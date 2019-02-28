В Таджикистане появится пятая СЭЗ - "Куляб"

19:45 01.03.2019

Правительство Таджикистана планирует создать еще одну свободную экономическую зону. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба главы государства.



Свободную экономическую зону "Куляб" предполагается создать на юге Таджикистана в Хатлонской области.



В стране уже имеется четыре СЭЗ: "Сугд", "Дангара", "Пяндж" и "Ишкашим". Каждая из них имеет свой тип и назначение, зависящее от их географического расположения.



Целью СЭЗ является привлечение иностранных инвестиций, модернизация промышленного сектора, ускорение процесса индустриализации Таджикистана, а также повышение работниками различных отраслей своей профессиональной квалификации.



Напомним, что за 11 месяцев работы 2018 года предприятия СЭЗ Таджикистана произвели продукцию на сумму около 119 млн сомони ($12,6 млн). Из них 101,6 млн сомони ($10,7 млн) приходятся на предприятия СЭЗ "Сугд".