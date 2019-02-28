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The Hill: США рискуют увязнуть в конфликте между Индией и Пакистаном
13:56 01.03.2019

The Hill: США рискуют увязнуть в конфликте между Индией и Пакистаном

Крайне маловероятно, что дело дойдет до ядерного противостояния, однако сохраняется возможность дополнительных ударов со стороны Индии и ответных мер со стороны Пакистана

"Мы поддерживаем право Индии на самооборону", - заявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон после того, как 14 февраля поддерживаемая Пакистаном террористическая группировка "Джаиш-е-Мухаммад" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила нападение на индийских военных в Кашмире, пишет Шамила Н. Чодхари в статье для издания The Hill.

Ранее США занимали позицию осторожного посредника между Индией и Пакистаном, вооруженными ядерным оружием. Заявление Болтона свидетельствует о том, что США решили отдалиться от Пакистана и еще больше укрепить свои отношения с Индией. Однако к чему приведет отказ Соединенных Штатов от своей традиционной роли посредника ради новой роли, которая, по мнению некоторых представителей Пакистана, может лишь обострить конфликт?

Ответный удар ВВС Индии по территории Пакистана - это третий случай в истории, когда ядерная держава наносит удар по другой ядерной державе с использованием обычного вооружения. Все это должно вызвать сильное беспокойство в США, однако изменяющаяся геополитическая обстановка неизбежно ведет к сближению между Вашингтоном и Нью-Дели. Индия может сыграть важную роль в сдерживании Китая, который продолжает укреплять свои позиции.

Кроме того, вывод американских войск из Афганистана существенно уменьшит зависимость США от транзитных маршрутов Пакистана, которые в настоящий момент используются для доставки военных грузов в Афганистан. Следовательно, у США появится больше места для маневра. Вашингтон сможет усилить свое давление на Исламабад из-за его связей с антииндийскими боевиками.

В долгосрочной перспективе Индия при наличии ядерного оружия и отсутствии давления со стороны США вможет прийти к выводу, что в интересах своей национальной безопасности она может действовать более решительно, чем в прошлом. Однако подобная позиция Индии грозит Нью-Дели новыми проблемами, поскольку обострение конфронтации с Пакистаном может негативно сказаться на его глобальных амбициях. Конфликт между Индией и Пакистаном также не сулит ничего хорошего для всего региона в целом, особенно для Афганистана.

История показывает, что вмешательство США в конфликты между Индией и Пакистаном не раз способствовало урегулированию ситуации. Например, США сыграли важную роль в урегулировании конфликта во время Каргильской войны в 1999 году. Несмотря на сложные отношения между Пакистаном и США, Исламабад приветствует участие Вашингтона в качестве посредника.

Помимо дипломатических переговоров на высоком уровне следует ожидать, что США попытаются заручиться поддержкой других влиятельных стран для снижения напряженности между Индией и Пакистаном. Белый дом может обратиться к Великобритании, Саудовской Аравии и, возможно, даже к Китаю.

На прошлой неделе в Пакистане предположили, что ответный удар Индии может негативно сказаться на продолжающихся переговорах между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если Пакистан решит помешать переговорам, то у США появятся более веские причины для того, чтобы призвать Индию к сдержанности. Однако Индии будет очень непросто проявить сдержанность, учитывая приближающиеся парламентские выборы, большое политическое влияние индийских военных и прошлые несправедливые атаки со стороны сил, поддерживаемых Пакистаном. Все указывает на то, что сторонам будет очень сложно достигнуть мирного урегулирования конфликта.

Крайне маловероятно, что дело дойдет до ядерного противостояния, однако сохраняется возможность дополнительных ударов со стороны Индии и ответных мер со стороны Пакистана. Например, на фоне давления Иламабад мог бы, как обычно, заключить в тюрьму некоторых антииндийских боевиков или временно заблокировать их деятельность, однако маловероятно, что Исламабад предпримет какие-либо военные действия против боевиков. До тех пор, пока Индия поддерживает с США более тесные стратегические отношения, а ее вооруженные силы превосходят армию Пакистана в плане обычных видов вооружений, Исламабад и дальше будет использовать боевиков в качестве своих доверенных лиц в борьбе с Индией.

После заявления Болтона о том, что США поддерживают "право Индии на самооборону", Пакистан вполне может расширить использование подконтрольных группировок против Индии, поэтому США рискуют еще сильнее увязнуть в сложной политике безопасности Южной Азии, вместо того, чтобы урегулировать ситуацию.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
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