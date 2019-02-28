Руководство Комитета общественного согласия Казахстана обвинено в растрате 1,9 млн тенге. Выпускали фиктивные пособия против радикалов

14:40 01.03.2019

И.о. председателя Комитета общественного согласия подозревается в растрате 1,9 млн тенге

Средства были растрачены путем подписания фиктивных актов выполненных работ по разработке и выпуску методических пособий по дерадикализации деструктивных радикальных течений



Астана. 28 февраля.



Исполняющий обязанности председателя Комитета общественного согласия подозревается в растрате бюджетных средств в размере 1,9 млн тенге. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин, передает корреспондент агентства.



Национальным бюро по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности председателя Комитета общественного согласия Министерства общественного развития. Он подозревается в растрате бюджетных средств в сумме 1,9 млн тенге", - проинформировал Бердалин.



Он уточнил, что средства были растрачены путем подписания фиктивных актов выполненных работ по разработке и выпуску методических пособий по дерадикализации деструктивных радикальных течений.

По словам Бердалина, во время следствия подозреваемый обратился с ходатайством о заключении сделки о признании вины.