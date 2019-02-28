Мадуро решил перевести офис нефте-концерна PDVSA из Лиссабона в Москву

16:09 01.03.2019

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис нефтяной компании PDVSA в Лиссабоне и перевести его в Москву, сообщила вице-президент страны Делси Родригес на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.



"Президент Николас Мадуро дал распоряжение закрыть лиссабонское отделение PDVSA и перенести офис в Москву",- цитирует госпожу Родригес "Интерфакс".



Напомним, в феврале оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы, возглавляемая самопровозглашенным президентом Хуаном Гуайдо, назначила временных членов правления PDVSA и ее американской "дочки" Citgo. Верховный суд Венесуэлы, подконтрольный Николасу Мадуро, аннулировал это решение. Позже Citgo приняла новый совет директоров и формально разорвала связи с PDVSA.



Активы PDVSA заблокированы на территории США и Великобритании. Reuters сообщало, что Газпромбанк также заморозил счета PDVSA из-за американских санкций. Венесуэльская компания эту информацию отрицала.