хауке и Бальдауф после признательных показаний были отпущены. Два эстонских лыжника продолжают находиться под стражей. Расследование по данному делу продолжается.



27 февраля со стороны австрийских органов правопорядка поступило шокирующее заявление о задержании топового лыжника казахстанской команды в рамках "громкого" международного расследования о нарушении антидопинговых правил.



Позднее в интервью Zakon.kz в Федерации рассказали, что планируют ужесточить правила проверки допинговых историй тренеров, которых нанимают из-за рубежа.