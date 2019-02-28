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|"Узбекнефтегаз" и американская Air Products создадут СП по производству технических и редких газов
16:14 01.03.2019
"Узбекнефтегаз" и американская Air Products планируют создать совместное предприятие по производству и дистрибуции технических и редких газов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Об этом стало известно в ходе переговоров между председателем правления "Узбекнефтегаз" Баходиржоном Сидиковым и исполнительным вице-президентом Air Products Самиром Серханом.
"На встрече были обсуждены условия создания совместного предприятия по производству технических и редких газов. Данная инициатива была предложена в ходе прошлогоднего визита президента компании Air Products Сейфи Гассеми в Узбекистан. За прошедшее время стороны провели совместные маркетинговые исследования и изучили потребности в технических и редких газах в Узбекистане и на внешних рынках", – отметили в "Узбекнефтегазе".
По итогам переговоров стороны выразили удовлетворение проделанной работой и договорились подготовить к подписанию в марте этого года Соглашение о создании СП по производству и дистрибуции технических и редких газов.
Кроме того, узбекская сторона пригласила представителей Air Products принять участие в бизнес-форуме, организуемом в рамках Международной выставки "Нефть и газ Узбекистана – Oil & Gas Uzbekistan 2019" в мае этого года для определения концепции реализации нефтехимического кластера.
Темир Исаев