США перечислили Кыргызстану $4,6 млн, незаконно выведенные во времена президентства Бакиева

15:20 01.03.2019

США вернули Кыргызстану $4,6 млн, которые были похищены ее бывшим президентом Курманбеком Бакиевым. Об этом ТАСС сообщили в министерстве финансов КР.



"Данные средства в размере $4,6 млн поступили на счета республики", - заявили в минфине.



По словам его сотрудников, в соответствии с достигнутыми ранее с США договоренностями, эти средства Бишкек потратит на медицинское оборудование и технику для больниц отдаленных от столицы районов, а также приобретение и установку систем очистки воды для некоторых регионов.



Отметим, США и Кыргызстан подписали соглашение "О возврате активов, похищенных во время прежнего режима Курманбека Бакиева" 25 февраля нынешнего года во время визита в Бишкек заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. С кыргызской стороны подпись под документом поставила министр финансов Бактыгуль Жеенбаева.



Принадлежащие бывшему главе Кыргызстана деньги были обнаружены в ходе расследования в США уголовного дела в отношении Евгения Гуревича, который являлся приближенным к семье Бакиевых человеком. В результате американский суд принял решение о конфискации этих средств.



Напомним, Бакиев был свергнут в 2010 году в результате народной революции, после чего вынужден был в целях безопасности бежать за пределы республики. В настоящее время он проживает в Белоруссии. Кыргызские власти неоднократно требовали его экстрадиции, однако получали из Минска отказ. На родине бывший президент за различные преступления заочно приговорен к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.